Финансы

Индексы Уолл-стрит растут после увеличения спроса на гособлигации СШАREGNUM 19 августа в 10:59

Индексы Уолл-стрит растут на фоне увеличения спроса на гособлигации США, 19 августа передает агентство Reuters.
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В США акции торговых сетей помогли индексам вырасти

RuNews24.ru03:03

Акции торговых сетей помогли индексам США вырасти

РБК02:05

Биржи США снижаются после роста на предыдущей сессии

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Dow Jones приостановил трехдневный рост

Finam.Ruвчера в 02:05

Фондовый рынок США ушел в минус, несмотря на заявления Трампа

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Фондовые торги в США завершились в минусе, Россия — на своей волне

Росбалтвчера в 02:10

ФРС может оказаться не столь склонной к смягчению, как того ожидают рынки - FxPro

Финмаркет20 августа в 03:46
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 05:58, Ашберн
Политика

Евросоюз выступил против возвращения России в G8, сообщил источник

Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия не исключает возобновления формата G8, однако это "не самоцель".
Обновлено в 05:13
Армия и оружие

Армия Сирии заняла город Хан-Шейхун

Обновлено в 05:36
Политика

Посольство Украины в США обратилось к лидерам G7 по поводу России

Посольство Украины в Соединенных Штатах призвало лидеров стран G7 заставить Россию «уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению».
Обновлено в 04:57
Экономика

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Кино

Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира

Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Пожар в жилом доме на северо-востоке Москвы потушен

Пожар в жилой многоэтажке на северо-востоке Москвы на улице Яблочкова, 34 ликвидирован. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Восемь человек пострадали в результате конфликта в Назрани

Обновлено в 05:39
Происшествия

В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами

В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Политика

Южная Корея прекратила обмен разведданными с Японией

Республика Корея решила выйти из соглашения по обмену разведывательной информацией с Японией, передает агентство «Ренхап».
Обновлено в 05:53
Происшествия

Мамаев не уплатил налоги почти на 500 тысяч рублей

Обновлено в 03:40
Экономика

Полис ОСАГО за семь месяцев в среднем подешевел на 5,5%

Средняя премия по ОСАГО по итогам января - июля 2019 года снизилась на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5 370 рублей, следует из статистики Российского союза автостраховщиков (РСА).
Обновлено в 03:18
Общество

В онкоцентре имени Блохина начались массовые сокращения

В пресс-службе медицинского учреждения подчеркивают, что изменения не приведут к закрытию структурных подразделений и увольнениям.
Обновлено вчера в 15:00
Общество

Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»

Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Армия и оружие

Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.
Обновлено в 01:54
Общество

Московский метрополитен подал иск к организаторам акции 27 июля

Ранее сообщалось, что московские суды зарегистрировали три иска на общую сумму более 13 млн рублей к организаторам несанкционированной акции 27 июля в Москве в связи с массовыми беспорядками.
Обновлено в 05:43
Происшествия

В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку

Обновлено вчера в 17:03
Происшествия

В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек

По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.
Обновлено в 01:12
Политика

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее позиции по Гренландии

Обновлено 20 августа в 22:15
Шоу-бизнес

Не может выбрать: Дима Билан оказался в любовном треугольнике

Дима, правда, пока не выбрал, с какой девушкой хочет остаться, а недавно они и вовсе поссорились.
Обновлено в 03:03
Общество

В России предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей

Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил увеличить стандартный налоговый вычет и снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13% до 4%. Об этом в четверг, 22 августа, сообщает RT.
Обновлено в 00:43
Политика

Над Донецком подняли флаги России

Обновлено в 03:24
Политика

Путин пообещал ответ на испытания США новой ракеты

Россия будет предпринимать зеркальные шаги в ответ на действия США по испытанию новой ракеты, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки в среду.
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия

В Екатеринбурге неизвестные избили актеров «Коляда-театра»

Обновлено в 02:23
Гаджеты

Банковскую карту от Apple высмеяли за ее «капризность»

На официальном сайте технической поддержки Apple появились рекомендации, связанные с тем, как нужно обращаться выпущенной недавно банковской картой Apple Card.
Обновлено в 05:34
Общество

Владелец польского ресторана оскорбил украинцев

Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Политика

Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове

Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Музыка

Alex Simons высказался о конфликте Наргиз и Максима Фадеева

Отечественный певец Alex Simons, по словам издания "Дни.ру" высказал собственное мнение о скандале, произошедшем между Максимом Фадеевым и певицей Наргиз.
Обновлено в 00:04
Происшествия

В Ульяновске мужчина устроил стрельбу

Мужчина стрелял из ружья в офисе фирмы в Ульяновске, один человек пострадал, сообщает УМВД по региону.
Обновлено в 02:49
Футбол

РФС продал 16 тыс. билетов на матч Россия — Казахстан

Напомним, отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Казахстана пройдёт 9 сентября в Калининграде.
Обновлено в 05:48
Экономика

Объем свободных денег у россиян в июле вырос на 20%

Объем свободных денег у россиян в июле вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 20,6%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Обновлено вчера в 20:35
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