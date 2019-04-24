Экономика
Акционеры АЛРОСА получат почти 74 млрд рублей дивидендов за 2018 годREGNUM 21:04
Итоговый размер выплат акционерам в результате составит за весь год 73,9 млрд рублей, и это рекорд за всю историю предприятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АЛРОСА. Выплата за одну акцию компании в итоге составила по итогам полугодия 4,11 рублей, за весь год — 10,04 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 23:17, Ашберн
Общество
Похолодание придет в Москву на Пасху
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 06:50
Футбол
«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России
Обновлено в 16:02
Политика
Украина запросила экстренное заседание Совбеза ООН
На Украине попросили срочно провести заседание Совбеза ООН из-за решения российской стороны упростить получение гражданства жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 13:58
Энергетика
Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»
«Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомил российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть.
Обновлено в 17:03
Политика
В Россию прибыл лидер Северной Кореи Ким Чен Ын
На приграничной станции Хасан, что в Хасанском районе Приморья, с хлебом-солью встретили главу КНДР Ким Чен Ына, прибывшего туда на бронепоезде, сообщает «Интерфакс» со слов информированного источника.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
Японские СМИ сообщили о возможном взломе ПО истребителей F-35A и F-22
Обновлено в 22:34
Происшествия
Карлоса Гона во второй раз выпустят из тюрьмы под залог
Окружной суд Токио принял решение в четверг выпустить из тюрьмы под залог бывшего руководителя альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона.
Обновлено в 22:40
Политика
Национализм посчитали основной причиной поражения Порошенко на выборах
Действующий президент Украины Петр Порошенко проиграл во втором туре выборов оппоненту Владимиру Зеленскому из-за националистической политики.
Обновлено в 22:17
Наука
Найдены камни, которые превращают свет в электричество
Специалисты из Китая, Канады и США на камнях, находящихся в жарком и сухом климате удалось зафиксировать фотосинтез.
Обновлено в 16:05
Религия
Чистый четверг: что происходило две тысячи лет назад
Считалось, что участвуя в литургии Великого четверга, мы участвуем в той самой Тайной вечере, когда Иисус установил главное христианское Таинство - Таинство Причащения.
Обновлено в 16:15
Энергетика
Shell обнаружила крупные запасы нефти в США на участке в Мексиканском заливе
Подразделение Royal Dutch Shell обнаружило крупные запасы нефти в Мексиканском заливе в США. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено в 16:54
Политика
Путин отметил сложность ситуации с пожарами в Забайкалье
Президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по ликвидации последствий стихии в Забайкалье, отметил сложность ситуации в крае, где от огня пострадали 17 населенных пунктов.
Обновлено в 18:55
Футбол
Мацей Рыбусь: «Приехали за победой и сделали это»
Приехали за победой и сделали это.
Обновлено в 15:24
Авто
Появились первые фото «Русского Прадо» от УАЗ
Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Происшествия
Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке
В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
Обновлено в 10:34
Хоккей
Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа
Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено в 15:42
Кино
Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель
Обновлено в 16:57
Политика
Штаб Зеленского пообещал «не раздавать» земли и граждан Украины
Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля.
Обновлено в 22:59
Политика
В Чехии обнаружили почти 2,9 тысячи нелегально работающих украинцев
Госинспекция Чехии по труду обнаружила в течение 2018 года свыше 4,5 тысяч нелегально работающих в республике иностранцев, подавляющее большинство из них были гражданами Украины – почти 2,9 тысячи, сообщил журналистам пресс-секретарь Госинспекции Рихард Колибач.
Обновлено в 21:57
Армия и оружие
Западных экспертов беспокоят гребные винты «Белгорода»
Обновлено в 10:16
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев
Отечественная компания намерена с этого лета комплектовать топовые исполнения своих машин модифицированным «безвтыковым» мотором, объем которого сохранится и составит 1,8 литра.
Обновлено в 08:53
Общество
Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля
Обновлено в 11:46
Здоровье
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено в 18:06
Происшествия
В Хабаровске обрушилась часть жилого дома
Часть двухэтажного жилого дома обрушилась на площади 40 квадратных метров в Хабаровске, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Путин подписал закон, ужесточающий наказание за бегство с места ДТП
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, покинувших место дорожной аварии с тяжкими последствиями.
Обновлено в 04:15
Политика
Медведев поручил пересмотреть тарифы на вывоз мусора
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому у регионов появляется возможность пересмотреть тарифы на вывоз твердых-коммунальных отходов.
Обновлено вчера в 09:30
Шоу-бизнес
Бузова рассказала Собчак о требованиях Тарасова
Ранее Бузова рассказала Собчак о брачном контракте с Тарасовым.
Обновлено в 15:40
Происшествия
В США россиянина обвинили в насильственном сексуальном контакте
Серегину были предъявлены обвинения в насильственном сексуальном контакте.
Обновлено в 21:44