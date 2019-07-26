Экономика

Акции «Яндекса» упали на фоне законопроекта об интернет-ресурсахИнтерфакс вчера в 21:48

Акции "Яндекса" на американской бирже Nasdaq упали после новостей о законопроекте, который ограничивает долю участия иностранного капитала в значимых интернет-компаниях, сообщили "Ведомости". На открытии биржи акции "Яндекса" торговались за $40,3, при закрытии цена составила $37,5.
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Акции Яндекса обрушились на фоне законопроекта об интернет-ресурсах

Газета.Ru00:24

Акции «Яндекс» упали на фоне нового законопроекта

Красная веснавчера в 19:05

Акции «Яндекса» падают после внесения законопроекта о значимых интернет-ресурсах

Ведомостивчера в 15:31

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ТАССвчера в 16:44

Акции «Яндекса» и Mail.ru подешевели на новостях об ограничении иностранного владения сайтам

Дождьвчера в 16:27

Акции «Яндекса» упали на фоне законопроекта об интернет-ресурсах

Интерфаксвчера в 21:48

Акции «Яндекса» рухнули на фоне внесения в Госдуму нового законопроекта

РБКвчера в 15:02
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 00:34, Вашингтон
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Создатели культового сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс покидают компанию HBO, с которой сотрудничали более 10 лет.
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Обновлено вчера в 13:09
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Число погибших от землетрясений на Филиппинах возросло до восьми. Об этом информирует AFP со ссылкой на местные власти.
Обновлено вчера в 23:15
Армия и оружие

Разработчик рассказал об испытаниях новейшего «летающего радара» А-100

Программа испытаний российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) нового поколения А-100 "Премьер" идет по графику, заявил РИА Новости генеральный директор концерна "Вега" (входит в холдинг Росэлектроника госкорпорации "Ростех") Вячеслав Михеев.
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«Милан» договорился с «Лиллем» о переходе нападающего Леао

Как сообщает RMC Sport, клубы достигли договоренности о переходе португальского нападающего в итальянскую команду.
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия

С обысками пришли в штаб Гудкова и домой к Яшину

Ранее 26 июля сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в штаб Ильи Яшина и политикам, которые не были зарегистрированы на выборах в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 16:18
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«Атлетико» разгромил «Реал» на Международном кубке чемпионов

Мадридский футбольный клуб «Атлетико» нанес разгромное поражение другой мадридской команде — «Реал», в матче турнира Международного кубка чемпионов.
Обновлено в 00:28
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«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины

38-летний Шустов нанес около 20 ударов ножом Наталье на почве ревности.
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США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов

Вашингтон добивается возмещения 12 миллионов долларов лично от Винника и 88 миллионов долларов от онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, представляет россиянин.
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У берегов Ливии спасли более 260 нелегальных мигрантов

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«Ювентус» хочет оформить трансфер Лукаку, обменяв его на Дибалу

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может сменить клубную прописку.
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Трамп объяснил вражду с Россией

Несмотря на утверждения об отсутствии причин для плохих отношений с Москвой Трамп регулярно повторяет, что никто до него не предпринимал таких жестких мер к России, включая многочисленные санкции и массовое выдворение дипломатов.
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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет себя так же, как один из его предшественников Виктор Янукович, и нарушает закон, желая сместить его с поста градоначальника.
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На смену телефонным гудкам придет видеореклама

Операторы сотовой связи в РФ намерены демонстрировать рекламные ролики во время набора номера абонентом, пишут «Известия» со ссылкой на мобильные операторы.
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Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой

В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины, к которому была пришита женская голова.
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Экс-президент Украины Пётр Порошенко и глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук являются главными врагами действующего украинского главы Владимира Зеленского.
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Посольство США похвалило Киев после захвата российского танкера

Посольство США на Украине высоко оценило действия украинской стороны при задержании российского танкера в порту Измаил в четверг, 25 июля.
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Германия жаждет сближения с Россией

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Политик считает, что в этом виновата администрация предыдущего президента Обамы Американский лидер Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в установке плохой системы кондиционирования в Западном крыле Белого дома, сообщает телеканал C-SPAN.
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Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий

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