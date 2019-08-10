Экономика
Акционеры Metro отказались продавать ретейлера чешскому миллиардеруРБК вчера в 05:30
Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский не смог заручиться поддержкой акционеров своего предложения о покупке сети гипермаркетов Metro AG, сообщает Bloomberg.
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Акционеры сети гипермаркетов «Метро» отказались продавать ритейлера чешскому бизнесмену
Эхо Москвывчера в 06:32
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 14:58, Вашингтон
Происшествия
Драка со стрельбой в кафе в Петербурге попала на видео
Появилось видео потасовки в одном из ресторанов сети быстрого питания "Бургер Кинг" в Санкт-Петербурге. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 14:24
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NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Общество
Versace извинился за футболки с неправильной картой Китая
Итальянский дом мод Versace извинился за выпуск футболок с изображением неправильной карты Китая. Об этом сообщает The Global Times.
Обновлено в 12:19
Происшествия
При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек
При взрыве на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, произошедшем 8 августа, погибли пять человек.
Обновлено 09 августа в 17:15
Общество
Представитель РПЦ назвал гатчинское крещение безумным и неадекватным
«Один неадекватный человек в священном сане может просто стать непреодолимой преградой на пути к Богу даже не десятков, а тысяч людей, посмотревших такое видео», — сказал иеромонах.
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Общество
«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе
Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
Политика
МИД Ирана: США напрасно ждут звонка от Тегерана
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял о готовности к переговорам Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что "Тегеран никогда не сделает первый шаг к переговорам" с Соединенными Штатами.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Под Волгоградом задержали сбежавших из психбольницы пациентов
Полицейские Волгоградской области задержали двух преступников, совершивших побег из психиатрической больницы.
Обновлено в 11:45
Происшествия
США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна
Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.
Обновлено вчера в 23:06
Политика
Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit
Великобритания начнет использовать «поправку Магнитского» после Brexit.
Обновлено в 10:40
Происшествия
В акватории Черного моря загорелось рыболовецкое судно
Пожар произошел на рыболовецком судне в Черном море, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 14:16
Общество
На проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг
Обновлено вчера в 07:15
Армия и оружие
В Китае отметили новейший российский беспилотник «Охотник»
Журналист китайской газеты "Хуаньцю шибао" Чжан Цзе оценил новейший российский беспилотник "Охотник".
Обновлено в 12:08
Происшествия
Известная балерина погибла в ДТП на Украине
Солистка театра имени Лысенко в Харькове стала жертвой аварии Генеральный директор Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Лысенко Олег Орищенко сообщил в Facebook о гибели ведущей солистки балета Светланы Исаковой.
Обновлено в 07:53
Футбол
Кокорин и Мамаев получат положительную характеристику от колонии
В исправительной колонии, где свои сроки отбывают бывшие футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев, готовы предоставить суду положительную характеристику на спортсменов при рассмотрении их ходатайства об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 12:50
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
В Йемене сепаратисты захватили президентский дворец
Замглавы МИД Йемена Мухаммад аль-Хадрами назвал произошедшее переворотом Силы Южного переходного совета (ЮПС) Йемена после четырех дней боев захватили президентский дворец в городе Аден, передает РИА Новости, ссылаясь на военный источник.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.
Обновлено в 13:15
Космос
Робота Федора разместили на космическом корабле «Союз»
Обновлено в 12:57
Волейбол
Волейболисты сборной России отобрались на Олимпиаду в Токио
Обновлено в 14:38
Авто
В Спа и Монце двигатель Ferrari станет мощнее на 20 лошадиных сил
Топливо Petronas добавило 18 л.с. двигателю Mercedes Поскольку этот двигатель на машинах Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера входит в число разрешённых трёх моторов на сезон, штрафов на стартовой решётке в Спа Ferrari не получит.
Обновлено в 05:11
Космос
Китайцы успешно запустили первую многоразовую ракету
Китайская частная компания LinkSpace совершила запуск многоразовой ракеты RLV-T5 из северо-западной провинции Цинхай.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие
Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх
В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 10:31
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Обновлено в 03:26
Политика
РКН потребовал от Google не рекламировать незаконные акции в YouTube
В воскресенье Роскомнадзор потребовал от Google прекратить практику рекламы несанкционированных массовых мероприятий на видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:50
Космос
Астрономы отыскали черную дыру c рекордной массой
Как информирует Science Alert, на расстоянии около 700 млн световых лет от Солнца, в центре одной из галактик созвездия Кита, профессионалы отыскали сверхмассивную черную дыру, которая в 40 млрд раз тяжелее Солнца.
Обновлено 09 августа в 08:30
Происшествия
Режиссер Дмитрий Васильев находится в реанимации в тяжелом состоянии
Режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев находится в реанимации больницы имени Ерамишанцева в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в справочной.
Обновлено в 05:31
Политика
Захарова высмеяла планы Киева вернуть Донбасс при помощи полиции
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отнеслась к планам Киева привлечь национальную полицию к восстановлению государственного суверенитета Украины на территориях Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 12:00