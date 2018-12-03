Экономика
Акции автопроизводителей выросли после торгового перемирия США и Китая
Акции автопроизводителей выросли после торгового перемирия США и КитаяКоммерсантъ11:36
Во время G20 президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились на 90 дней отложить повышение тарифов и провести за это время дополнительные переговоры по торговым вопросам.
Коммерсантъ11:36
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Энергетика
Эксперт прокомментировал решение Катара выйти из ОПЕК
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал решение Катара выйти из Организации стран — экспортёров нефти с 1 января 2019 года.
Обновлено в 12:53
Экономика
Минтрансу предложили ввести платную регистрацию в аэропортах
Гендиректор "Победы" Андрей Калмыков сообщил в опубликованном в понедельник интервью РБК, что лоукостер обратился в Минтранс с предложением исключить из федеральных авиационных правил (ФАП) обязанность перевозчика включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту.
Обновлено в 13:54
Экономика
Коньяку повышают статус: почему производители просят поднять цены
Российские производители, которые делают коньяк из отечественного винограда, уже несколько лет пытаются добиться повышения минимальных цен, и Союз виноградарей и виноделов их в этом поддерживает, говорит его президент Леонид Попович.
Обновлено в 13:40
Экономика
ЦБ выявил операции по выводу активов из банка «Агросоюз» на 7 млрд руб
Временная администрация, управляющая банком «Агросоюз», выявила операции по выводу активов на сумму более 7 млрд руб. бывшим руководством и собственниками банка.
Обновлено в 12:54
Экономика
В России собрали 110 миллионов тонн зерна
Обновлено в 13:12
Экономика
Белый дом обозначил планы в отношении бизнеса и его работников
Белый дом обозначил планы в отношении бизнеса и его работников Борьба с теневой занятостью и легализация бизнеса — главные цели нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства, который рассматривался сегодня на заседании президиума совета при президенте по нацпроектам.
Обновлено в 13:16
Финансы
Октябрь 2018 года стал рекордным по объему выдачи ипотеки в России
Месячный объем выдачи ипотеки в октябре 2018 года стал рекордным для российского рынка, объем выданных кредитов достиг почти 300 млрд рублей.
Обновлено в 14:01
Энергетика
«Газпром» за 11 месяцев увеличил добычу газа на 5,8%
"Газпром" в январе-ноябре увеличил добычу газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,8% - до 451,1 млрд куб. м. Об этом говорится в сообщении газового холдинга.
Обновлено в 10:51
Экономика
«Открытие холдинг» отказался от иска к АСВ на 28 млрд рублей
В конце 2014 года АСВ выделило «Открытие холдингу» 28 млрд руб. на санацию банка «Траст».
Обновлено в 10:24
Экономика
Регионы получат 8,6 млрд рублей для компенсации скачка цен на топливо
Правительство выделит 8,6 млрд руб. регионам для закупки необходимых для отопления угля и мазута.
Обновлено в 11:38
Экономика
Госдума сэкономила около 500 млн рублей бюджетных средств в 2018 году
Госдума в 2018 году сэкономила около полумиллиарда рублей из порядка 10,69 млрд бюджетных средств, выделенных на ее деятельность, в том числе более 100 млн рублей - на фонде оплаты труда депутатов.
Обновлено в 10:39
Экономика
ЦБ сохраняет планы по запуску маркетплейса в феврале 2019 года
Банк России сохраняет планы по запуску маркетплейса [онлайн-платформа для продажи финансовых услуг населению], намеченного на февраль 2019 года, сообщил ТАСС первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.
Обновлено в 10:30
Экономика
Shell привяжет вредные выбросы к зарплатам топ-менеджеров
Британско-голландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell заявила, что компенсации ее топ-менеджеров будут зависеть от того, каких целей добьется компания в деле сокращения вредных выбросов в атмосферу, в интервью FT заявил гендиректор Shell Бен ван Берден.
Обновлено в 09:40
Экономика
Конкурсный управляющий хочет отсудить у «Роснефти» 422 млн рублей
Общий долг перед другими структурами "Роснефти" — около 76 млн руб. Разные "дочки" госкомпаний хотят взыскать деньги с "РН-Сервис-Экология".
Обновлено в 11:20
Финансы
Reuters узнал о конфликте ЦБ с банками из-за сведений о валютных сделках
Собеседники Reuters указывают, что хотя «Роснефть» и упоминалась в ходе разработки инициативы ЦБ, однако эта сделка не была ее непосредственной причиной.
Обновлено в 12:57