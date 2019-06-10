Экономика
Акционеры «Мостотреста» решили не выплачивать дивиденды за 2018 годРИА Новости вчера в 09:04
Акционеры "Мостотреста" решили не выплачивать дивиденды по результатам 2018 года, совет директоров переизбрали в прежнем составе, следует из сообщения компании.
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Тихорецкий машзавод не будет выплачивать дивиденды и распределять чистую прибыль за 2018г
Интерфакс - Россиявчера в 08:13
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Уголовное преследование Голунова прекращено
МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
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«Спартак» заинтересован в услугах сына Георге Хаджи
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Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
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Политика
Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Полковнику Захарченко дали 13 лет
Как передает ТАСС, полицейского приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 170 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:10
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
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Футбол
«Порту» хочет купить Зе Луиша за 8 млн евро
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Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Экономика
ЦБ: чистый отток капитала из России удвоился
Чистый отток капитала из РФ в январе-мае 219 г. вырос в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $35,2 млрд, согласно данным ЦБ.
Обновлено в 09:15
Спорт
Родченков передал новые документы по делу о коррупции в IBU
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал Международному союзу биатлонистов (IBU) данные и документы о коррупции в организации, сообщает официальный сайт IBU со ссылкой на промежуточный отчет независимой комиссии.
Обновлено в 09:36
Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети»
«Первый канал» аннулировал результаты голосования и 24 мая объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона.
Обновлено в 10:04
Технологии
В работе онлайновых сервисов ВТБ произошёл сбой
«Некоторые перебои наблюдаются в работе IT-систем ВТБ, специалисты банка работают над устранением проблемы», — лаконично сообщило РИА Новости, цитируя пресс-службу второго по активам российского банка.
Обновлено в 08:54
Футбол
«Локомотив» подписал футболиста «Уфы» Живоглядова
Обновлено в 09:25
Политика
Лидер Демпартии Молдавии предложил России тайную сделку
Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 01:42
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Обновлено в 09:16
Наука
Физики создали точный тест для проверки работоспособности «невозможного» двигателя
Если EM Drive действительно окажется рабочим, это будет означать, что либо он нарушает один из основных законов физики — закон сохранения энергии, — либо мы еще очень мало знаем о принципах его работы.
Обновлено вчера в 06:53
Армия и оружие
Танкисты России и Лаоса впервые проведут совместные учения
Обновлено вчера в 22:45
Шоу-бизнес
У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство
Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес
L’One ушел из Black Star со скандалом
Рэпер L'One (Леван Горозия) подтвердил информацию о своем уходе с лейбла Black Star, передает издание Super.
Обновлено в 09:52
Музыка
«Машина времени» не выступит на Красной площади в День России
Обновлено 09 июня в 00:34
Общество
Мэрия Москвы обратится в прокуратуру по поводу марша в защиту Голунова
Ранее некоторые СМИ сообщили о планах провести в центре Москвы 12 июня марш за свободу Голунова.
Обновлено в 06:59
Здоровье
Специалисты назвали три неожиданные причины возникновения диабета
Эксперты из Американского общества питания представили вниманию 3 неожиданные причины возникновения диабета второго типа.
Обновлено в 04:54
Общество
Названы лучшие сериалы первой половины 2019 года
Названы лучшие сериалы, которые вышли в начале 2019 года, сообщает журнал Variety.
Обновлено в 10:47
Наука
За последние 250 лет исчез 571 вид семенных растений
Обновлено в 04:41
Гаджеты
Huawei выпустила уже 1 млн смартфонов с собственной ОС
Позднее стало известно, что производитель намерен выйти на многие рынки со смартфонами, в которых будет установлена ОС от Huawei.
Обновлено в 07:07