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Акции компании Apple упали после ухода главного дизайнераOnline47.ru 11:11
По информации биржи, после открытия торгов акции американской корпорации за весь день не поднялись выше отметки в 199,5 долларов. Такое падение акции связывают с уходом главного дизайнера компании Джонатана Айва, который разработал внешний вид для большей части продуктов корпорации.
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с чего всё началось
Акции Apple на Nasdaq в четверг после закрытия торгов подешевели на 1,5%, а капитализация компании сократилась на $9 млрд — до $919,02 млрд. Так рынок отреагировал на новости о том, что компанию собирается покинуть главный дизайнер Джонатан Айв, отвечавший за все дизайнерские решения.Forbesвчера в 06:41
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Акции компании Apple упали в цене после сообщений об уходе главного дизайнера Джонатана Айва
Эхо Москвывчера в 12:31
Ушла эпоха. Акции Apple подешевели после новостей об увольнении главного дизайнера
Фонтанка.Рувчера в 08:08
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:43, Вашингтон
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