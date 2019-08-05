В свободном обращении находится 3,27% обыкновенных акций "Уралкалия", то есть на выкуп Rinsoco потребуется 11,5 млрд руб. По итогам закрытия торгов Московской биржи в понедельник, 5 августа, стоимость акции составила 100,4 руб. за акцию, капитализация компании – 294,77 млрд руб. Предъявить бумаги к выкупу смогут владельцы акций по состоянию на 20 сентября.

Шоу-бизнес Экс-участница «Дома-2» Слугина насладилась отдыхом с сыном Тарзана Сын Наташи Королевой и Тарзана Архип наслаждается отдыхом с возлюбленной Марией Слугиной.

Происшествия В Севастополе утонули две чемпионки мира по кикбоксингу По словам нач. управления по гражданской защите Александра Веселкова, вчера 4.08 в яхт-клубе Юг, не обращая внимания на штормовое предупреждение по ТВ и по радио, ушли купаться в море и утонули две девушки, спортсменки, чемпионки, действующая и вице.

Политика Роухани назвал конфликт с Ираном матерью всех войн «Мир с Ираном — мать всего мира, а война с Ираном — мать всех войн», — цитирует Роухани Reuters.

Транспорт Часть «Аэроэкспрессов» в Шереметьево и обратно отменят 7-11 августа Расписание "Аэроэкспрессов" в московский аэропорт Шереметьево и обратно и электричек Савеловского и Белорусского направлений изменится с 7 по 11 августа из-за ремонтных работ на перегоне.

Экономика В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику Отмечается, что в период с 2014 по 2018 год экономика России выросла на 2,5%.

Политика В Панаме возбудили дело о возможном сокрытии доходов Порошенко Панамские правоохранительные органы возбудили уголовное дело об отмывании денег Петром Порошенко, сообщил в Telegram-канале экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.

Армия и оружие Путин прокомментировал выход США из ДРСМД Президент России Владимир Путин прокомментировал выход Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Политика Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.

Происшествия В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли семь человек Семь человек погибли при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Рязанской области, передает ТАСС со ссылкой на источники УМВД по региону.

Политика Германия ответила на заявление МИД России о вмешательстве Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что ведомство намерено довести до руководства США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.

Политика Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».

Происшествия Семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе в Торонто В ночном клубе, расположенном в северной части канадского города Торонто, неизвестный устроил стрельбу.

Политика Гибель Стенина в Донбассе предварительно назвали убийством Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики предварительно квалифицировала смерть фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина, который погиб в августе 2014 года в Донбассе, как умышленное убийство.

Политика Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.

Футбол Мать Малкома рассказала о его реакции на расистский скандал Мать новичка петербургского "Зенита" Малкома Флавия де Оливейра прокомментировала расистский скандал, развернувшийся вокруг ее сына, передает ESPN.

Экономика Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов Курс рубля в начале первых торгов недели снижается к доллару и евро на негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи.

Технологии Структура ФСБ получила право инициировать блокировку сайтов Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ, создан ФСБ) вошел в число компетентных организаций при Координационном центре доменов .RU/.РФ, что дает ему возможность инициировать блокировку сайтов, нарушивших законодательство РФ, говорится в сообщении Координационном центре доменов.

Происшествия Волгоградка отсудила у Сочинского парка 150 тысяч рублей за травму Суд встал на сторону волгоградки и постановил взыскать с Сочинского парка 46 695 рублей медицинских расходов и 100 тысяч рублей морального вреда.

Политика «Новая газета» запустила онлайн-петицию с требованием прекратить уголовное дело о массовых беспорядках в Москве Авторы ссылаются на российскую Конституцию, в которой говорится о том, что "никто не может быть принужден к выражению своих мнений или убеждений или к отказу от них".

Происшествия Экс-полицейский получил реальный срок по делу об убийстве пауэрлифтера Бывший полицейский, не вмешавшийся в драку, из-за которой погиб чемпиона мира и Европы Андрей Драчев, Владимир Овчинников получил реальный срок.

Культура Композитор «Симпсонов» обвинил авторов сериала в дискриминации Композитор «Симпсонов» Альф Клаузен обвинил авторов проекта и телеканал Fox, на котором мультсериал выходит, в дискриминации по возрастному признаку.