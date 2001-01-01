Акции памяти жертв депортации крымских татар пройдут сегодня в Крыму и на УкраинеЭхо Москвы 02:00

На Украине и в ряде стран мира сегодня вспоминают о жертвах депортации крымскотатарского народа в 1944 году. Тогда в Среднюю Азию с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Всего же депортации подвергли более 180 тысяч человек.

Акции памяти жертв депортации крымских татар пройдут сегодня в Крыму и на Украине

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