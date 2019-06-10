Экономика
Акционеры «Мостотреста» решили не выплачивать дивиденды за 2018 годРИА Новости вчера в 09:04
Акционеры "Мостотреста" решили не выплачивать дивиденды по результатам 2018 года, совет директоров переизбрали в прежнем составе, следует из сообщения компании.
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Тихорецкий машзавод не будет выплачивать дивиденды и распределять чистую прибыль за 2018г
Интерфакс - Россиявчера в 08:13
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Шоу-бизнес
L’One со скандалом ушел из Black Star
Обновлено в 10:00
Экономика
Энергетический минимум: тару для тонизирующих напитков хотят уменьшить
Производители энергетиков хотят сами ограничить объем тары для своих напитков до 0,5 л. О том, что сейчас компании разрабатывают документ, одним из положений которого может быть эта норма, «Известиям» рассказал президент Союза производителей безалкогольных тонизирующих напитков Максим Новиков.
Обновлено в 17:01
Футбол
Нойер установил рекорд сборной Германии
Сборная Германии в рамках отбора на Евро-2020 разгромила команду Эстонии (8:0). Таким образом, вратарь хозяев Мануэль Нойер сохранил свои ворота в неприкосновенности в 37-й раз в составе национальной сборной.
Обновлено в 17:33
Происшествия
В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте
Авария с участием шести автомобилей произошла на Кутузовском проспекте, один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной госавтоинспекции.
Обновлено в 19:16
Здоровье
Сын Алибасова раскрыл цель иска к производителю «Крота»
Сын продюсера Бари Алибасова рассказал «Звезде», какую цель поставили перед собой родственники потерпевшего, подавая иск в суд на производителя чистящего средства для труб «Крот».
Обновлено в 19:56
Политика
Климкин оценил шансы Украины на вступление в ЕС через десять лет
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что для вступления Украины в Европейский союз через 10 лет переговоры нужно начинать уже завтра.
Обновлено в 15:02
Политика
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Футбол
Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра
Наши футболисты одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 38 минуте забил Алексей Ионов.
Обновлено в 16:39
Общество
ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова
Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.
Обновлено в 09:18
Футбол
«Ростов» объявил о переходе из «Балтики» футболиста Саплинова
Обновлено в 10:54
Технологии
Стала известна дата начала продаж токена Telegram
Токены платформы Telegram Open Network станут доступны для широкого круга инвесторов 10 июля, пишет TechCrunch со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:08
Политика
Глава Дагестана прокомментировал снос знака на границе с Чечней
Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что вопрос границы с Чечней после сноса дорожного указателя будет решен с учетом интересов жителей обеих республик.
Обновлено в 17:44
Политика
В Госдуме хотят смягчить наказание за хранение наркотиков
В Госдуме разработали законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта.
Обновлено в 14:41
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини
Актриса не стесняется своего возраста, ведь и в 45 лет она может похвастаться хорошей фигурой.
Обновлено в 14:40
Транспорт
Стюардесса дала рекомендации по выбору лучшего времени для полетов
Американская стюардесса Стелла Конноли рассказала, как пассажирам выбрать самое лучшее время для перелетов.
Обновлено в 19:06
Общество
Британец выиграл в лотерею 123 миллиона фунтов
Житель Великобритании выиграл 123 миллиона фунтов (156 миллионов долларов) в лотерею EuroMillions и стал обладателем третьего крупнейшего выигрыша в стране, сообщает газета Mirror со ссылкой на сотрудника лотереи Энди Картера.
Обновлено в 19:00
Спорт
1 400 непальских рабочих погибли на строительстве объектов к ЧМ-2022
Правительство Непала подтвердило, что 1 400 непальских рабочих погибли, помогая строить футбольные стадионы для чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдёт в Катаре.
Обновлено в 18:10
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Экономика
Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней
В качестве еще одного примера Медведев привел новозеландскую компанию, которая после введения четырехдневной рабочей недели получила рост производительности в пересчете на час рабочего времени в 20%, а уровень стресса сотрудников снизился "весьма значительно".
Обновлено в 05:48
Общество
В России изменят правила выезда детей за границу
В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть фанату
Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено в 18:17
Армия и оружие
Рябков усомнился в готовности США к соглашениям по вооружениям
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон не достигнут новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями.
Обновлено в 18:53
Хоккей
Артемий Панарин сделал на ногах татуировки «1939» и «1945»
Татуировки «1939» и «1945» обозначают даты рождения дедушек хоккеиста, о чём Панарин рассказал в комментариях.
Обновлено в 14:03
Культура
Самую дорогую картину в мире обнаружили на яхте саудовского принца
Картину «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, проданную в 2017 году за 450 млн долларов неизвестному покупателю, обнаружили на яхте Serene принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, сообщает портал Artnet.
Обновлено в 06:02
Общество
Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»
Вторая группа номеров использовалась для накрутки по СМС и принесла конкурсантке более 8,2 тысячи голосов.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Уголовное преследование Голунова прекращено
МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Армия и оружие
Российский профессор рассказал об «опасных» планах США
Американская военная помощь Украине представляет собой опасные планы, которые также не принесут ничего хорошего Европе, заявил профессор МГУ, экс-член Научного совета при Совете безопасности России, политолог Андрей Манойло в интервью RT.
Обновлено в 18:45
Политика
Зеленский отменил еще два указа Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский вновь отменил несколько указов, подписанных предыдущим главой государства Петром Порошенко, следует из документов, опубликованных пресс-службой украинского лидера.
Обновлено в 07:38