Энергетика
«Газпром нефть» вдвое увеличила дивидендыВедомости 08:09
Дивиденды "Газпром нефти" за 2018 г. вырастут вдвое по сравнению с выплатами годом ранее и достигнут 142,2 млрд руб. Рекомендацию совета директоров компании акционеры на годовом общем собрании поддержали без изменений.
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«Газпром нефть» может в этом году выплатить акционерам до 50 процентов чистой прибыли
Телеканал Санкт-Петербург10:45
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Кранногами в Шотландии, Ирландии и Уэльсе называют частично или полностью искусственные острова, построенные на реках или озерах.
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«Зенит» провел первую тренировку после отпуска
Футболисты «Зенита» вышли из отпуска и провели первую тренировку на базе в Удельном парке. и вратарь Егор Бабурин.
Обновлено в 11:12
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США обвинили Россию в проведении ядерных испытаний
Военная разведка США обвинила Россию в проведении испытаний ядерного оружия. Об этом сообщает The Washington Post.
Обновлено в 09:41
Хоккей
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НАСА: солнечная активность не станет помехой для полетов на Луну и Марс
Исследователи из НАСА заявили, что солнечная активность не помешает совершить астронавтам длительные комические перелеты (на Луну и Марс) в следующие 11 лет.
Обновлено в 06:54
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Экономика
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.
Обновлено в 04:55
Недвижимость
Определены города мира с самым дорогим жильем
Как говорится в материалах отчета, размещенного на сайте компании, первое место в рейтинге занял Гонконг, где в 2018 году средняя цена квадратного метра достигла 45,76 тысячи долларов.
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МАК опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Шереметьево
Международный авиационный комитет (МАК) в пятницу, 14 июня, опубликовал на своем сайте предварительный отчет по результатам расследования авиакатастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево 5 мая.
Обновлено в 09:37
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
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Участники акции протеста требуют от исполнительной власти Томска повышения окладов работникам муниципальных бюджетных учреждений образования и культуры на 45% по примеру областных организаций.
Обновлено в 07:05
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В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого
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Обновлено в 11:00
Происшествия
Летевший в Москву самолёт приземлился в Варшаве из-за дебошира
Самолёт, выполнявший рейс из Барселоны в Москву, совершил незапланированную посадку в Варшаве из-за агрессивного пассажира.
Обновлено в 11:08
Политика
Климкин может стать послом Украины в США, узнали СМИ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин может стать послом в США.
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Почти три четверти россиян доверяют Путину
Почти три четверти россиян (71,7%) заявили о своем доверии к президенту России Владимиру Путину, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 10:06
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Экстренно госпитализирован Ален Делон
Экстренно госпитализирован актер Ален Делон, передает BFM TV. Его доставили в американский госпиталь Нейи-сюр-Сен.
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Картину Цоя «Рождение звезды» продадут на аукционе
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Экс-тренер «Ливерпуля», «Локомотива» и «Реала» вошёл в штаб «Зенита»
Позже специалист перешёл в «Ливерпуль», где работал на протяжении 3 сезонов. В 2013 году Ледесма начал работать в «Локомотиве».
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