Экономика
Акции украинской «дочки» ВЭБа выставлены на аукционПРАЙМ вчера в 15:51
Акции Проминвестбанка, украинской "дочки" ВЭБа, выставлены на аукцион, сообщается на сайте фондовой биржи.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 10:50, Вашингтон
Происшествия
На ударившую по голове журналистку российскую чиновницу завели дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело против помощницы мэра Новороссийска Анжелики Коваленко, которую обвинила в избиении журналистка издания «Наша газета Новороссийск» Ольга Макаренко.
Обновлено в 05:54
Культура
Инну Чурикову перевели из реанимации
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму во время спектакля на сцене театра в Москве, переведена из реанимации в обычную палату.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес
Без фотошопа: Валерия втягивает живот на фото в бикини
Певица показала подписчикам честное фото. Валерия для миллионов поклонников — пример стиля и красоты.
Обновлено в 00:23
Происшествия
В Шереметьево прокомментировали инцидент с задымлением самолета
На горячей линии московского аэропорта Шереметьево прокомментировали инцидент с задымлением самолета. Факт произошедшего подтвердили.
Обновлено вчера в 19:33
Общество
Greenpeace через FaceApp состарил Петербург, Байкал и ледники Арктики
Специалисты российского отделения Greanpeace воспользовались приложением FaceApp, чтобы показать, как будут выглядеть через несколько лет Петербург, Байкал и ледники Арктики.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Под Калининградом столкнулись микроавтобус и бензовоз
Обновлено в 08:00
Кино
Джон Коннор возвращается в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы»
Совсем недавно на знаменитом фестивале «Comic-con» (16+) известный продюсер и режиссер объявил, что в новой картине «Терминатор: Темные судьбы» (16+), премьера которого планируется на 31 октября 2019 года, снимется Эдвард Ферлонг в роли Джона Коннора.
Обновлено в 06:31
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Кино
Умер актер сериала «Государственная граница» Август Милованов
Актер снимался в трех сериях этого фильма. Кроме того, Милованов является народным артистом и лауреатом государственной премии Белоруссии.
Обновлено в 10:20
Политика
Путин потребовал от чиновников не хамить людям
Путин отметил, что россияне регулярно сталкиваются с хамским отношением чиновников и госслужащих.
Обновлено в 09:36
Политика
Украинский суд отказался освободить Вышинского
Подольский суд Киева продлил арест руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 19 сентября, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:07
Наука
Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов
Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.
Обновлено в 02:17
Политика
В Дрездене хотят проводить экскурсии по «путинским местам»
Экскурсии по "местам Владимира Путина" в Дрездене могут быть интересны российским туристам, потому что он президент РФ, другие гости города сосредоточены на архитектуре и искусстве, считает управляющий директор департамента по туризму Дрездена доктор Юрген Аманн.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Суд признал Нидерланды частично ответственными за резню в Сребренице
Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в июне 2017 года, апелляционный суд Гааги постановил, что «голубые каски» (солдаты ООН) из Нидерландов признаны ответственными за гибель 7,8 тыс. боснийских мусульман во время резни в Сребренице 1995 года.
Обновлено в 08:45
Политика
Зеленский объявил бойкот спикеру Рады Парубию
Президент Украины Зеленский на брифинге в пятницу, 19 июля, заявил, что больше не будет обращаться к председателю Верховной рады Парубию.
Обновлено в 04:29
Политика
Путин упростил получение гражданства России для всех жителей Донбасса
Владимир Путин подписал указ, согласно которому гражданство в упрощенном порядке могут получить находящиеся в России украинцы, проживавшие на всей территории Донецкой и Луганской области.
Обновлено 17 июля в 12:34
Футбол
«Челси» потерпел первое поражение под руководством Лэмпарда
Обновлено в 08:47
Политика
Украинский ресторан вывесил табличку с оскорблением русскоязычных клиентов
Сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в ресторан табличку с оскорблением в адрес русскоговорящих клиентов, пишет Страна.ua.
Обновлено в 10:45
Экономика
«Ростех» впервые выпустит облигации
Более 30 млрд руб. из привлеченных средств «Ростех» планирует потратить на покупку вертолетов «Ансат» и Ми-8 в медицинской комплектации (выпускает принадлежащий «Ростеху» холдинг «Вертолеты России») для Национальной службы санитарной авиации, которая оказывает медицинскую помощь людям в труднодоступных регионах России.
Обновлено в 09:34
Армия и оружие
Сербия заменит советские зенитные ракеты на французские
По заявлению промышленников, с Сербией заключен контракт на поставку 18 пусковых установок «Мистраль» и 50 ракет, которые усилят противовоздушную оборону страны и заменят устаревшие советские аналоги.
Обновлено в 09:19
Политика
Зеленский уволил 11 послов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил 11 послов, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого.
Обновлено в 10:18
Общество
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Армия и оружие
Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57
Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.
Обновлено в 01:36
Политика
Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
Обновлено в 04:27
Интернет
«ВКонтакте» запускает приложение для знакомств Lovina
«ВКонтакте» запускает приложение для знакомств Lovina, в котором пользователи смогут общаться через видеозвонки и видеоистории.
Обновлено в 08:44
Наука
Низкие дозы радиации способствуют развитию раковых клеток
Эксперты обнаружили, что низкие дозы радиации увеличивают количество клеток с мутацией гена р53, хорошо известном генетическом изменении, связанном с раком.
Обновлено в 02:27
Кино
Вышел трейлер сериала по «Темным началам» Филипа Пулмана
Обновлено в 04:44
Происшествия
СК возбудил дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели 25 человек при паводке в Иркутской области.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»
Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019).
Обновлено вчера в 15:13
Интернет
Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн
В промежуток с 9 по 19 июля разработчики приложения для обработки фотографий FaceApp заработали более $1 млн, пишет Forbes со ссылкой на данные App Annie.
Обновлено в 10:17