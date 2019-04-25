Экономика
Акционеры АЛРОСА получат почти 74 млрд рублей дивидендов за 2018 годREGNUM вчера в 21:04
Итоговый размер выплат акционерам в результате составит за весь год 73,9 млрд рублей, и это рекорд за всю историю предприятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АЛРОСА. Выплата за одну акцию компании в итоге составила по итогам полугодия 4,11 рублей, за весь год — 10,04 рубля.
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Дивиденды «Лукойла» за 2018 год могут вырасти на 16% — до 250 рублей на акцию
Rambler News Service04:16
«АЛРОСА» может выплатить 4,11 рубля дивидендов на акцию за 2 полугодие 2018 года
Finam.Ruвчера в 11:10
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