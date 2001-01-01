Экономика
Акции американских компаний резко упали в цене из‐за HuaweiТелеканал 360° вчера в 22:42
На Уолл-Стрит отметили резкое падение стоимость акций многих телекоммуникационных компаний из-за сложившейся ситуации. Об этом сообщило агентство Reuters.
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Общество
В фундаменте здания Госдумы обнаружены пустоты
В ходе предварительных экспертиз под залом пленарных заседаний Госдумы выявлены пустоты, из-за которых специалистам перед началом реконструкции придется провести дополнительные исследования, сообщил "Интерфаксу" в понедельник участник заседания Совета Думы.
Обновлено вчера в 12:04
Шоу-бизнес
Советская Марлен Дитрих: Любови Полищук исполнилось бы 70
Сегодня исполнилось бы 70 лет народной актрисе Любови Полищук, сообщает телеканал «МИР 24».
Обновлено в 00:55
Авто
Mercedes-Benz представил самый безопасный автомобиль
Немецкий автопроизводитель представил новый концепт на базе Mercedes-Benz GLE — новый Experimental Sicherheits Fahrzeugs, что в переводе с немецкого означает «экспериментальный безопасный автомобиль».
Обновлено вчера в 05:15
Политика
Президент Зеленский подписал первый указ
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено вчера в 23:10
Авто
В России начнется серийный выпуск электромобилей
Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено вчера в 10:37
Политика
Зеленский призвал США усилить санкции против России
«Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — сказал Зеленский.
Обновлено вчера в 13:58
Кино
Финал «Игры престолов» посмотрело рекордное количество зрителей
Обновлено в 01:47
Происшествия
Томская область: крупный пожар на пилораме тушили 17 часов
Томским пожарным потребовалось 17 часов, чтобы ликвидировать крупное возгорание на территории лесоперерабатывающей организации в поселке 2-м ЛПК.
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Суд в США поддержал требование раскрыть налоговые декларации Трампа
Суд в Вашингтоне поддержал требование конгрессменов США предоставить налоговые документы главы американского государства Дональда Трампа, сообщают информационные агентства.
Обновлено вчера в 22:48
Здоровье
Рекомендации медиков по приему препаратов от фармкомпаний участились
Соглашения о сотрудничестве с фармацевтическими компаниями и рекомендации пациентам определенных препаратов все чаще стали приниматься российскими медиками, 20 мая сообщает пресс-секретарь федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
Обновлено вчера в 15:31
Экономика
Счетная палата рассказала о падении реальных доходов россиян
В документе отмечается, что в первом квартале 2018 года инфляция в стране выросла до 5,3%. Однако реальные денежные доходы россиян снизились на 2,3.
Обновлено вчера в 09:00
Общество
На Кубани стихия подмыла мосты и затопила станицы
В Краснодарском крае смыло мосты, подтопило улицы и дома. В Мостовском районе объявлен режим ЧС из-за сильного ветра и ливня.
Обновлено вчера в 08:01
Политика
Кадыров разочаровался в Зеленском после слов о Крыме
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия
Генконсульство сообщило о смерти ребенка в отеле Хургады
19 мая Генеральное консульство России в Хургаде разместило на своей странице в Фейсбуке рекомендации воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort (г. Хургада) после случая острого отравления российских граждан и смерти одного ребенка.
Обновлено вчера в 05:57
Общество
Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут
Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.
Обновлено вчера в 09:40
Наука
Клинические испытания российского препарата от непереносимости глютена начнут в 2020 году
Первую фазу клинических исследований препарата по лечению целиакии и непереносимости глютена, разработанного учеными Московского государственного медицинского имени И. М. Сеченова, планируется провести в 2020 году.
Обновлено вчера в 13:07
Музыка
Полина Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на «Голос. Дети»
Обновлено в 02:03
Происшествия
В США потерпел крушение самолет морской пехоты
Обновлено вчера в 20:58
Общество
Начата проверка пропажи знака «Запрещено разговаривать с неизвестными»
Московская полиция начала проверку по факту похищения знака «Запрещено разговаривать с неизвестными» на Патриарших прудах, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Обновлено в 02:41
Происшествия
В Москве задержали соратника Навального Леонида Волкова
Обновлено в 00:57
Интернет
Торговавший украденными данными форум взломали хакеры
Хакеры взломали форум с данными об украденных аккаунтах в Instagram и Twitter.
Обновлено вчера в 23:13
Музыка
Виктор Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Композитор и продюсер Виктор Дробыш (кстати, автор конкурсной песни белорусской певицы Зены) сообщил, что подаст в суд на организаторов "Евровидения" - Европейский вещательный союз.
Обновлено вчера в 10:10
Музыка
На Ural Music Night выступит украинская звезда Maruv
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Уфе психотерапевта осудили за изнасилование 16-летней пациентки
В Уфе 54-летнего психотерапевта осудили на девять лет колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней.
Обновлено в 02:06
Политика
Двух журналистов «Коммерсанта» уволили из-за статьи о Матвиенко
Двух журналистов «Коммерсанта» Ивана Сафронова и Максима Иванова уволили из-за статьи о возможном уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с занимаемого поста.
Обновлено вчера в 05:48
Авто
В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы»
Шесть грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:15
Политика
Украинцы рассказали, чего ожидают от Зеленского
Жители Украины рассказали, чего ожидают от нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:50
Общество
Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет
Издание Forbes представило рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет, в который вошли полузащитник сборной России по футболу Александр Головин, а также актёр и режиссёр Александр Молочников.
Обновлено в 02:50
Наука
Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания
Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено вчера в 08:17