Финансы
Акции торговых сетей помогли индексам США вырастиРБК 02:05
В первую очередь рынку помогли квартальные отчеты крупных торговых сетей Target и Lowe's. Продажи Target за последние три месяца превысили прогнозы экспертов, в результате чего акции компании выросли на 20%. Акции Lowe's после публикации финансового отчета поднялись на 10%.
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Для продолжения роста цен на нефть нужно больше позитива на глобальных финансовых рынках
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