Экономика

Акционеры Metro отказались продавать ретейлера чешскому миллиардеруРБК вчера в 05:30

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Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский не смог заручиться поддержкой акционеров своего предложения о покупке сети гипермаркетов Metro AG, сообщает Bloomberg.
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Акционеры отказались продавать Metro чешскому миллиардеру

Retailer.ru14:32

Акционеры Metro отказались продавать ретейлера чешскому миллиардеру

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