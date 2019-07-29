Экономика

Акции «Яндекса» упали на 3% на фоне законопроекта о значимых сайтахРБК 04:12

На 21:50 мск снижение составляло 5,88%, до $36,15 за бумагу. Это произошло, после того как депутат от «Единой России» Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект, ограничивающий 20% долю иностранцев среди владельцев значимых сайтов.
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Акции «Яндекса» падают на фоне законопроекта об ограничении доли иностранцев в IT-гигантах

BFM.ru11:02

Акции «Яндекса» падают на Мосбирже из-за законопроекта о значимых интернет-ресурсах

Ведомости04:39

Акции «Яндекса» дешевели в начале торгов на 4,6%

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Акции «Яндекса» подешевели на 3,8%

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Акции «Яндекса» на Мосбирже упали на 3,8%

ТАСС03:34

Акции «Яндекса» упали на 3% на фоне законопроекта о значимых сайтах

РБК04:12

Акции «Яндекса» и Mail.ru подешевели на новостях об ограничении иностранного владения сайтами

Дождь26 июля в 16:27
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 13:34, Вашингтон
Армия и оружие

Россия начала серийное производство Су-57

Обновлено в 09:21
Происшествия

Мосгорсуд освободил бывшего финдиректора «Нота-банка» Галину Марчукову

Сегодня Мосгорсуд изменил приговор и отпустил Марчукову сразу же после заседания, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 08:51
Происшествия

«Спартак» обратился в Генпрокуратуру из-за избиения фанатов ОМОНом

Московский "Спартак" обратился в Генеральную прокуратуру России из-за инцидента, произошедшего после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова", сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:23
Автоспорт

Высший пилотаж. Даниил Квят поднялся на подиум Гран-при Германии

Перед текущим сезоном Квят вернулся в "Торо Россо", в нынешнем чемпионате он, помимо третьего места в Германии, пять раз финишировал в очковой зоне, лучшим результатом было седьмое место на Гран-при Монако.
Обновлено вчера в 15:15
Происшествия

Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании в Уфе не пришла в суд

Обновлено в 07:45
Футбол

Дзюба приступит к подготовке к матчу с «Краснодаром» в общей группе

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, замененный на 78-й минуте матча третьего тура с «Оренбургом» (2:0) из-за небольшой травмы, приступит к тренировкам вместе остальными игроками петербуржцев.
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Экономика

В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денег

Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег.
Обновлено в 00:54
Политика

Порошенко покинул Украину вместе с семьей

Обновлено в 12:29
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии

Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге

Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября.
Обновлено в 12:38
Политика

Киев намерен возобновить с Москвой переговоры по газу

Киев в ближайшее время может возобновить переговоры с Москвой по вопросу транзита и закупок газа.
Обновлено в 08:03
Экономика

Дания останавливает «Северный поток-2»

У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».
Обновлено в 01:15
Футбол

«Зенит» предложил 40 млн евро за игрока «Барселоны»

Каталонцы объявили, что сумма, за которую они готовы продать Малкома, составляет не менее 40 млн евро.
Обновлено в 08:57
Гаджеты

Глава Zeiss считает, что камеры на 64 Мп в смартфонах не нужны

Стоит отметить, что в камере еще многое зависит от программного обеспечения, а как сказал президент Zeiss Group Майкл Кашке, в смартфоне вполне достаточно датчика на 40 Мп.
Обновлено в 12:51
Политика

Команда Зеленского создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы»

Украинские власти намерены запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 7 годам колонии

Обновлено в 13:12
Армия и оружие

Россия и Иран проведут совместные учения

Обновлено в 12:51
Футбол

«Краснодар» заинтересован в футболисте сборной Украины Коноплянке

Украинский футболист брестского «Динамо» Артём Милевский сообщил, что клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» заинтересован в Евгении Коноплянке.
Обновлено в 13:08
Экономика

Фунт рухнул до двухлетнего минимума на опасениях «жесткого» Brexit

Фунт стерлингов обновил двухлетний минимум в ходе торговой сессии в понедельник из-за усиления опасений о том, что Великобритания выйдет из Европейского союза без заключения какого-либо соглашения.
Обновлено в 09:46
Армия и оружие

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

Обновлено 27 июля в 20:08
Шоу-бизнес

Юрий Назаров признался, что жил на две семьи

Актер успешно жил на две семьи и старался никогда не терять совесть, хотя было это порой очень непросто и даже сложно.
Обновлено в 12:05
Технологии

Сбой произошел в работе мессенджера Slack

В работе корпоративного мессенджера Slack произошел сбой вечером 29 июля.
Обновлено в 11:24
Экономика

Financial Times восхитилась российской системой налогообложения

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Транспорт

В Кудрово расширили въезд в город со стороны Петербурга

Напомним, ранее в Кудрово расширили проезжую часть по Ленинградской улице.
Обновлено в 09:37
Наука

Человечество уже исчерпало возобновляемые ресурсы Земли на 2019 год

Все страны мира исчерпали на 2019 год объем возобновляемых природных ресурсов, которые может воспроизвести наша планета за год.
Обновлено в 13:06
Происшествия

В Бразилии более 50 заключенных погибли в ходе тюремного бунта

Более 50 заключенных погибли в ходе тюремного бунта на севере Бразилии, сообщает портал Globo со ссылкой на управление пенитенциарной системы штата Пара (Susipe).
Обновлено в 12:33
Политика

На Украине призвали ввести санкции за Крымский мост

"Постоянный представитель украинского президента в Крыму" Антон Кориневич призвал ввести санкционные ограничения в отношении тех международных компаний, которые принимали участие в строительстве моста на Крымский полуостров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:01
Происшествия

Навальный исключил, что его могли отравить полицейские

Оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал ситуацию вокруг своей госпитализации в московскую клиническую больницу № 64 из спецприемника.
Обновлено в 12:37
Космос

Российский грузовой корабль «Прогресс» затоплен в Тихом океане

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-11», отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС), затоплен в южной части Тихого океана.
Обновлено в 11:33
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности

Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
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