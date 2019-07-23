Экономика
Акционеры «Энел Россия» одобрили продажу Рефтинской ГРЭСREGNUM 09:54
В Свердловской области Рефтинская ГРЭС обретёт нового владельца. На внеочередном общем собрании акционеров компании «Энел Россия» была одобрена сделка по её продаже, сообщили журналистам в пресс-службе компании. Покупателем является АО «Кузбассэнерго» — «дочка» ООО «Сибирская генерирующая компания».
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