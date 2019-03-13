Футбол

Акции «Ювентуса» подорожали после победы над «Атлетико» в ЛЧАргументы и Факты 09:34

Ювентус — Атлетико
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Ювентус»
Криштиану Роналду
27′
Криштиану Роналду
48′
57′
Тома Лемар
Анхель Корреа
Федерико Бернардески
64′
Леонардо Спинаццола
Пауло Дибала
67′
73′
Хуанфран
77′
Сантьяго Арьяс
Витоло
Марио Манджукич
Биоти Мойсе Кин
80′
85′
Хосе Мария Хименес
Криштиану Роналду
86′
90′+1′
Витоло
Три забитых гола в ответном матче позволили подопечным Массимо Аллегри выйти в четвертьфинал турнира Акции итальянского футбольного клуба "Ювентус" на открытии торгов в Милане в среду, 13 марта, выросли в цене на 23% – до 1,59 евро за акцию, пишет РБК.
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