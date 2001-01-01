Акции американских компаний резко упали в цене из‐за HuaweiТелеканал 360° вчера в 22:42

На Уолл-Стрит отметили резкое падение стоимость акций многих телекоммуникационных компаний из-за сложившейся ситуации. Об этом сообщило агентство Reuters.

Общество В фундаменте здания Госдумы обнаружены пустоты В ходе предварительных экспертиз под залом пленарных заседаний Госдумы выявлены пустоты, из-за которых специалистам перед началом реконструкции придется провести дополнительные исследования, сообщил "Интерфаксу" в понедельник участник заседания Совета Думы.

Шоу-бизнес Советская Марлен Дитрих: Любови Полищук исполнилось бы 70 Сегодня исполнилось бы 70 лет народной актрисе Любови Полищук, сообщает телеканал «МИР 24».

Авто Mercedes-Benz представил самый безопасный автомобиль Немецкий автопроизводитель представил новый концепт на базе Mercedes-Benz GLE — новый Experimental Sicherheits Fahrzeugs, что в переводе с немецкого означает «экспериментальный безопасный автомобиль».

Политика Президент Зеленский подписал первый указ Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).

Авто В России начнется серийный выпуск электромобилей Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.

Политика Зеленский призвал США усилить санкции против России «Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — сказал Зеленский.

Происшествия Томская область: крупный пожар на пилораме тушили 17 часов Томским пожарным потребовалось 17 часов, чтобы ликвидировать крупное возгорание на территории лесоперерабатывающей организации в поселке 2-м ЛПК.

Политика Суд в США поддержал требование раскрыть налоговые декларации Трампа Суд в Вашингтоне поддержал требование конгрессменов США предоставить налоговые документы главы американского государства Дональда Трампа, сообщают информационные агентства.

Здоровье Рекомендации медиков по приему препаратов от фармкомпаний участились Соглашения о сотрудничестве с фармацевтическими компаниями и рекомендации пациентам определенных препаратов все чаще стали приниматься российскими медиками, 20 мая сообщает пресс-секретарь федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Экономика Счетная палата рассказала о падении реальных доходов россиян В документе отмечается, что в первом квартале 2018 года инфляция в стране выросла до 5,3%. Однако реальные денежные доходы россиян снизились на 2,3.

Общество На Кубани стихия подмыла мосты и затопила станицы В Краснодарском крае смыло мосты, подтопило улицы и дома. В Мостовском районе объявлен режим ЧС из-за сильного ветра и ливня.

Происшествия Генконсульство сообщило о смерти ребенка в отеле Хургады 19 мая Генеральное консульство России в Хургаде разместило на своей странице в Фейсбуке рекомендации воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort (г. Хургада) после случая острого отравления российских граждан и смерти одного ребенка.

Общество Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.

Наука Клинические испытания российского препарата от непереносимости глютена начнут в 2020 году Первую фазу клинических исследований препарата по лечению целиакии и непереносимости глютена, разработанного учеными Московского государственного медицинского имени И. М. Сеченова, планируется провести в 2020 году.

Общество Начата проверка пропажи знака «Запрещено разговаривать с неизвестными» Московская полиция начала проверку по факту похищения знака «Запрещено разговаривать с неизвестными» на Патриарших прудах, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Интернет Торговавший украденными данными форум взломали хакеры Хакеры взломали форум с данными об украденных аккаунтах в Instagram и Twitter.

Музыка Виктор Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения» Композитор и продюсер Виктор Дробыш (кстати, автор конкурсной песни белорусской певицы Зены) сообщил, что подаст в суд на организаторов "Евровидения" - Европейский вещательный союз.

Происшествия В Уфе психотерапевта осудили за изнасилование 16-летней пациентки В Уфе 54-летнего психотерапевта осудили на девять лет колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней.

Политика Двух журналистов «Коммерсанта» уволили из-за статьи о Матвиенко Двух журналистов «Коммерсанта» Ивана Сафронова и Максима Иванова уволили из-за статьи о возможном уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с занимаемого поста.

Авто В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы» Шесть грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета».

Политика Украинцы рассказали, чего ожидают от Зеленского Жители Украины рассказали, чего ожидают от нового президента страны Владимира Зеленского.

Общество Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет Издание Forbes представило рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет, в который вошли полузащитник сборной России по футболу Александр Головин, а также актёр и режиссёр Александр Молочников.