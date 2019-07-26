Акции "Яндекса" на американской бирже Nasdaq упали после новостей о законопроекте, который ограничивает долю участия иностранного капитала в значимых интернет-компаниях, сообщили "Ведомости". На открытии биржи акции "Яндекса" торговались за $40,3, при закрытии цена составила $37,5.

Акции «Яндекса» упали на фоне законопроекта об интернет-ресурсах

Политика Трамп и Джонсон впервые поговорили по телефону Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонные переговоры.

Происшествия В результате землетрясений на Филиппинах погибли пять человек На Филиппинах в результате двух землетрясений погибли пять человек, ещё 12 пострадали.

Политика В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров Ранее сообщалось, что на Украине требуют пустить поезда в Крым. Жители страны написали петицию украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Политика Посольство США похвалило Киев после захвата российского танкера Посольство США на Украине высоко оценило действия украинской стороны при задержании российского танкера в порту Измаил в четверг, 25 июля.

Армия и оружие Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Общество Пик паводка в Благовещенске ожидается 27 июля Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил о том, что пик паводка в амурском городе Благовещенск ожидается 27 июля.

Происшествия В Царском Селе иностранные туристы побили россиянку в очереди в музей В Пушкине сотрудники Росгвардии задержали двух туристов из Юго-Восточной Азии, которые подрались с россиянкой в очереди у входа в музей-заповедник "Царское село".

Политика США потребовали от россиянина Винника $100 млн Американская сторона потребовала, чтобы арестованный в 2017 году россиянин Александр Винник выплатил $100 млн за те законы, которые он якобы нарушил в США.

Общество Кинотеатр «Пионер» пожаловался в Конституционный суд России на цензуру Кинотеатр «Пионер» пожаловался на цензуру в связи с отзывом прокатного удостоверения у фильма, который вызвал множество нареканий от отечественных кинематографистов.

Политика Трамп получит бюджетные деньги на строительство стены на границе Президент США Дональд Трамп получит 2,5 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Экономика Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.

Армия и оружие Разработчик рассказал об испытаниях новейшего «летающего радара» А-100 Программа испытаний российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) нового поколения А-100 "Премьер" идет по графику, заявил РИА Новости генеральный директор концерна "Вега" (входит в холдинг Росэлектроника госкорпорации "Ростех") Вячеслав Михеев.

Происшествия Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины, к которому была пришита женская голова.

Музыка На аукционе в РФ выставят обложку альбома Nirvana с автографом Кобейна Стартовая цена лота – 340 тысяч рублей Обложка последнего альбома группы Nirvana с автографом Курта Кобейна будет выставлена на аукционе в Подмосковье в рамках международного хэви-метал-фестиваля Big Gun, сообщается на портале аукционного дома "Литфонд".

Политика Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.

Политика Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии По данным румынского агентства Mediafax, Россия якобы должна была доставить в Сербию 30 танков Т-72Б3 и 30 бронетранспортеров.

Политика Кличко сравнил Зеленского с Януковичем Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет себя так же, как один из его предшественников Виктор Янукович, и нарушает закон, желая сместить его с поста градоначальника.

Общество Штраф за запуск дронов в запретных зонах России вырос в 10 раз Президент Владимир Путин подписал закон, увеличивающий в десять раз штрафы за несанкционированные полёты дронов в запретных зонах.

Армия и оружие Завершен первый этап поставок систем С-400 Турции Транспортные самолеты совершили около тридцати полетов из России в Турцию. Категорически против сделки выступают США.

Общество Американка забралась на Килиманджаро в 89 лет и установила рекорд Жительница США Энн Лоримор установила мировой рекорд, поднявшись на высочайший вулкан Африки Килиманджаро в 89 лет.

Политика Пушков оценил слова Трампа об отсутствии причин для вражды с Россией Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил заявление президента США Дональда Трампа об отсутствии причин для конфликта с Россией, заметив, что это никак не сказывается на политике его администрации.

Политика Политолога пытались заставить целовать украинскую землю На шоу «60 минут» в эфире телеканала «Россия 1» украинского политолога Вадима Трюхана пытались заставить целовать «родную» землю.

Энергетика Контроль качества нефти в РФ изменит тарифы компаний на её прокачку Министр энергетики России Александр Новак согласился с тем, что дополнительные затраты на ужесточение контроля за качеством нефти должны быть включены в тарифы компаний на её прокачку.