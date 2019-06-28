Гаджеты

Акции компании Apple упали после ухода главного дизайнераOnline47.ru 11:11

По информации биржи, после открытия торгов акции американской корпорации за весь день не поднялись выше отметки в 199,5 долларов. Такое падение акции связывают с уходом главного дизайнера компании Джонатана Айва, который разработал внешний вид для большей части продуктов корпорации.
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Капитализация Apple снизилась на $9 млрд на новостях о предстоящем уходе главного дизайнера

Акции Apple на Nasdaq в четверг после закрытия торгов подешевели на 1,5%, а капитализация компании сократилась на $9 млрд — до $919,02 млрд. Так рынок отреагировал на новости о том, что компанию собирается покинуть главный дизайнер Джонатан Айв, отвечавший за все дизайнерские решения.
Forbesвчера в 06:41

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Акции компании Apple упали в цене после сообщений об уходе главного дизайнера Джонатана Айва

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РБКвчера в 12:05

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Ушла эпоха. Акции Apple подешевели после новостей об увольнении главного дизайнера

Фонтанка.Рувчера в 08:08

Уход главного дизайнера обошелся Apple в миллиарды долларов

Lenta.ruвчера в 10:53

Капитализация Apple снизилась на $9 млрд на новостях о предстоящем уходе главного дизайнера

Forbesвчера в 06:41
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Джонатан Айв
Американский дизайнер
Англо-американский дизайнер, главный директор по дизайну компании Apple. Известен как дизайнер iMac, алюминиевых и титановых PowerBook G4, MacBook, MacBook Pro, iPod, iPhone, iPad.
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