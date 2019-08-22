Экономика

Акции торговых сетей помогли индексам США вырастиРБК 02:05

В первую очередь рынку помогли квартальные отчеты крупных торговых сетей Target и Lowe's. Продажи Target за последние три месяца превысили прогнозы экспертов, в результате чего акции компании выросли на 20%. Акции Lowe's после публикации финансового отчета поднялись на 10%.
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Индексы США растут за счёт акций торговых сетей

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Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»

Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
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В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
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«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов

В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
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При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек

При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
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Политика

Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Политика

Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове

Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
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Украинская дипломатия изо всех сил пытается раздуть интригу вокруг предстоящих встреч президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, даже если эти встречи носят мимолетный характер.
Обновлено в 02:00
Политика

Макрон назвал ошибкой предположительное возвращение России в G8

Глава Франции Эммануэль Макрон сказал, что возвращение России в G8 без разрешения вопросов на Украине было бы стратегической ошибкой, сообщает Reuters.
Обновлено в 03:32
Экономика

Объем свободных денег у россиян в июле вырос на 20%

Объем свободных денег у россиян в июле вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 20,6%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Обновлено вчера в 20:35
Фигурное катание

Российский танцор ударил партнершу кулаком на ЧМ по танго в Аргентине

Российский танцор Кирилл Паршаков ударил свою партнершу и жену Анну Гудыно кулаком в лицо на чемпионате мира (ЧМ) по танго в Аргентине.
Обновлено вчера в 18:49
Политика

Путин встретился с президентом Финляндии

Встреча президентов России Владимира Путина и Финляндии Саули Ниинисте состоялась в Хельсинки, сообщает РИА Новости.
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Политика

Над Донецком подняли российский флаг

Обновлено в 02:43
Общество

Владелец польского ресторана оскорбил украинцев

Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Экономика

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Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.
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Новое исследование Американского индекса удовлетворенности клиентов (ACSI) показало, что потребители стали менее удовлетворены своими транспортными средствами.
Обновлено в 00:22
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У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд

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Обновлено вчера в 08:24
Шоу-бизнес

Александр Васильев раскритиковал стиль Игоря Петренко

Эксперт признал, что оба супруга, безусловно, привлекательные люди, однако небольшая работа над их стилем могла бы сделать пару более гламурной.
Обновлено в 03:06
Политика

Российских заключенных на Украине начали готовить к обмену

Троих россиян, находящихся в заключении на Украине, начали готовить к возвращению на родину. Об этом сообщил ТАСС их адвокат Валентин Рыбин.
Обновлено в 03:50
Экономика

РБК: Сбербанк начал переговоры о покупке 2ГИС

Сбербанк ведет переговоры о покупке картографической компании 2ГИС, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 03:16
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Украинские неонацисты продают «манифест» стрелка из Крайстчёрча

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