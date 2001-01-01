Экономика
Акции растут перед началом заседания ФРСFinancial One 07:40
Индекс акций развивающихся рынков MSCI вырос на 0,4%. Индекс Тайваня прибавил 0,3%, в то время как акции Южной Кореи выросли на 0,4%. Валютный индекс MSCI немного укрепился.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:19, Вашингтон
Авто
«АвтоВАЗ» повышает цены на все машины
Российский производитель «АвтоВАЗ» намерен повысить рекомендованные розничные цены на все модели автомобилей Lada с 1 июля.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
Шойгу заявил о скором получении военными лазерного оружия
В мае президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и военной промышленности заявил, что оружие на иных физических принципах будет определять боевой потенциал российских войск в ближайшие десятилетия.
Обновлено в 06:06
Энергетика
Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5%
Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.
Обновлено в 10:30
Политика
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
Срочно: ВСУ зажигательными снарядами обстреляли населенный пункт в ДНР
За сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 50 боеприпасов. Ранее сегодня сообщалось, что ВСУ ночью обстреляли КПП «Октябрь» на юге ДНР.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Самолет с Киркоровым попал в страшное ЧП
Самолёт с Филиппом Киркоровым попал в ЧП при посадке, сообщил во вторник источник сайта Super.ru.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.
Обновлено в 11:07
Музыка
Пугачева повторит юбилейный концерт в Белоруссии
Сообщается, что концерт будет точно таким же, как в Кремлевском дворце Пресс-атташе Аллы Пугачевой Елена Чупракова рассказала РИА Новости, что певица повторит свой юбилейный концерт в Белоруссии.
Обновлено в 12:09
Футбол
Каземиро может перейти в «ПСЖ» в рамках сделки по Неймару
«Реал» продолжает работать над переходом нападающего «ПСЖ» Неймара.
Обновлено в 10:50
Происшествия
В Испании нашли тело 13-летней россиянки
В испанском населенном пункте Матаро было обнаружено тело 13-летней гражданки России. Каталонская полиция начала расследование этого дела.
Обновлено вчера в 10:30
Шоу-бизнес
Дарья Сагалова показала фигуру в бикини после третьих родов
Актриса Дарья Сагалова показала фигуру в бикини вскоре после третьих родов.
Обновлено в 10:24
Футбол
У Катара могут отнять футбольный чемпионат мира 2022 года
Чемпионат мира по футболу 2022 года получил Катар, опередивший в декабре 2010 года во время голосования среди стран-претендентов США, Южную Корею, Японию и Австралию.
Обновлено в 08:50
Транспорт
Первые десять минут парковки могут сделать бесплатными
Первые десять минут на платных парковочных местах в городах могут стать бесплатными. На это направлен внесенный в Госдуму законопроект.
Обновлено в 07:30
Политика
Boeing остался без заказов в первый день авиасалона в Ле-Бурже
Американская авиастроительная компания Boeing неудачно закончила первый день крупнейшего Международного авиакосмического салона во французском Ле-Бурже.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
Санта Димопулос ждет второго ребенка
Санта Димопулос воспитывает сына Даниэля, который недавно закончил четвертый класс.
Обновлено в 07:38
Футбол
«Тамбов» и «Спартак» вместо Волгограда сыграют в Саранске
Первый домашний матч в сезоне-2019/20 футбольный клуб "Тамбов" проведет на "Мордовия Арена" в Саранске.
Обновлено в 12:00
Музыка
На «Муз-ТВ» раскрыли суть конфликта Лазарева и Лободы
Представитель «Муз-ТВ» прокомментировал конфликт певицы Светланы Лободы с артистом Сергеем Лазаревым на церемонии вручения одноименной премии.
Обновлено в 08:21
Происшествия
В Кемерово приземлился самолет НАТО
В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
Обновлено в 10:17
Политика
Филарет открыто признал неканоничность «новой церкви» Украины
Томос имеет по названию, а по содержанию она не автокефальна. И канонической церковью ПЦУ не признают 13 поместных церквей.
Обновлено в 12:00
Политика
Чичерина пожаловалась на травлю из-за песни о Захарченко
Обновлено в 09:31
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.
Обновлено в 11:20
Авто
Ограниченную партию Toyota Supra в России раскупили за 4 часа
Все 3 экземпляра лимитированной версии были предоплачены покупателями спустя 4 часа после старта бронирования.
Обновлено в 04:55
Футбол
Глушаков сменит «Спартак» на «Сочи»
31-летний полузащитник может оказаться в рядах новичка премьер-лиги "Сочи". "Спартак" и Глушаков расторгнут контракт по обоюдному согласию.
Обновлено в 10:45
Политика
Меркель назвала условия снятия санкций с России
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции.
Обновлено в 08:50
Авто
Новый Subaru Outback начали продавать в России
Российские дилеры Subaru начали продажи вседорожного универсала Outback шестого поколения.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Под Калининградом пятеро детей пострадали в ДТП
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес
Сестра Алибасова обвинила Шукшиных в отравлении продюсера
Обновлено в 09:40
Общество
Путин разрешил регистрировать россиянам излишки земли
Как отмечается в пояснении к закону, если во время проведения кадастровых работ выясняется, что гражданин использует больше земли, чем ему выделено, ему позволят оформить эти излишки.
Обновлено в 00:40
Общество
Россиян начнут штрафовать за походы в лес
Меры связаны с тем, что жители российских регионов обычно не обращают внимания на режим ЧС в лесах и разводят костры с нарушением правил пожарной безопасности.
Обновлено в 01:42