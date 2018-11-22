Экономика

Акционеры ФСК переизбрали Мурова председателем правления компании
Ведомости
03:05

Акционеры ФСК ЕЭС на внеочередном собрании переизбрали Андрея Мурова председателем правления компании. Об этом говорится в материалах ФСК ЕЭС. ФСК владеет и управляет электросетевыми объектами национальной электросети России.
Ведомости03:05

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Он будет руководить энергетическим гигантом следующие 5 лет

Газета.Ru06:02

Андрей Муров остался во главе ФСК

Коммерсантъ03:55

Акционеры ФСК переизбрали Мурова председателем правления компании

Ведомости03:05

Андрей Муров переизбран председателем правления ФСК

Вести.Финанс04:07
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Экономика

Госдума опять продлила заморозку накопительной части пенсии

Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о заморозке накопительной части пенсии россиян вплоть до 2021 года.
Обновлено в 06:36
Финансы

Кудрин оценил валютные риски при переходе на расчеты в рубли

Быстрого снижения доли доллара в расчетах не произойдет, расчеты в других национальных валютах, в том числе стран ЕвразЭС, несут определенные валютные риски, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Обновлено в 06:31
Энергетика

Минэкономразвития ожидает снижения цен на нефть до $50

Минэкономразвития ожидает снижения цен на нефть до $50 за баррель к 2025-2030 годам и сохранение их на этом уровне в долгосрочной перспективе.
Обновлено в 06:37
Экономика

Предприятия ЖКХ в РФ задолжали энергетикам 200 млрд рублей

На заседании глава правительства отметил, что коммунальщики по состоянию на 1 ноября текущего года задолжали предприятиям энергетики 200 млрд рублей, то есть задолженность увеличилась на 7,4%.
Обновлено в 06:22
Экономика

ФАС назвала устойчивой ситуацию с топливообспечением страны

Российская экономика полностью обеспечена топливом, несмотря на напряженную ситуацию на рынке нефтепродуктов, запасы топлива превышают прошлогодний уровень.
Обновлено в 06:27
Финансы

Официальный курс евро на пятницу снизился до 74,8 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 34,35 копейки — до 74,8048 рубля, курс доллара уменьшился на 34,18 копейки — до 65,6067 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 06:22
Экономика

«Яндекс» и Сбербанк запустили третью торговую онлайн-площадку

Bringly стала третьей торговой интернет-площадкой совместного предприятия «Яндекса» и Сбербанка.
Обновлено в 06:24
Экономика

Forbes составил рейтинг директоров-капиталистов 2018 года

Издание Forbes ответило на вопрос, может ли наемный управленец в нашей стране стать миллиардером и составило рейтинг директоров-капиталистов.
Обновлено в 05:31
Энергетика

Топливный союз заявил о риске закрытия независимых АЗС

Позже Козак заявил, что ФАС и Минэнерго до конца года проверят долю независимых АЗС на региональных рынках, и в случае монопольного положения с ними тоже будет подписано соглашение по ценам.
Обновлено в 06:37
Недвижимость

В Москве за октябрь купили рекордное число новых квартир

Отмечается, что зафиксированное по договорам долевого участия число сделок с новостройками в столице России выросло по отношению к сентябрю 2018 года на 18% и составило 8,3 тыс. Следует отметить, что данный показатель на 58% выше значения за октябрь 2017 года.
Обновлено в 06:31
Экономика

«Юлмарт» запустил конкурента Avito

Интернет-магазин «Юлмарт» запустил сервис частных объявлений «Юлмарт Second», сейчас он работает как подраздел основного сайта продавца, рассказал РБК представитель компании.
Обновлено в 06:24
Экономика

Власти назвали возможные сроки переезда Минкомсвязи в «Москва-Сити»

Летом 2017 года Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минстрой и Минпромторг попросили премьер-министра Дмитрия Медведева организовать переезд министерств в «Москва-Сити».
Обновлено в 04:39
Экономика

Пенсионный возраст в Японии планируют поднять до 70 лет

Правительство Японии намерено поднять планку пенсионного возраста в стране до 70 вместо нынешних 65 лет для продолжения экономического роста в условиях быстрого "старения" населения, сообщает в четверг агентство Киодо со ссылкой на проект доклада специальной комиссии по этому вопросу.
Обновлено в 06:30
Экономика

В Москве снизился размер прожиточного минимума

Для пенсионеров величина прожиточного минимум в II квартале составила 11 тыс. 505 руб. (снижение к уровню II квартала на 104 руб.) и для детей - 13 тыс. 938 рублей, что ниже уровня II квартала на 391 руб. В документе отмечается, что до установления величины прожиточного минимума за IV квартал 2018 года для расчета социальных выплат будет учитываться размер прожиточного минимума за II квартал.
Обновлено в 06:01
Экономика

Карты «Мир» заработают в Турции

Центробанк ведет переговоры с баками Турции о работе российских карт "Мир" в этой стране.
Обновлено в 06:36
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Андрей Евгеньевич Муров
Председатель правления ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», член совета директоров ПАО «Россети», доктор экономических наук. В 2005-2012 гг. - возглавлял ОАО «Аэропорт Пулково».
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Russian power company, comprises interregional and regional distribution grid companies, research and development institutes, design and construction institutes, and construction and sales entities. Ninety-seven subsidiaries of IDGCs/RDGCs are based in 69 constituent entities of the Russian Federation. The company was created as a result of the reorganization of RAO UES.
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