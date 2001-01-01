Политика
Акции памяти жертв депортации крымских татар пройдут сегодня в Крыму и на УкраинеЭхо Москвы 02:00
На Украине и в ряде стран мира сегодня вспоминают о жертвах депортации крымскотатарского народа в 1944 году. Тогда в Среднюю Азию с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Всего же депортации подвергли более 180 тысяч человек.
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Хоккей
Сборная России победила Латвию на ЧМ по хоккею
Сборная России одержала пятую подряд победу на чемпионате мира по хоккею в Словакии.
Обновлено в 09:02
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей
В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено вчера в 17:54
Общество
Юлия Скрипаль выставила на продажу квартиру в Москве
Виктория Скрипаль, племянница отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила, что дочь разведчика Юлия "активно" продает свою квартиру в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 07:52
Политика
Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой
Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Обновлено в 06:48
Футбол
«Атлетико» в последнем матче Гризманна не смог обыграть «Леванте»
Леванте на своем поле принимал Атлетико. Матч закончился вничью со счетом 2:2.
Обновлено в 09:01
Музыка
Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения
Обновлено 16 мая в 17:14
Происшествия
Расшифрованы черные ящики сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку черных ящиков пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся после приземления в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:50
Политика
Порошенко дал несколько советов Зеленскому
Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
Обновлено в 07:17
Политика
Рабочая группа по ЧП с «Дружбой» представит первые результаты 20 мая
По итогам переговоров вице-премьеров России и Белоруссии Дмитрия Козака и Игоря Ляшенко 16 мая была достигнута договорённость о создании рабочей группы из восьми человек для оценки фактических убытков из-за ЧП в "Дружбе" и способов компенсации.
Обновлено в 05:50
Общество
Последствия мощного смерча на Украине показали на видео
На Украине в Житомирской области пронесшийся ураган повалил 100 гектаров леса.
Обновлено в 06:40
Политика
Фракция «Народный фронт» заблокировала роспуск Верховной рады
Сегодня фракция "Народный фронт" объявила о выходе из коалиции в парламенте, таким образом заблокировав досрочный роспуск Рады, планируемый избранным президентом страны Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 03:35
Футбол
«Оренбург» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Тренерские штабы футбольных клубов «Оренбург» и «Уфа» определились со стартовыми составами на матч 29-го тура Российской Премьер-лиги с участием их команд.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
В вертолетном полку ЮВО школьникам показали вертолет, носящий имя Ряфагатя Хабибуллина
В Краснодарском крае в рамках открытия сезона поисковых работ «Поиск-2019» в вертолетном полку Южного военного округа (ЮВО) состоялся День открытых дверей, где ученикам средней школы и воспитанникам юнармейских отрядов города Кореновска показали первый в России вертолет, носящий имя Героя России Ряфагатя Хабибуллина.
Обновлено в 09:05
Гаджеты
Xiaomi создала управляемую со смартфона кормушку для котиков
Компания Xiaomi представила новый продукт, на который начался сбор средств на площадке коллективного финансирования Youpin.
Обновлено в 05:39
Политика
Суд освободил бывшего президента Армении Кочаряна
Суд общей юрисдикции Еревана в субботу, 18 мая, освободил из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.
Обновлено в 08:37
Энергетика
Ущерб Мозырского НПЗ из-за российской «грязной» нефти составил $30 млн
Стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной нефти оборудования на Мозырском НПЗ – около $30 млн, сообщает агентство «Белта» со ссылкой на вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко.
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия
В Подмосковье три человека погибли в ДТП с грузовиком
В Московской области при столкновении легкового автомобиля и грузовика погибли три человека, среди них один ребенок.
Обновлено в 08:48
Футбол
Баскетболисты ЦСКА обыграли «Реал» и вышли в финал Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский «Реал» в полуфинале Евролиги со счетом 95:90.
Обновлено вчера в 19:20
Общество
Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Обновлено в 06:35
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым Украине
Обновлено в 07:01
Происшествия
Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы
Обновлено вчера в 16:09
Транспорт
British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев
Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Происшествия
В США семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке
Неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке недалеко от кампуса исследовательского университета Ball State University в городе Манси (штат Индиана) в ночь на субботу, семь человек получили ранения, сообщает телеканал WTHR со ссылкой на полицию.
Обновлено в 08:26
Общество
Познер предрек трагический конец человечества
Телеведущий Владимир Познер признался, что не испытывает оптимизма по поводу судьбы человечества; люди не учатся на собственных ошибках и наступают на одни и те же грабли, считает он.
Обновлено в 05:23
Музыка
Первый канал аннулировал итоги финала шестого сезона шоу «Голос. Дети»
Обновлено 16 мая в 07:33
Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Политика
Движение поездов по Крымскому мосту откроют досрочно
Движение по железнодорожной части Крымского моста будет открыто раньше запланированных сроков.
Обновлено в 07:06
Политика
России возвращают право голоса в ПАСЕ
Российская делегация в ПАСЕ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ассамблеи после присоединения Крыма в 2014 году.
Обновлено вчера в 21:38