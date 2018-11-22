Экономика
Акционер ПИК Сергей Гордеев продал ТРЦ «Ривьера» фонду из Киргизии
Акционер ПИК Сергей Гордеев продал ТРЦ «Ривьера» фонду из КиргизииРИА Новости02:21
Акционер группы компаний ПИК Сергей Гордеев продал ТРЦ "Ривьера" фонду из Киргизии, сообщает газета "Ведомости". Компания "Хорус" акционера группы ПИК Сергея Гордеева продала торгово-развлекательный комплекс "Ривьера" фонду KLS Eurasia Venture Fund, говорится в статье со ссылкой на источники.
РИА Новости02:21
с чего всё началось
Компания «Хорус» акционера группы ПИК Сергея Гордеева продала торгово-развлекательный комплекс «Ривьера», рассказали два человека, близких к разным сторонам сделки. Покупатель, по их словам, – фонд KLS Eurasia Venture Fund.Ведомостивчера в 14:59
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