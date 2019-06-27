Экономика
Акционеры МТС утвердили дивиденды за 2018 годFinam.Ru 05:57
Акционеры МТС на годовом общем собрании приняли решение о выплате годовых дивидендов по обыкновенным акциям компании в размере 19,98 рублей на одну обыкновенную именную акцию. Сумма дивидендов МТС по итогам 2018 года составляет 39,9 млрд рублей.
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30,3 млрд рублей направит АЛРОСА на выплату дивидендов за второе полугодие 2018 года
SakhaNewsвчера в 06:30
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:28, Вашингтон
Политика
Климкин ответил на обвинения Зеленского
Глава МИД Украины Павел Климкин ответил на обвинение президента Владимира Зеленского в том, что ведомство не согласовало с лидером страны ответ на ноту России по украинским морякам, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:09
Происшествия
Задержаны трое мужчин, обливших навозом сборщиков подписей в поддержку Соболь
Полиция задержала троих человек, которые облили навозом сборщиков подписей в поддержку юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь на выборах в Мосгордуму, пишет в четверг "Новая газета".
Обновлено в 09:40
Происшествия
СКР заподозрил основателя «Рольфа» в выводе за рубеж 4 млрд рублей
В отношении основателя и фактического владельца автодилера "Рольф" Сергея Петрова и нескольких руководителей компании возбуждено уголовное дело по фактам вывода за границу 4 млрд рублей.
Обновлено в 08:47
Общество
Британка попросила мужа убраться дома и была арестована
Жительница британского графства Норт-Йоркшир Валери Сандерс из деревни Каттерик была арестована и провела в камере 17 часов, после того как попросила своего одержимого спортзалом мужа помочь ей по дому.
Обновлено в 09:41
Технологии
Скорость доступа в Интернет сократится в 10 тысяч раз
По мнению экспертов, скорость доступа в сеть Интернет в России может сократиться в десятки тысяч раз в случае полного выполнения законов о «суверенном Рунете».
Обновлено в 08:03
Армия и оружие
Минобороны заказало поставку 76 истребителей Су-57
Обновлено в 10:41
Общество
Forbes составил рейтинг лучших российских вузов
Обновлено в 03:26
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян
Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.
Обновлено в 09:57
Транспорт
Опубликована карта расстановки видеокамер на дорогах Подмосковья
Как подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, интерактивная карта со стационарными видеокамерами доступна жителям Подмосковья с 2017 года.
Обновлено в 07:40
Политика
Зариф назвал иллюзией идею о том, что война с Ираном будет короткой
Министр иностранных дел Ирана назвал идею о том, что война против Тегерана будет короткой, иллюзией президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 09:56
Происшествия
В столице Туниса прогремели два взрыва
В столице Туниса прогремел второй взрыв, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Обновлено в 08:23
Наука
Создано эффективное средство против рака
Ученые создали новый тип частиц, которые при системном введении в организм в приемлемых дозах достаточно хорошо накапливаются в опухоли.
Обновлено в 10:05
Экономика
Эксперты прогнозируют рост стоимости обучения в вузах России
За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15-19 процентов, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 08:55
Энергетика
Цены на бензин в России с начала года выросли на 0,7%
Розничные цены на бензин в России за январь - май 2019 года выросли на 7,9% в годовом выражении, а по отношению к декабрю 2018 года - на 0,7%. В то же время цены производителей бензина за этот период упали на 9,9%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 10:04
Общество
Источник назвал манипуляцией обвинения летчика «Аэрофлота» в адрес компании
Источник в летном отряде ВС А320 авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировал «Известиям» открытое письмо пилота Виталия Алексеева гендиректору перевозчика Виталию Савельеву, в котором тот обвинил свое руководство в создании «невыносимых условий труда».
Обновлено в 10:43
Политика
Зеленский нашел виновных в возвращении России в ПАСЕ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вина за восстановление полноценных прав российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) лежит на депутатах Верховной Рады и членах украинской делегации в организации.
Обновлено в 11:02
Теннис
Блинкова пробилась в финал квалификации Уимблдона
В финале россиянка сыграет с победительницей пары Каролин Долхайд (США) - Тереза Мартинцова (Чехия).
Обновлено вчера в 11:37
Общество
В Брянске девушку оштрафовали за танец на Кургане Бессмертия
Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на площадке памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.
Обновлено в 01:00
Авто
Культовый Mitsubishi Lancer Evolution возродят с двигателем Renault
Никакой конкретики о возрожденном Lancer Evolution пока нет, но, как предполагают коллеги из британского Autocar, модель может позаимствовать трансмиссию у хот-хэтча Renault Megane RS следующего поколения, также получив 2,0-литровую «турбочетверку» и усовершенствованную систему полного привода S-AWC собственной разработки.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНР
Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.
Обновлено в 08:10
Интернет
Новое приложение реалистично раздевает девушек на фото
Создатель DeepNude рекомендует использовать фото девушек, у которых уже оголена большая часть тела — например, в купальнике или нижнем белье.
Обновлено в 10:49
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Спорт
Памела Андерсон обвинила футболиста Рами в домашнем насилии
Обновлено в 10:48
Единоборства
ММА. Допинг-проба Ивана Штыркова лишила его контракта с UFC
Ведущая американская лига смешанных единоборств UFC расторгла контракт с российским бойцом Иваном Штырковым.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
В России создали кассетные мины, различающие людей и животных
Специалисты концерна "Техмаш" разработали кассетные мины с элементами искусственного интеллекта.
Обновлено в 05:15
Авто
Kia рассекретила интерьер своего нового кросса Seltos
Автогигант Kia обнародовал официальные изображения интерьера нового малогабаритного паркетника Seltos, презентованного мировой общественности 20 июня.
Обновлено в 09:31
Музыка
«Anima»: Том Йорк выпустил новый сольный альбом
Британский музыкант, вокалист Radiohead Том Йорк выпустил свой третий сольный альбом «Anima».
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
В ОСК рассказали, когда ВМФ получит атомный крейсер «Адмирал Нахимов»
Атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" (проект 1144 "Орлан") будет спущен на воду на заводе "Севмаш" в 2021 году, а на рубеже 2022-23 годов его передадут ВМФ РФ, сообщил РИА Новости в четверг глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 03:34