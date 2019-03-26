Финансы

Акции нефтегазового сектора могут подкосить рынокFinam.Ru 02:46

В ходе предыдущей сессии индексы показали резкое снижение, сегодня индикаторы пытаются отыграть потерянные позиции. Нефтяные котировки пытаются вернуться к росту, поддержкой для сырьевого рынка выступают санкций против Ирана и Венесуэлы и усилия стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.
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Акции нефтегазового сектора могут подкосить рынок

Finam.Ru02:46

При сохранении инверсии кривой доходности рынки могут подвергнуться более масштабной коррекции. 26.03.19

Глас Народа01:23
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 10:11, Ашберн
Происшествия

16-летний сын российского актера загадочно умер после расставания с девушкой

На лавочке во дворе дома на Новомарьинской улице в Москве скончался 16-летний сын актера театра и кино Игоря Бужинского.
Обновлено в 08:21
Энергетика

Нефтяные компании согласились продлить заморозку цен на топливо

Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством по стабилизации рынка топлива до июля.
Обновлено в 08:54
Культура

Путин в Кремле вручил премии молодым деятелям культуры

Обновлено в 08:56
Политика

Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".
Обновлено вчера в 05:35
Общество

В Росгвардии призвали не воспринимать их как «беснующихся монстров»

Как пояснил Меликов, бойцы Росгвардии, это прежде всего те, кто при любых обстоятельствах должны удержать ситуацию «в границах загона» и не допустить волнений.
Обновлено в 09:55
Экономика

Россиянам пообещали доплаты к пенсиям

Речь идет об указе президента России Владимира Путина, который поручил довести пенсии всех россиян до уровня, который бы соответствовал прожиточному минимуму по региону.
Обновлено в 06:13
Политика

МВД предложило лишать водительских прав наркозависимых

В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о законодательном лишении наркозависимых граждан права управлять транспортным средством и работать на опасных производствах.
Обновлено в 05:48
Футбол

Погребняка условно дисквалифицировали до конца сезона

Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк условно дисквалифицирован до конца сезона за высказывания о темнокожих футболистах.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие

Трое российских военных погибли в результате атаки боевиков в Сирии

Трое российских военных погибли в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в Сирии в результате нападения боевиков.
Обновлено вчера в 15:07
Шоу-бизнес

Эвелина Бледанс впала в депрессию накануне своего 50-летия

Эвелина Бледанс впала в депрессию накануне своего 50-летия Совсем скоро артистка отметит юбилей.
Обновлено в 06:47
Политика

СМИ сообщили о представленном Путину и Трампу плане Нетаньяху по Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Дональду Трампу план по урегулированию ситуации в Сирии, передаёт газета The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
Обновлено в 09:57
Политика

На Украине бандеровцев приравняли к ветеранам войны

На Украине вступил в силу закон о признании участниками боевых действий членов националистических организаций, в том числе запрещенной в России украинской повстанческой армии (УПА).
Обновлено в 06:20
Футбол

Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока

Если ФИФА решит применить максимально строгое наказание, то команде Андрея Шевченко будут присуждены технические поражения в матчах с Португалией и Люксембургом.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника

В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 04:33
Культура

Эрмитаж попал в первую десятку самых посещаемых музеев мира

Первое место в Топ-100 самый посещаемых музеев 2018 года оказался Лувр, который в 2018 году посетили 10,2 млн человек.
Обновлено в 09:31
Транспорт

В строительство ЦКАД вложат еще 45 миллионов рублей

На строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) дополнительно потребуется 44–45 млрд рублей.
Обновлено в 09:28
Политика

Марина Ковтун может стать сенатором Совфеда

Собеседник агентства посчитал предполагаемое назначение Ковтун вполне логичным Бывший губернатор Мурманской области Марина Ковтун может занять кресло сенатора в Совете Федерации РФ.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Два человека пострадали во время стрельбы в аэропорту Турции

В результате пострадали два человека.
Обновлено в 10:02
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов: «В джунглях может быть только один король»

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на заявление ирландца Конора Макгрегора о завершении карьеры в смешанных единоборствах.
Обновлено в 07:27
Происшествия

СК Петербурга начал проверку обстоятельств гибели ребенка на Неве

Следственный комитет Санкт-Петербурга инициировал доследственную проверку обстоятельств при которых в Неве утонул 10-летний ребенок.
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия

Артист цирка в Брянске ограбил офис микрозаймов и уехал на гастроли

Курские полицейские задержали артиста цирковой труппы из Ивановской области по подозрению в нападении на офис микрозаймов в Брянске.
Обновлено в 09:29
Происшествия

Житель Дагестана получил 24 года колонии за нападение на полицейских

Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник приговорил к 24 годам колонии строгого режима уроженца Дагестана Шамиля Юсупова, обвиняемого в создании незаконного вооруженного формирования, нападении на правоохранителей из мести за их работу и ряде других преступлений, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Алена Катькало.
Обновлено в 07:19
Политика

Reuters: Тереза Мэй может назвать дату своей отставки 27 марта

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может назвать дату своей отставки в среду, 27 марта.
Обновлено в 07:43
Происшествия

У Кремля выкрали кабель правительственной связи

Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:41
Авто

Ford может полностью уйти из России

В ближайшие дни решится судьба бренда Ford в России.
Обновлено в 06:31
Общество

Разин передумал платить 5 млн рублей за избиение Шнурова

Обновлено в 07:51
Технологии

McDonald’s приобрел искусственный интеллект

Обновлено в 04:14
Политика

ЭИСИ рассказал о кадровой политике Кремля

Старт новой кадровой политики авторы доклада отсчитывают с октября 2016 года - примерно тогда же курировать внутриполитический блок администрации президента стал Сергей Кириенко.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована вдова Караченцова

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник, сообщает ФАН.
Обновлено в 05:16
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница решила отказать министру

Уволенная из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова решила не возвращаться на работу в общеобразовательную школу даже после предложения подыскать для нее «достойные вакансии».
Обновлено в 05:54
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