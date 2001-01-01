Политика

Акции памяти жертв депортации крымских татар пройдут сегодня в Крыму и на УкраинеЭхо Москвы 02:00

На Украине и в ряде стран мира сегодня вспоминают о жертвах депортации крымскотатарского народа в 1944 году. Тогда в Среднюю Азию с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Всего же депортации подвергли более 180 тысяч человек.
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В Москве пройдут памятные мероприятия в годовщину депортации крымских татар

Эхо Москвы04:00

Выставка «История в деталях. Семейные реликвии крымских татар» откроется в Судаке сегодня

КИА04:32

В Симферополе возложили цветы к мемориалу жертвам геноцида крымских татар

КП - Крым06:16

Пять лет назад с незаконно депортированных народов сняли клеймо предательства, - Руслан Бальбек

Крымская газета07:56
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 09:15, Ашберн
Общество

Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб

Обновлено в 08:09
Хоккей

Сборная России победила Латвию на ЧМ по хоккею

Сборная России одержала пятую подряд победу на чемпионате мира по хоккею в Словакии.
Обновлено в 09:02
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей

В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено вчера в 17:54
Общество

Юлия Скрипаль выставила на продажу квартиру в Москве

Виктория Скрипаль, племянница отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила, что дочь разведчика Юлия "активно" продает свою квартиру в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 07:52
Политика

Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой

Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Обновлено в 06:48
Футбол

«Атлетико» в последнем матче Гризманна не смог обыграть «Леванте»

Леванте на своем поле принимал Атлетико. Матч закончился вничью со счетом 2:2.
Обновлено в 09:01
Музыка

Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения

Обновлено 16 мая в 17:14
Происшествия

Расшифрованы черные ящики сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку черных ящиков пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся после приземления в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:50
Политика

Порошенко дал несколько советов Зеленскому

Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
Обновлено в 07:17
Политика

Рабочая группа по ЧП с «Дружбой» представит первые результаты 20 мая

По итогам переговоров вице-премьеров России и Белоруссии Дмитрия Козака и Игоря Ляшенко 16 мая была достигнута договорённость о создании рабочей группы из восьми человек для оценки фактических убытков из-за ЧП в "Дружбе" и способов компенсации.
Обновлено в 05:50
Общество

Последствия мощного смерча на Украине показали на видео

На Украине в Житомирской области пронесшийся ураган повалил 100 гектаров леса.
Обновлено в 06:40
Политика

Фракция «Народный фронт» заблокировала роспуск Верховной рады

Сегодня фракция "Народный фронт" объявила о выходе из коалиции в парламенте, таким образом заблокировав досрочный роспуск Рады, планируемый избранным президентом страны Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 03:35
Футбол

«Оренбург» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Тренерские штабы футбольных клубов «Оренбург» и «Уфа» определились со стартовыми составами на матч 29-го тура Российской Премьер-лиги с участием их команд.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие

В вертолетном полку ЮВО школьникам показали вертолет, носящий имя Ряфагатя Хабибуллина

В Краснодарском крае в рамках открытия сезона поисковых работ «Поиск-2019» в вертолетном полку Южного военного округа (ЮВО) состоялся День открытых дверей, где ученикам средней школы и воспитанникам юнармейских отрядов города Кореновска показали первый в России вертолет, носящий имя Героя России Ряфагатя Хабибуллина.
Обновлено в 09:05
Гаджеты

Xiaomi создала управляемую со смартфона кормушку для котиков

Компания Xiaomi представила новый продукт, на который начался сбор средств на площадке коллективного финансирования Youpin.
Обновлено в 05:39
Политика

Суд освободил бывшего президента Армении Кочаряна

Суд общей юрисдикции Еревана в субботу, 18 мая, освободил из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.
Обновлено в 08:37
Энергетика

Ущерб Мозырского НПЗ из-за российской «грязной» нефти составил $30 млн

Стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной нефти оборудования на Мозырском НПЗ – около $30 млн, сообщает агентство «Белта» со ссылкой на вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко.
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия

В Подмосковье три человека погибли в ДТП с грузовиком

В Московской области при столкновении легкового автомобиля и грузовика погибли три человека, среди них один ребенок.
Обновлено в 08:48
Футбол

Баскетболисты ЦСКА обыграли «Реал» и вышли в финал Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский «Реал» в полуфинале Евролиги со счетом 95:90.
Обновлено вчера в 19:20
Общество

Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Обновлено в 06:35
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым Украине

Обновлено в 07:01
Происшествия

Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы

Обновлено вчера в 16:09
Транспорт

British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев

Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Спорт

Шубенков стал третьим в беге на 110 метров на этапе Бриллиантовой лиги

Обновлено в 08:43
Происшествия

В США семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке

Неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке недалеко от кампуса исследовательского университета Ball State University в городе Манси (штат Индиана) в ночь на субботу, семь человек получили ранения, сообщает телеканал WTHR со ссылкой на полицию.
Обновлено в 08:26
Общество

Познер предрек трагический конец человечества

Телеведущий Владимир Познер признался, что не испытывает оптимизма по поводу судьбы человечества; люди не учатся на собственных ошибках и наступают на одни и те же грабли, считает он.
Обновлено в 05:23
Музыка

Первый канал аннулировал итоги финала шестого сезона шоу «Голос. Дети»

Обновлено 16 мая в 07:33
Происшествия

Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку

Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Политика

Движение поездов по Крымскому мосту откроют досрочно

Движение по железнодорожной части Крымского моста будет открыто раньше запланированных сроков.
Обновлено в 07:06
Политика

России возвращают право голоса в ПАСЕ

Российская делегация в ПАСЕ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ассамблеи после присоединения Крыма в 2014 году.
Обновлено вчера в 21:38
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