Экономика

Акции «Яндекса» упали на фоне законопроекта об интернет-ресурсахИнтерфакс вчера в 21:48

Акции "Яндекса" на американской бирже Nasdaq упали после новостей о законопроекте, который ограничивает долю участия иностранного капитала в значимых интернет-компаниях, сообщили "Ведомости". На открытии биржи акции "Яндекса" торговались за $40,3, при закрытии цена составила $37,5.
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Законопроект об интернет-ресурсах обрушил акции «Яндекса»

News.ru01:19

Акции Яндекса обрушились на фоне законопроекта об интернет-ресурсах

Газета.Ru00:24

Акции «Яндекса» рухнули на фоне внесения в Госдуму нового законопроекта

РБКвчера в 15:02

Акции «Яндекса» упали на американской бирже на 3,6% на фоне нового законопроекта

ТАССвчера в 16:44

Акции «Яндекса» и Mail.ru подешевели на новостях об ограничении иностранного владения сайтам

Дождьвчера в 16:27

Акции «Яндекса» падают после внесения законопроекта о значимых интернет-ресурсах

Ведомостивчера в 15:31

Акции «Яндекса» упали на фоне законопроекта об интернет-ресурсах

Интерфаксвчера в 21:48
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 02:07, Вашингтон
Армия и оружие

Минобороны показало на выставке о Сирии кассетные бомбы

Часть экспозиции посвящена конфликту в Сирии и среди прочего там представлены кассетные бомбы, применение которых ранее в Минобороны отрицали.
Обновлено вчера в 08:06
Армия и оружие

Российские военные запустили межконтинентальную баллистическую ракету

С полигона Капустин Яр в Астраханской области был осуществлен пуск межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь».
Обновлено вчера в 14:48
Авто

Обязательный переход на госномера нового образца отложили на год

Переход на госномера нового образца отложили на один год.
Обновлено вчера в 08:59
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии

Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено вчера в 12:26
Политика

Украинцы просят Зеленского пустить поезда в Крым

Обновлено вчера в 13:04
Происшествия

Анита Цой показала травмированную на фестивале ногу

Ранее в пресс-службе мероприятия сообщили РИА Новости, что Цой споткнулась и ушибла ногу, она отправилась в больницу осмотреть палец на дежурившей на фестивале скорой.
Обновлено вчера в 23:03
Шоу-бизнес

Старшие сыновья Яны Рудковской поступили в МГИМО

Старшие сыновья Яны Рудковской Андрей и Николай окончили школу и уже успели поступить в МГИМО.
Обновлено в 01:47
Политика

Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией

Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.
Обновлено в 01:43
Происшествия

В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском

В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета России, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.
Обновлено вчера в 13:24
Армия и оружие

Лавров предостерег США от гонки вооружений в космосе

Москва обеспокоена планами США по выводу оружия в космос, поскольку это приведет к новому витку глобальной гонки вооружений, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 13:01
Политика

Трамп потребовал реформировать ВТО из-за статуса развивающихся стран

Президент США Дональд Трамп поручил торговому представительству страны (USTR) принять меры чтобы не дать богатым странам «обманывать систему» Всемирной торговой организации (ВТО) и брать на себя меньше обязательств.
Обновлено вчера в 19:03
Общество

Названы десять самых позорных грамматических ошибок

Названы десять самых неприятных речевых ошибок, за которые людям должно быть стыдно.
Обновлено в 00:45
Культура

Мультфильм «Три кота» набрал на YouTube более 1,5 млрд просмотров

Обновлено вчера в 23:57
Футбол

Московское «Динамо» обыграло «Урал» всухую

Обновлено в 00:07
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку

Банк России принял решение об очередном снижении ключевой ставки — на 0,25 процентного пункта, до 7,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено вчера в 06:32
Политика

Зеленский прилетел в Одессу в эконом-классе

Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался билетом эконом-класса украинской авиакомпании для полета из Киева в Одессу.
Обновлено вчера в 12:25
Происшествия

Участники чемпионата мира пострадали от обрушения крыши в Кванджу

Обновлено в 00:45
Общество

В Приамурье из-за паводка эвакуировали почти 1 тыс. человек

Около 980 человек эвакуированы в Амурской области, где объявлен режим ЧС из-за паводка, сообщила в субботу журналистам пресс-служба регионального главного управления МЧС России.
Обновлено вчера в 22:38
Наука

Раскрыт секрет паука, плетущего самую прочную паутину в мире

Мадагаскарские пауки плетут паутину в десять раз прочнее кевлара. А ведь из этого материала делают пуленепробиваемые жилеты.
Обновлено 25 июля в 14:22
Политика

Американский генпрокурор потребовал от Винника $100 млн

Обновлено вчера в 22:21
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномально холодной погоде в Москве

Самым жарким днём с начала месяца в Москве стала пятница, 26 июля. Температура в столице достигла +27,7 °С.
Обновлено в 01:46
Происшествия

Число жертв землетрясений на Филиппинах возросло

Серия землетрясений, которая атаковала Филиппины в ночь на субботу, 27 июля, убила не менее 8 человек.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия

В США нашли мужское тело с пришитой женской головой

В центре сотрудники ФБР нашли головы, руки и ноги в ведрах, холодильник с мужскими половыми органами, голову женщины, пришитую к мужскому торсу, висящему на стене «как Франкенштейн», а также сваленные друг на друга части тел без опознавательных ярлыков.
Обновлено вчера в 18:31
Авто

Стало известно, почему сложно продать подержанную китайскую машину

Ранее стало известно, что китайцы будут экспортировать подержанные автомобили в Россию.
Обновлено вчера в 02:47
Общество

Жара в Бельгии побила новый рекорд

"После проверки вчерашних результатов метеорологических станций новый национальный рекорд для Бельгии составил 40,2 градуса в Англере (район Льежа на востоке страны – прим. ред.)", - сообщил в Twitter представитель института Давид Дехенау.
Обновлено 25 июля в 06:18
Политика

МИД прокомментировал решение Ofcom оштрафовать RT до решения суда

В МИД России прокомментировали решение британского медиарегулятора Ofcom назначить телеканалу RT штраф в размере 200 тысяч до решения суда.
Обновлено вчера в 13:33
Наука

Ученые выяснили, что большинство людей неправильно едят яблоки

Ученые из австрийского Университета Граца выяснили, что большинство людей неправильно едят яблоки.
Обновлено вчера в 22:46
Общество

Собянин осудил призывы выйти на несогласованный митинг

Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя запланированный на субботу несогласованный митинг оппозиционных политиков в столице, отметил, что попытка организации беспорядка ни к чему хорошему не приведет, порядок в городе будет обеспечен в соответствии с законом.
Обновлено в 01:47
Здоровье

Женщина с внематочной беременностью родила здоровую девочку в Луганске

В Луганске произошел редчайший в акушерской практике случай — женщина, сама даже не подозревая об этом, выносила здорового ребенка в брюшной полости.
Обновлено вчера в 19:05
Общество

Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу

Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.
Обновлено вчера в 10:44
Главное