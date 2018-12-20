Отмечается, что за перевод компании под российскую юрисдикцию проголосовали абсолютное большинство акционеров - 99,997%.

с чего всё началось

Акционеры En+ Group на внеочередном собрании в Париже одобрили перерегистрацию компании с острова Джерси на остров Октябрьский в Калининграде. Об этом в четверг, 20 декабря, сообщает ТАСС. Отмечается, что за перевод компании под российскую юрисдикцию проголосовало большинство акционеров.

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