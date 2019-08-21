Финансы
Индексы Уолл-стрит растут после увеличения спроса на гособлигации СШАREGNUM 19 августа в 10:59
Индексы Уолл-стрит растут на фоне увеличения спроса на гособлигации США, 19 августа передает агентство Reuters.
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ФРС может оказаться не столь склонной к смягчению, как того ожидают рынки - FxPro
Финмаркет20 августа в 03:46
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 05:58, Ашберн
Политика
Евросоюз выступил против возвращения России в G8, сообщил источник
Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия не исключает возобновления формата G8, однако это "не самоцель".
Обновлено в 05:13
Армия и оружие
Армия Сирии заняла город Хан-Шейхун
Обновлено в 05:36
Политика
Посольство Украины в США обратилось к лидерам G7 по поводу России
Посольство Украины в Соединенных Штатах призвало лидеров стран G7 заставить Россию «уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению».
Обновлено в 04:57
Экономика
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Кино
Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира
Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Пожар в жилом доме на северо-востоке Москвы потушен
Пожар в жилой многоэтажке на северо-востоке Москвы на улице Яблочкова, 34 ликвидирован. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 05:47
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Политика
Южная Корея прекратила обмен разведданными с Японией
Республика Корея решила выйти из соглашения по обмену разведывательной информацией с Японией, передает агентство «Ренхап».
Обновлено в 05:53
Происшествия
Мамаев не уплатил налоги почти на 500 тысяч рублей
Обновлено в 03:40
Экономика
Полис ОСАГО за семь месяцев в среднем подешевел на 5,5%
Средняя премия по ОСАГО по итогам января - июля 2019 года снизилась на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5 370 рублей, следует из статистики Российского союза автостраховщиков (РСА).
Обновлено в 03:18
Общество
В онкоцентре имени Блохина начались массовые сокращения
В пресс-службе медицинского учреждения подчеркивают, что изменения не приведут к закрытию структурных подразделений и увольнениям.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Армия и оружие
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.
Обновлено в 01:54
Общество
Московский метрополитен подал иск к организаторам акции 27 июля
Ранее сообщалось, что московские суды зарегистрировали три иска на общую сумму более 13 млн рублей к организаторам несанкционированной акции 27 июля в Москве в связи с массовыми беспорядками.
Обновлено в 05:43
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.
Обновлено в 01:12
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее позиции по Гренландии
Обновлено 20 августа в 22:15
Шоу-бизнес
Не может выбрать: Дима Билан оказался в любовном треугольнике
Дима, правда, пока не выбрал, с какой девушкой хочет остаться, а недавно они и вовсе поссорились.
Обновлено в 03:03
Общество
В России предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей
Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил увеличить стандартный налоговый вычет и снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13% до 4%. Об этом в четверг, 22 августа, сообщает RT.
Обновлено в 00:43
Политика
Над Донецком подняли флаги России
Обновлено в 03:24
Политика
Путин пообещал ответ на испытания США новой ракеты
Россия будет предпринимать зеркальные шаги в ответ на действия США по испытанию новой ракеты, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки в среду.
Обновлено вчера в 12:21
Гаджеты
Банковскую карту от Apple высмеяли за ее «капризность»
На официальном сайте технической поддержки Apple появились рекомендации, связанные с тем, как нужно обращаться выпущенной недавно банковской картой Apple Card.
Обновлено в 05:34
Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Музыка
Alex Simons высказался о конфликте Наргиз и Максима Фадеева
Отечественный певец Alex Simons, по словам издания "Дни.ру" высказал собственное мнение о скандале, произошедшем между Максимом Фадеевым и певицей Наргиз.
Обновлено в 00:04
Происшествия
В Ульяновске мужчина устроил стрельбу
Мужчина стрелял из ружья в офисе фирмы в Ульяновске, один человек пострадал, сообщает УМВД по региону.
Обновлено в 02:49
Футбол
РФС продал 16 тыс. билетов на матч Россия — Казахстан
Напомним, отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Казахстана пройдёт 9 сентября в Калининграде.
Обновлено в 05:48
Экономика
Объем свободных денег у россиян в июле вырос на 20%
Объем свободных денег у россиян в июле вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 20,6%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Обновлено вчера в 20:35