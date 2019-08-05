Экономика
Акционер «Уралкалия» объявил о принудительном выкупе акцийВедомости 13:40
В свободном обращении находится 3,27% обыкновенных акций "Уралкалия", то есть на выкуп Rinsoco потребуется 11,5 млрд руб. По итогам закрытия торгов Московской биржи в понедельник, 5 августа, стоимость акции составила 100,4 руб. за акцию, капитализация компании – 294,77 млрд руб. Предъявить бумаги к выкупу смогут владельцы акций по состоянию на 20 сентября.
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