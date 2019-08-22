Экономика

Уолл-стрит растёт перед публикацией протокола ФРС СШАREGNUM вчера в 10:20

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Уолл-стрит растет в ожидании публикации протокола июльского заседания ФРС США, 21 августа передает агентство Reuters.
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