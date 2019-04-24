Экономика

Акционеры АЛРОСА получат почти 74 млрд рублей дивидендов за 2018 годREGNUM 21:04

Итоговый размер выплат акционерам в результате составит за весь год 73,9 млрд рублей, и это рекорд за всю историю предприятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АЛРОСА. Выплата за одну акцию компании в итоге составила по итогам полугодия 4,11 рублей, за весь год — 10,04 рубля.
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Акционеры АЛРОСА получат почти 74 млрд рублей дивидендов за 2018 год

REGNUM21:04

«Алроса» может выплатить за 2018 год рекордные 73,9 млрд рублей дивидендов

Rambler News Service11:06

АЛРОСА выплатит рекордные в истории компании дивиденды

SakhaNews11:02

Набсовет «АЛРОСА» рекомендовал выплатить дивиденды за 2-е полугодие 2018 г. в размере 30,3 млрд руб

Финмаркет11:20

Набсовет АЛРОСА рекомендовал выплатить дивиденды за второе полугодие на 30.3 млрд руб. из расчёта 4.11 руб. на бумагу

АК&М11:46

Набсовет «Алросы» рекомендовал дивиденды за 2018 год - 4,11 руб на акцию

ПРАЙМ11:05

Набсовет Алросы рекомендовал дивиденды за II пол 18г на уровне 4,11 руб/акция

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