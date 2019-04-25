Экономика

Акционеры АЛРОСА получат почти 74 млрд рублей дивидендов за 2018 годREGNUM вчера в 21:04

Итоговый размер выплат акционерам в результате составит за весь год 73,9 млрд рублей, и это рекорд за всю историю предприятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АЛРОСА. Выплата за одну акцию компании в итоге составила по итогам полугодия 4,11 рублей, за весь год — 10,04 рубля.
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Дивиденды «Лукойла» за 2018 год могут вырасти на 16% — до 250 рублей на акцию

Rambler News Service04:16

Совет директоров «Лукойла» рекомендовал дивиденды-2018 в 250 руб на обыкновенную акцию

ПРАЙМ03:51

АЛРОСА выплатит рекордные в истории компании дивиденды

SakhaNewsвчера в 11:02

Акционеры АЛРОСА получат почти 74 млрд рублей дивидендов за 2018 год

REGNUMвчера в 21:04

Набсовет «АЛРОСА» рекомендовал выплатить дивиденды за 2-е полугодие 2018 г. в размере 30,3 млрд руб

Финмаркетвчера в 11:20

Лукойл рекомендовал дивиденды в размере 250 р/акц за 18г

Financial One04:12

«АЛРОСА» может выплатить 4,11 рубля дивидендов на акцию за 2 полугодие 2018 года

Finam.Ruвчера в 11:10
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Армия и оружие

Опубликована военная доктрина Зеленского

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский намерен сделать армию страны добровольной и начать руководить ею в соответствии со стандартами НАТО.
Обновлено в 06:14
Общество

ВЦИОМ: большинство россиян считают себя счастливыми

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что большинство россиян (86%) считают себя счастливыми.
Обновлено в 08:19
Политика

Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 08:06
Спорт

Российский 12-летний фигурист выполнил прыжок в пять оборотов

Фигурист Максим Белявский опубликовал на своей странице в Instagram видео, где показано, как он исполняет прыжок в пять оборотов (пятерной тулуп).
Обновлено в 04:33
Кино

В центре города открыли мемориальную доску актеру Юрию Яковлеву

Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Вдова Дмитрия Марьянова подала в суд на саму себя

Вдова актёра Ксения Бик подала в суд на саму себя, поскольку отмеченная в заявлении как истец девушка, является её законным представителем.
Обновлено в 08:11
Политика

Зеленский засомневался в законе об исключительности украинского языка

Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен после официального вступления в должность провести тщательный анализ закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» на предмет соответствия конституции страны.
Обновлено в 06:57
Авто

Porsche Panamera превратится в купе и кабриолет

Компания Porsche работает над новыми версиями Panamera.
Обновлено в 05:01
Спорт

Мамаев: не хочу давить на жалость и приму любое наказание по-мужски

Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес

Вера Алдонина спела песню в память о своей маме Юлии Началовой

Нынешняя супруга футболиста Евгения Алдонина Ольга в сторис своего Instagram опубликовала отрывки с концерта, который прошел в школе у дочери Юлии Началовой Веры.
Обновлено в 07:17
Политика

Литва призвала ужесточить санкции против России

Литва призывает международную общественность строго осудить эти действия России, которые не могут быть оправданы, призывает не признавать незаконно выданных документов Российской Федерации и последовательно ужесточать санкции в отношении России за продолжающиеся нарушения суверенитета и территориальной целостности, — цитирует «Интерфакс» заявление литовского МИДа.
Обновлено в 07:34
Общество

В Москве на Пасху резко похолодает

Аномальное тепло в Москве закончится к выходным. На Пасху в столичном регионе резко похолодает.
Обновлено в 04:13
Авто

УАЗ назвал стоимость экспедиционной «буханки»

Российские дилеры Ульяновского автозавода с 1 мая 2019 года начнут принимать заказы на новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 04:16
Игры

Карась с топором Тора. Вышел трейлер кроссовера Fortnite и «Мстителей»

Обновлено в 05:40
Армия и оружие

Самая длинная подлодка в мире: «Белгород» впечатлил западные СМИ

Западные СМИ эмоционально отреагировали на спуск на воду новейшей российской атомной подлодки "Белгород".
Обновлено в 02:27
Политика

Владимир Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками

Во время торжественного приёма лидер Северной Кореи преподнёс президенту России меч. В ответ Путин вручил Ким Чен Ыну подстаканники и шашку.
Обновлено в 05:08
Экономика

Медведев поручил проработать вопрос о рабочем времени женщин на селе

Министерства, Федерация независимых профсоюзов России и Российский союз промышленников и предпринимателей должны до 29 мая представить в правительство предложения о регулировании продолжительности рабочей недели для женщин на селе, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие

Военнослужащие 58-й армии отработали движение парадных расчетов

Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес

Адвокат Аршавина: «Бывшая жена требует по 100 тысяч в месяц на отдых для двухлетнего ребенка»

Представил документы, которые подтверждают, что Алиса и ее двухгодовалый ребенок, живя с футболистом, расходовали по 2 млн в месяц.
Обновлено в 04:56
Политика

Сроки отключения аналогового вещания в 21 регионе России перенесены

На цифровое вещание уже перешли 40 млн россиян, а сроки отключения аналогового вещания в 21 регионе перенесены на октябрь, заявил глава Минкомсвязи РФ Константин Носков.
Обновлено в 07:28
Здоровье

В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:48
Гаджеты

Microsoft повысила системные требования для Windows 10

Компания Microsoft обновила минимальные аппаратные требования, необходимые для корректной работы финальной версии операционной системы Windows 10 1903.
Обновлено вчера в 03:48
Авто

Продажи автомобилей премиального сегмента в России выросли на 9%

В 1 квартале 2019 года в России было продано 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей – на 9,2% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:24
Путешествия

Туроператоры предупредили о сбоях в работе визовых центров

В испанском визовом центре BLS в столице наблюдаются большие очереди, сотрудники центра не успевают обрабатывать заявки, периодически останавливается запись на подачу документов, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на компании.
Обновлено в 04:35
Здоровье

Минздрав назвал количество россиян с сердечной недостаточностью

Главный специалист Минздрава России по хирургии Амиран Ревишвили заявил, что в России около восьми миллионов человек страдают сердечной недостаточностью.
Обновлено в 06:29
Общество

Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста

Обновлено в 07:54
Происшествия

Cуд отправил на принудительное лечение участника акции против пенсионной реформы в Москве

Тверской районный суд Москвы постановил направить на принудительное лечение в стационар Виктора Федосеева, которого обвиняли в нападении на полицейского на акции против пенсионной реформы 9 сентября.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие

Два авианосца США оказались в Средиземном море случайно

Авианосные группы во главе с кораблями Abraham Lincoln и John C. Stennis ВМФ США встретились в Средиземном море из-за совпадения.
Обновлено в 00:14
Политика

Джо Байден решил вступить в президентскую гонку

Бывший вице-президент США может объявить о своих намерениях 25 апреля Бывший вице-президент США Джо Байден готов присоединиться к быстро растущей группе демократов, уже заявивших о своем желании побороться за президентский пост в 2020 году.
Обновлено вчера в 05:42
Технологии

«РЖД Логистика» перевезла по железной дороге негабаритные автоклавы для строительного завода в Ульяновске

Обновлено в 07:29
Как работают Яндекс.Новости?
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