Акции "Яндекса" на американской бирже Nasdaq упали после новостей о законопроекте, который ограничивает долю участия иностранного капитала в значимых интернет-компаниях, сообщили "Ведомости". На открытии биржи акции "Яндекса" торговались за $40,3, при закрытии цена составила $37,5.

Акции «Яндекса» упали на фоне законопроекта об интернет-ресурсах

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