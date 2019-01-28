Экономика

Акции компании «Русал» выросли на бирже после снятия санкций СШАРоссийская газета 22:40

В воскресенье, 27 января, Министерство финансов США объявило о снятии санкций с компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго". Как говорится в сообщении ведомства, эти компании сократили долю прямого и косвенного владения Олега Дерипаски и ограничили его контроль.
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Акции компании «Русал» выросли на бирже после снятия санкций США

Российская газета22:40

Акции «Русала» на бирже Гонконга выросли на 5% после снятия санкций США

ТАСС20:34

Акции «Русала» взлетели после снятия санкций США

URA.Ru21:53

Акции UC Rusal подорожали после снятия санкций США

Ведомости21:29

Акции «Русала» на бирже в Гонконге выросли после снятия санкций США

Коммерсантъ20:43

Акции компании «Русал» на открытии торгов понедельника на Гонконгской фондовой бирже подорожали на 7,7%

Эхо Москвы22:16

Бумаги «Русала» на открытии торгов в Гонконге взлетели на 7,7% после снятия санкций США

BFM.ru20:48
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский и кипрский предприниматель, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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