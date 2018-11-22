Экономика

Акционер ПИК Сергей Гордеев продал ТРЦ «Ривьера» фонду из Киргизии
РИА Новости
02:21

Акционер группы компаний ПИК Сергей Гордеев продал ТРЦ "Ривьера" фонду из Киргизии, сообщает газета "Ведомости". Компания "Хорус" акционера группы ПИК Сергея Гордеева продала торгово-развлекательный комплекс "Ривьера" фонду KLS Eurasia Venture Fund, говорится в статье со ссылкой на источники.
РИА Новости02:21
с чего всё началось

Закрыта крупнейшая сделка на рынке торговой недвижимости в этом году

Компания «Хорус» акционера группы ПИК Сергея Гордеева продала торгово-развлекательный комплекс «Ривьера», рассказали два человека, близких к разным сторонам сделки. Покупатель, по их словам, – фонд KLS Eurasia Venture Fund.
Ведомостивчера в 14:59

Подробнее о событии

Миллиардер Гордеев закрыл крупнейшую за год сделку на рынке торговой недвижимости

Forbes04:10

Фонд из Киргизии купил ТРЦ «Ривьера» Сергея Гордеева

Интерфакс03:23

Совладелец ПИК продал ТРЦ «Ривьера» фонду из Киргизии

Коммерсантъ02:23

Акционер ПИК Сергей Гордеев продал ТРЦ «Ривьера» фонду из Киргизии

РИА Новости02:21

«Ведомости» рассказали о крупнейшей сделке на рынке торговой недвижимости

РБК00:41

Акционер ГК ПИК совершил сделку года на рынке торговой недвижимости

Строительная Газета02:49

Закрыта крупнейшая сделка на рынке торговой недвижимости в этом году

Ведомостивчера в 14:59
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Энергетика

Цена Brent упала ниже $60 за баррель впервые с октября 2017 года

Цена нефти Brent в пятницу усилила падение до более чем 4% и опустилась ниже $60 за баррель впервые с октября 2017 года, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 08:38
Экономика

Совет Федерации одобрил введение налога для самозанятых

Сенаторы на заседании 23 ноября одобрили закон о введении экспериментального налога на профессиональный доход самозанятых россиян, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:35
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Первомайский»

Центробанк с 23 ноября отозвал лицензию у банка «Первомайский».
Обновлено в 08:14
Экономика

«Роснефть» подала иск против биржевого трейдера

Государственная компания «Роснефть» подала в арбитражный суд Москвы иск к «Солид — товарные рынки» — топливному трейдеру Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), сообщается 23 ноября на сайте суда.
Обновлено в 08:12
Экономика

Верховная рада под утро приняла бюджет Украины на 2019 год

Верховная рада Украины после долгих ночных дискуссий около 6 утра по местному времени приняла закон о государственном бюджете страны на 2019 год, сообщает «УНИАН».
Обновлено в 08:09
Экономика

Суд Киева снял арест с акций украинской «дочки» Сбербанка

Арест с акций и имущества Сбербанка (Киев) сняты Киевским апелляционным судом, говорится в материалах суда Единого реестра судебных решений Украины.
Обновлено в 08:25
Экономика

Правительство утвердило прогноз социально-экономического развития РФ

Правительство России утвердило прогноз долгосрочного социально-экономического развития страны до 2036 года, сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 06:30
Экономика

Перенос серверов бронирования авиабилетов отложен — Минтранс РФ

Отмечается, что замминистра транспорта Александр Юрчик на форуме «Транспортная неделя» подчеркнул, что «после консультаций с авиакомпаниями» срок переноса на территорию России серверов бронирования и продаж авиабилетов был перенесен с 1 января 2020 года на 31 октября 2021 года.
Обновлено в 06:46
Экономика

Норвегия поднимет стоимость электричества для майнеров в 34 раза

Правительство Норвегии подготовило поправки к государственному бюджету, согласно которым майнерам перестанут предоставлять льготное электричество, пишет CoinDesk.
Обновлено в 07:50
Экономика

Карлос Гон выплачивал деньги Nissan своей сестре

Вчера вечером стало также известно, что родная сестра Гона, проживающая в Бразилии, более 15 лет формально числилась сотрудницей Nissan, фактически не занимая никакой должности и получала выплаты от японской компании в размере 100 тысяч долларов в год.
Обновлено в 08:00
Экономика

Мамы в декрете наторговали на полтриллиона

«Яндекс.Касса» и агентство Data Insight проанализировали продажи в социальных сетях, мессенджерах и на онлайн-досках объявлений за год – по март 2018 г. По их оценкам, через такие каналы в России продается товаров и услуг на 591 млрд руб. в год, а средний чек составляет 1500 руб.
Обновлено в 07:49
Экономика

Канализационный коллектор за 9,4 млрд рублей построят в Симферополе

Компания предложила за свои услуги 9,399 млрд рублей при начальной (максимальной) стоимости контракта 11,123 млрд рублей с учетом НДС 18%, а также других налогов и пошлин.
Обновлено в 07:50
Экономика

ФОМ рассказал о снижении числа не замечающих кризис россиян

Каждый пятый россиянин (20%) считает, что в России нет кризиса, в 2016 году число жителей страны, не замечающих кризиса, составляло 14%.
Обновлено в 07:08
Экономика

«Почта банк» стал владельцем 100% «Мультикарты»

«Почта банк» стал владельцем 100% процессинговой компании ООО «Мультикарта», выкупив у ВТБ долю в размере 25,33%.
Обновлено в 05:44
Экономика

Суд взыскал с дочерней компании Genser по иску Связь-банка 2 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы 14 ноября удовлетворил иск Связь-банка о взыскании с дочерней компании автодилера Genser - ООО "Дженсер сервис Ю7" 2 млрд руб. Информация о соответствующем решении суда размещена в картотеке арбитражных дел.
Обновлено в 08:21
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Сергей Эдуардович Гордеев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, в 2007-2010 годах - представитель в Совете Федерации от администрации Пермского края. Президент и основной акционер строительной корпорации ПИК.
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Страна в Средней Азии, государство в западной и центральной части горного массива Тянь-Шань. На севере граничит с Казахстаном, на западе - с Узбекистаном, на юго-западе - с Таджикистаном, на юго-востоке и востоке - с Китаем.
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