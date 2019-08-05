Экономика
Акционер «Уралкалия» объявил о принудительном выкупе акцийВедомости 13:40
Компания Rinsoco Trading, бенефициаром которой является Дмитрий Лобяк, направила требование о выкупе акций «Уралкалия». Rinsoco и его аффилированным лицам принадлежит 96,73% бумаг компании, что дает им право требовать выкуп акций у остальных акционеров, следует из сообщения «Уралкалия».
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