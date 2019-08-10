Экономика
Акционеры Metro отказались продавать ретейлера чешскому миллиардеруРБК 05:30
Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский не смог заручиться поддержкой акционеров своего предложения о покупке сети гипермаркетов Metro AG, сообщает Bloomberg.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 23:33, Вашингтон
Происшествия
Стало известно о роли автопилота Tesla в аварии на МКАД
Обновлено в 17:21
Общество
Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис
Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено в 05:29
Общество
На проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг
Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый.
Обновлено в 07:15
Общество
Названы самые распространённые фамилии в России и Екатеринбурге
Председатель Археографической комиссии УрО РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые популярные фамилии в России и Екатеринбурге.
Обновлено в 04:48
Происшествия
В Копенгагене произошел взрыв возле здания полиции
Пострадавших нет В Копенгагене в ночь на 10 августа произошел взрыв у здания полицейского участка, сообщило ведомство в Twitter.
Обновлено в 02:46
Политика
Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» на мотоцикле «Урал»
Глава России Владимир Путин приехал на байк-шоу "Ночных волков" на мотоцикле "Урал" в сопровождении лидера организации Александра "Хирурга" Залдостанова.
Обновлено в 13:38
Армия и оружие
Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией
Для Эстонии не представляет опасности оборудование российскими военными вертодрома на острове Гогланд в Финском заливе, заявил министр обороны республики Юри Луйк.
Обновлено в 09:49
Происшествия
В Норвегии произошла стрельба в мечети
Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.
Обновлено в 19:45
Происшествия
США сомневались в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна
Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.
Обновлено в 23:06
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС
Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено в 19:56
Футбол
Галицкий назвал крутой работу Шаронова
Президент и владелец футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий высказался по поводу работы главного тренера "Рубина" Романа Шаронова, сообщает Sport24.
Обновлено в 16:03
Общество
В России может появиться национальный стандарт для школьной формы
Росстандарт утвердит предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму в 2020-м году, работы в этом направлении уже ведутся.
Обновлено вчера в 03:25
Общество
Девы могут отдаться желаниям, а Рыбам стоит побыть с семьёй
ТЕЛЕЦ День подходит для самообразования и саморазвития.
Обновлено 08 августа в 08:03
Космос
Ненужного «Роскосмосу» робота отправят в коммерцию
Робот-ассистент космонавтов, от которого отказался "Роскосмос", будет перенаправлен для использования проектах на коммерческой основе.
Обновлено в 21:49
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10 был стальным, а стал алюминиевым
В рекламном ролике и на сайте производителя тоже указали, что смартфоны получили стальную рамку.
Обновлено в 16:47
Происшествия
В результате стрельбы в ночном клубе в Бразилии погибли пять человек
В ночном клубе бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул группа неизвестных открыла стрельбу по посетителям, в результате чего пять человек погибли и ещё четверо получили ранения.
Обновлено в 21:11
Футбол
«Ювентус» намерен расстаться с шестью футболистами
Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал возможный уход нападающего Пауло Дибалы.
Обновлено в 22:48
Футбол
Линекер заявил, что Месси лучше Криштиану Роналду
Если же вы скажете что-то восторженное о Месси, а я это часто делаю, по вашу душу придут уже поклонники Роналду.
Обновлено в 18:08
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на федеральной трассе на Ставрополье
Два человека погибли и еще один пострадал в столкновении двух легковых автомобилей на федеральной автодороге "Кавказ" в городе Минеральные Воды (Ставропольский край).
Обновлено в 16:05
Религия
Мусульмане отмечают свой главный праздник – Курбан-байрам
В воскресенье, 11 августа, почти миллиард приверженцев ислама отмечают свой главный праздник — день Жертвоприношения, известный также как Курбан-байрам и Ид аль-Адха.
Обновлено в 17:14
Политика
В Раде назвали Трампа самым большим начальником Зеленского
Обновлено в 12:42
Гаджеты
Huawei представила свою операционную систему Harmony OS
Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.
Обновлено вчера в 06:51
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Теннис
Медведев обыграл Хачанова и вышел в финал турнира в Монреале
В полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Монреале россиянин Даниил Медведев взял верх над соотечественником Кареном Хачановым.
Обновлено в 20:01
Общество
Михаил Горбачев находится в очень плохом состоянии
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев находится в очень плохом состоянии.
Обновлено в 00:20
Музыка
Фестиваль «Ruskeala Symphony» открылся грандиозным концертом
Обновлено в 09:34
Политика
Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан
Двое жителей полуострова обратили внимание, что разница между Крымом и материковой Украиной видна невооруженным глазом сразу по пересечении границы.
Обновлено в 13:41
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за тайфуна «Лекима»
Гидрометцентр Приморского края объявил штормовое предупреждение на вечер воскресенья и понедельник в связи со смещением по Китаю тайфуна "Лекима", который косвенно повлияет на погоду в Приморье.
Обновлено в 22:04
Политика
Во Франции потребовали долги царской России
Французский депутат Франсис Веркамер предложил правительству окончательно решить вопрос с российскими выплатами по облигациям царских лет.
Обновлено вчера в 04:43
Армия и оружие
Ким Чен Ын провел испытания «нового оружия»
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял участие в испытании «нового оружия». Об этом сообщает агентство KCNA.
Обновлено в 21:48