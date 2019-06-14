Энергетика

«Газпром нефть» вдвое увеличила дивидендыВедомости 08:09

Дивиденды "Газпром нефти" за 2018 г. вырастут вдвое по сравнению с выплатами годом ранее и достигнут 142,2 млрд руб. Рекомендацию совета директоров компании акционеры на годовом общем собрании поддержали без изменений.
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Акционеры «Россети Московский регион» одобрили рост выплат дивидендов-2018

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