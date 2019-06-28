Акции компании Apple упали после ухода главного дизайнераOnline47.ru 11:11

Акции Apple на Nasdaq в четверг после закрытия торгов подешевели на 1,5%, а капитализация компании сократилась на $9 млрд — до $919,02 млрд. Так рынок отреагировал на новости о том, что компанию собирается покинуть главный дизайнер Джонатан Айв, отвечавший за все дизайнерские решения.

с чего всё началось

По информации биржи, после открытия торгов акции американской корпорации за весь день не поднялись выше отметки в 199,5 долларов. Такое падение акции связывают с уходом главного дизайнера компании Джонатана Айва, который разработал внешний вид для большей части продуктов корпорации.

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