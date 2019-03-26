Финансы
Акции нефтегазового сектора могут подкосить рынокFinam.Ru 02:46
В ходе предыдущей сессии индексы показали резкое снижение, сегодня индикаторы пытаются отыграть потерянные позиции. Нефтяные котировки пытаются вернуться к росту, поддержкой для сырьевого рынка выступают санкций против Ирана и Венесуэлы и усилия стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.
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