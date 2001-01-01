Политика
Акции памяти жертв депортации крымских татар пройдут сегодня в Крыму и на УкраинеЭхо Москвы 02:00
На Украине и в ряде стран мира сегодня вспоминают о жертвах депортации крымскотатарского народа в 1944 году. Тогда в Среднюю Азию с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Всего же депортации подвергли более 180 тысяч человек.
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Здоровье
Время работы сахалинских поликлиник увеличится
Напомним, ранее глава региона Валерий Лимаренко поставил перед сахалинским правительством задачу кардинально изменить ситуацию в медицине: привлечь к работе в больницах и поликлиниках высококвалифицированных специалистов, сократить очереди более чем в два раза, оснастить медучреждения всем необходимым оборудованием.
Обновлено в 01:31
Музыка
Белорусское жюри отстранили от «Евровидения»
Представляющее на песенном конкурсе «Евровидение» Белоруссию жюри было отстранено от голосования, сообщает Eurovoix.
Обновлено в 14:47
Гаджеты
Браузер «не для родителей» стал доступен для бета-тестирования
Новый мобильный браузер Mozilla Fenix компания преподносит, как молодежный, а в своем репозитории компания указала, что Fenix «не подойдёт вашим родителям».
Обновлено в 12:58
Общество
Протесты в Екатеринбурге: епархия проведет презентацию храма
Обновлено в 13:46
Общество
Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Забор из бетонных плит раздавил мальчика в Верхней Пышме
Обновлено в 13:28
Происшествия
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Обновлено в 10:54
Политика
Володин предположил начало деменции у Зеленского
В ответ на заявление Владимира Зеленского о возвращении Крыма Украине спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что у избранного президента республики началась деменция.
Обновлено в 06:58
Музыка
Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»
Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено 16 мая в 18:25
Экономика
Минтруд изменит расчет прожиточного минимума пенсионеров
«Утверждение единого порядка определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии позволит исключить необоснованное занижение либо завышение величины прожиточного минимума пенсионера, обеспечить надлежащий уровень социальной поддержки малоимущих пенсионеров», — говорится в пояснительной записке к документу.
Обновлено вчера в 00:45
Футбол
Олег Кононов: «„Крылья“ в концовке действовали агрессивно»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов подвел итог матча, в котором его команда в Самаре победила "Крылья Советов" со счетом 2:1.
Обновлено в 14:13
Общество
«Переживающий» за героев боевика кот стал звездой Сети
Видео с котом, который следит за героями боевика на телеэкране, набирает популярность в Сети.
Обновлено в 14:42
Футбол
Агент Денисова опроверг слухи о переходе игрока в «Сочи»
Агент хавбека московского "Локомотива" Игоря Денисова Михаил Прокопец дал комментарий по поводу информации о том, что футболист перейдет в "Сочи", передает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 14:44
Футбол
«Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии
Обновлено в 14:42
Армия и оружие
Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран не хочет войны с США
Иран не желает войны с США, подчеркнул Мохаммад Джавад Зариф.
Обновлено в 10:00
Политика
Госстат Украины рассказал о сокращении численности населения страны
Государственная служба статистики Украины рассказала о сокращении численности населения страны за три месяца 2019 года.
Обновлено в 13:32
Политика
Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране
Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о намерении провести в стране досрочные выборы в связи со скандалом вокруг ушедшего в отставку вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 14:11
Спорт
Олимпийская чемпионка Алина Загитова празднует день рождения
Российская фигуристка Алина Загитова празднует день рождения. 18 мая олимпийской чемпионке исполнилось 17 лет.
Обновлено в 14:08
Армия и оружие
В России разрабатывают новую авиационную ракету «Монолит»
Опытный образец авиационной управляемой ракеты нового поколения "Монолит" появится через два-три года, заявил РИА Новости заместитель генерального директора концерна "Техмаш" (входит в "Ростех") Александр Кочкин на выставке MILEX-2019.
Обновлено в 09:06
Общество
Стало известно, сколько стоила «победа» дочки Алсу на «Голос. Дети»
Как выяснили журналисты, стоимость одного звонка с помощью специального бота составляет примерно 15 рублей, одно СМС от робота обойдётся примерно в 10 рублей.
Обновлено вчера в 06:43
Общество
Подруга Юлии Скрипаль пытается продать ее квартиру
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 05:18
Авто
Составлен топ-5 европейских автомобилей стоимостью до 700 тыс. рублей
Автомобили французской корпорации Renault возглавили рейтинг машин европейских марок стоимостью до 700 тысяч рублей.
Обновлено в 02:44
Авто
Kia Sportage 2019 с новым дизайном пользуется ажиотажным спросом
Кроссовер KIA Sportage нового поколения, вышедший на китайский рынок в начале 2019 года, продается в 2,7 раза лучше предшественника.
Обновлено вчера в 22:47
Игры
СМИ: в 2020 году выйдет Call of Duty: Black Ops 5 от Treayrch с сюжетной кампанией
Call of Duty: Black Ops 5 станет первой частью франшизы с 2014 года, разработка которой в конечном итоге займёт два года, а не три.
Обновлено в 14:38
Общество
Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Аэропорт Сочи эвакуировали из-за сообщения о минировании
Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес
Бритни Спирс пообещала поклонникам снова начать выступать
На этой недели Бритни Спирс уже рассказывала о своей карьере артистки, опубликовав старое видео, демонстрирующее ее танцевальные движения.
Обновлено в 05:23
Спорт
Казанский «Зенит» проиграл в финале волейбольной Лиги чемпионов
Казанский "Зенит" проиграл итальянскому клубу "Лубе" в финальном матче волейбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:49
Авто
Россияне рассказали, за сколько купили бы LADA 4×4 нового поколения
В результате оказалось, что автомобилисты приобрели бы новую Ниву по цене максимум 1,5 млн рублей, а некоторые купили бы внедорожник по цене, за которую он продается сейчас.
Обновлено в 08:27
Здоровье
В Москве выбрали лучшую медицинскую сестру
Обновлено в 11:22