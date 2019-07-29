На 21:50 мск снижение составляло 5,88%, до $36,15 за бумагу. Это произошло, после того как депутат от «Единой России» Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект, ограничивающий 20% долю иностранцев среди владельцев значимых сайтов.

Акции «Яндекса» упали на 3% на фоне законопроекта о значимых сайтах

Общество «Росконтроль» проверил зубные пасты "Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.

Хоккей Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси» В обмен на Гусева "Нью-Джерси" уступил "Вегасу" право выбора в третьем раунде драфта 2020 года и выбор во втором раунде драфта-2021.

Наука Япония одобрила первые эксперименты на эмбрионах человека и животных Эксперименты Накаути первыми были одобрены Министерством науки в соответствии с новыми правилами Японии.

Футбол Милевский рассказал о сексе с Канделаки после ЧМ-2006 Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский в шоу Евгения Савина «КраСава» рассказал об отношениях с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки.

Футбол Футболисты «Рубина» обыграли «Ахмат» в чемпионате России Казанский «Рубин» победил грозненский «Ахмат» в матче третьего тура чемпионата России по футболу.

Авто Brilliance начинает продажи бюджетного аналога BMW X3 В начале августа будут запущены продажи спортивной версии Brilliance V7.

Общество В Госдуму внесли законопроект о передаче бесхозных животных в приюты "С учетом изложенного Законодательное собрание Ленинградской области предлагает продлить срок действия переходного периода, по истечении которого передача животных без владельцев в приют для животных станет общеобязательной, до 1 января 2022 года", - говорится в документе.

Армия и оружие В ДНР зафиксировали 27 нарушений нового перемирия за неделю Украинские силовики 27 раз нарушили режим прекращения огня за минувшую неделю с момента вступления в силу нового перемирия в Донбассе, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске разводится с мужем Младшая сестра Жанны Фриске Наталья сообщила, что она, вместе с мужем Сергеев Вшивковым, приняла трудное решение развестись.

Армия и оружие 45 лет назад основана группа спецназа «Альфа» 45 лет назад была основана легендарная группа спецназа "Альфа", на боевом счету которой - десятки антитеррористических операций и сотни спасенных жизней.

Политика У Зеленского назвали способ возвращения Крыма Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал способ возвращения в состав Украины полуострова Крым.

Происшествия Более 50 человек погибли во время драки двух банд в бразильской тюрьме Не менее 52 человек погибли во время бунта в понедельник в тюрьме города Альтамира в штате Пара на севере Бразилии, сообщает Associated Press.

Происшествия Выписанный из больницы Навальный не исключил, что его отравили Оппозиционер Алексей Навальный, доставленного из спецприемника в больницу с признаками острой аллергической реакцией, не исключает возможности отравления.

Политика В партии Зеленского назвали будущего спикера Рады Будущий народный депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, кто станет спикером Верховной рады Украины IX созыва.

Происшествия Экс-сотрудника Минобороны подозревают в получении взятки Бывший начальник группы военного представительства Минобороны России подозревается в получении особо крупной взятки.

Политика Эстонский министр призвал президента отозвать приглашение Путину Министр культуры Эстонии Тынис Лукас призвал президента Керсти Кальюлайд отозвать приглашение президенту России Владимиру Путину.

Экономика Financial Times восхитилась российской системой налогообложения Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.

Политика Трампа призвали ввести новые санкции против России Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.

Происшествия В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).

Политика Киев отстранил Медведчука от переговоров в Минске Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Бессмертный считает, что Киеву удалось модифицировать Минский процесс.

Авто Новый Nissan Patrol показали без камуфляжа Накануне автомобиль без какого-либо камуфляжа заметили на дорогах Дубая. Шпионские фотографии и видео с новинкой уже появились в Сети.

Политика В Совфеде оценили идею Киева создать канал для «борьбы за умы» Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT слова замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко о планах создать «русскоязычный телеканал» для ведения «борьбы за умы».