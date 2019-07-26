Экономика
Акции «Яндекса» упали на фоне законопроекта об интернет-ресурсахИнтерфакс вчера в 21:48
Акции "Яндекса" на американской бирже Nasdaq упали после новостей о законопроекте, который ограничивает долю участия иностранного капитала в значимых интернет-компаниях, сообщили "Ведомости". На открытии биржи акции "Яндекса" торговались за $40,3, при закрытии цена составила $37,5.
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Акции «Яндекса» падают после внесения законопроекта о значимых интернет-ресурсах
Ведомостивчера в 15:31
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 00:34, Вашингтон
Политика
Польша собралась пригласить Путина на 75-летие освобождения Освенцима
Обновлено вчера в 16:05
Здоровье
Обнаружена опасность средств для отпугивания комаров
Врачи рассказали, какую опасность для здоровья человека могут представлять средства для отпугивания комаров.
Обновлено вчера в 19:59
Политика
Власти США напомнили владельцам криптовалют о налогах
Налоговая служба США (IRS) начала рассылать владельцам криптовалют предупреждения о возможном нарушении федеральных законов, пишет газета The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 22:38
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
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Политика
Жители Украины попросили Зеленского пустить поезда в Крым
Обновлено вчера в 13:48
Кино
Создатели «Игры престолов» уйдут из HBO в Disney+ или Amazon
Создатели культового сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс покидают компанию HBO, с которой сотрудничали более 10 лет.
Обновлено вчера в 02:59
Политика
Зеленский прилетел в Одессу экономклассом
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия
Число погибших от землетрясений на Филиппинах возросло до восьми
Число погибших от землетрясений на Филиппинах возросло до восьми. Об этом информирует AFP со ссылкой на местные власти.
Обновлено вчера в 23:15
Армия и оружие
Разработчик рассказал об испытаниях новейшего «летающего радара» А-100
Программа испытаний российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) нового поколения А-100 "Премьер" идет по графику, заявил РИА Новости генеральный директор концерна "Вега" (входит в холдинг Росэлектроника госкорпорации "Ростех") Вячеслав Михеев.
Обновлено вчера в 20:13
Футбол
«Милан» договорился с «Лиллем» о переходе нападающего Леао
Как сообщает RMC Sport, клубы достигли договоренности о переходе португальского нападающего в итальянскую команду.
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия
С обысками пришли в штаб Гудкова и домой к Яшину
Ранее 26 июля сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в штаб Ильи Яшина и политикам, которые не были зарегистрированы на выборах в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 16:18
Футбол
«Атлетико» разгромил «Реал» на Международном кубке чемпионов
Мадридский футбольный клуб «Атлетико» нанес разгромное поражение другой мадридской команде — «Реал», в матче турнира Международного кубка чемпионов.
Обновлено в 00:28
Происшествия
«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины
38-летний Шустов нанес около 20 ударов ножом Наталье на почве ревности.
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия
На участников ЧМ в Южной Корее обрушилась крыша
Обновлено в 00:11
Политика
США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов
Вашингтон добивается возмещения 12 миллионов долларов лично от Винника и 88 миллионов долларов от онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, представляет россиянин.
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия
У берегов Ливии спасли более 260 нелегальных мигрантов
Обновлено вчера в 21:48
Футбол
«Ювентус» хочет оформить трансфер Лукаку, обменяв его на Дибалу
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может сменить клубную прописку.
Обновлено вчера в 17:56
Наука
Разработан материал, который зарядит гаджет от человеческого тела
Обновлено 25 июля в 16:26
Музыка
Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку
Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.
Обновлено 25 июля в 23:33
Политика
Трамп объяснил вражду с Россией
Несмотря на утверждения об отсутствии причин для плохих отношений с Москвой Трамп регулярно повторяет, что никто до него не предпринимал таких жестких мер к России, включая многочисленные санкции и массовое выдворение дипломатов.
Обновлено вчера в 17:48
Политика
Кличко сравнил Зеленского с Януковичем
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет себя так же, как один из его предшественников Виктор Янукович, и нарушает закон, желая сместить его с поста градоначальника.
Обновлено вчера в 18:53
Гаджеты
На смену телефонным гудкам придет видеореклама
Операторы сотовой связи в РФ намерены демонстрировать рекламные ролики во время набора номера абонентом, пишут «Известия» со ссылкой на мобильные операторы.
Обновлено вчера в 07:48
Происшествия
Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой
В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины, к которому была пришита женская голова.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Названы главные враги Зеленского
Экс-президент Украины Пётр Порошенко и глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук являются главными врагами действующего украинского главы Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 19:05
Политика
Посольство США похвалило Киев после захвата российского танкера
Посольство США на Украине высоко оценило действия украинской стороны при задержании российского танкера в порту Измаил в четверг, 25 июля.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
В Нижнеудинске из-за дождей подтопило приусадебные участки
Обновлено вчера в 04:58
Политика
Германия жаждет сближения с Россией
Как пишет газета, многие жители Германии признают западную политику против России неверной.
Обновлено в 00:10
Политика
Трамп пожаловался на плохое кондиционирование в Белом доме
Политик считает, что в этом виновата администрация предыдущего президента Обамы Американский лидер Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в установке плохой системы кондиционирования в Западном крыле Белого дома, сообщает телеканал C-SPAN.
Обновлено в 00:28
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Авто
Первые 10 тыс. км на Volkswagen Tiguan: все проблемы — от климата
Обновлено вчера в 23:17