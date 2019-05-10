Экономика

Акции сервиса заказа такси Uber упали после IPOВедомости вчера в 16:58

По итогам размещения Uber привлек $8,1 млрд, а капитализация компании (с учетом находящихся у сотрудников акций) составила около $82 млрд.
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Акции Uber рухнули на 7,6% в первый день торгов

Газета.Ruвчера в 22:16

Стоимость акций Uber в первый день торгов на бирже Нью-Йорка упала на 7,6%

ТАССвчера в 18:53

Сервис такси Uber объявил о размещении 180 млн акций по $45 за штуку

ПРАЙМ09 мая в 19:13

Дебютные торги акциями компании Uber открылись на уровне 42 долларов

Эхо Москвывчера в 12:30

Uber выходит на биржу. Уже сегодня

Вести.Финансвчера в 05:11

Капитализацию Uber оценили в 75,5 млрд долларов

Говорит Москвавчера в 01:47

Акции сервиса заказа такси Uber упали после IPO

Ведомостивчера в 16:58
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Политика

Стали известны подвиги деда Зеленского

Обновлено 09 мая в 14:25
Общество

Умер самый пожилой житель России

Обновлено вчера в 15:54
Армия и оружие

В провинции Хама армия САР уничтожила более 40 террористов

Обновлено в 01:20
Происшествия

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты

Доренко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле.
Обновлено вчера в 06:31
Хоккей

Сборная России победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею

Хоккеисты российской сборной 10 мая победили национальную команду Норвегии в матче первого тура группового этапа стартовавшего в Словакии чемпионата мира.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия

Под Саратовом в ДТП с автобусом погибли два человека

В результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по области.
Обновлено вчера в 21:40
Политика

На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия

В Новокузнецке обнаружили тело пропавшей в марте девушки-следователя

Обновлено вчера в 10:55
Кино

Сценарист фильмов о человеке-пауке Элвин Сарджент скончался

Как сообщило в субботу издание Deadline, на 93-м году жизни скончался американский сценарист Элвин Сарджент.
Обновлено в 00:54
Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в субботу, 11 мая.
Обновлено в 00:45
Хоккей

Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Обновлено вчера в 12:40
Футбол

Фанаты «Бордо» выбирают будущих новичков, в списке – Дзагоев

На сайте WebGirondins болельщики «Бордо» проводят голосование по поводу трансферов во время летнего межсезонья.
Обновлено в 01:18
Происшествия

На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов

Обновлено вчера в 23:26
Общество

Guns N’ Roses подала в суд на пивоварню

Группа Guns N' Roses подала в суд на пивоварню Oskar Blues за незаконное использование их названия.
Обновлено в 00:42
Футбол

«Локомотив» разгромил «Рубин» в матче чемпионата России

Московский "Локомотив" нанес поражение казанскому "Рубину" в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 13:57
Армия и оружие

США развернут ЗРК Patriot и корабль Arlington на Ближнем Востоке

Обновлено вчера в 17:51
Энергетика

Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил эксперт

Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:02
Финансы

Госдолг Японии превысил $10 трлн

Министерство финансов Японии сообщает, что государственный долг страны составил почти 1103,4 трлн иен, или более $10 трлн.
Обновлено вчера в 07:28
Происшествия

Скончался журналист Сергей Доренко

Обновлено 09 мая в 13:33
Политика

В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам

США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

Буксир и нефтяной танкер столкнулись в Хьюстонском судоходном канале

Буксир, толкавший две баржи, столкнулся с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане

Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено вчера в 14:43
Наука

Созданы невероятно эффективные нейросети: машинное обучение

Единственная разница заключается в том, что наш мозг регулярно удаляет старые связи, но большинство нейронных сетей делают это лишь в самом конце обучения.
Обновлено 08 мая в 17:15
Политика

В Испании по запросу США задержан экс-глава Минэнерго Венесуэлы

В апреле в Испании был задержан депутат правящей в Венесуэле Единой социалистической партии и экс-глава венесуэльской военной разведки Уго Карвахаль.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Обновлено вчера в 13:46
Политика

Bild: Турция может отказаться от приобретения у России С-400

"Дело до поставок С-400 в июле, как заявлял турецкий президент, не дойдет, поскольку приобретение приведет к санкциям Вашингтона, а в свете нынешнего падения курса лиры это означало бы экономический крах Турции", - отметил источник Bild.
Обновлено вчера в 14:34
Происшествия

Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет

Обновлено вчера в 15:36
Армия и оружие

Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители

Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия

Пилот 40 минут летел без сознания над Австралией

Обновлено вчера в 21:10
Происшествия

У депутата-травокура Резника в аэропорту искали наркотики

Обновлено вчера в 15:41
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