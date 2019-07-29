Экономика

Акции «Яндекса» упали на 3% на фоне законопроекта о значимых сайтахРБК 04:12

На 21:50 мск снижение составляло 5,88%, до $36,15 за бумагу. Это произошло, после того как депутат от «Единой России» Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект, ограничивающий 20% долю иностранцев среди владельцев значимых сайтов.
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Акции «Яндекса» падают на фоне законопроекта об ограничении доли иностранцев в IT-гигантах

BFM.ru11:02

Акции «Яндекса» дешевеют из-за законопроекта об ограничении доли иностранцев в IT-гигантах

Коммерсантъ04:05

Акции «Яндекса» и Mail.ru подешевели на новостях об ограничении иностранного владения сайтами

Дождь26 июля в 16:27

Акции «Яндекса» упали на 3% на фоне законопроекта о значимых сайтах

РБК04:12

Акции «Яндекса» дешевели в начале торгов на 4,6%

Интерфакс03:31

Акции «Яндекса» упали на американской бирже на 3,6% на фоне нового законопроекта

ТАСС26 июля в 16:44

Акции «Яндекса» падают на Мосбирже из-за законопроекта о значимых интернет-ресурсах

Ведомости04:39
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Общество

«Росконтроль» проверил зубные пасты

"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
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Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси»

В обмен на Гусева "Нью-Джерси" уступил "Вегасу" право выбора в третьем раунде драфта 2020 года и выбор во втором раунде драфта-2021.
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Япония одобрила первые эксперименты на эмбрионах человека и животных

Эксперименты Накаути первыми были одобрены Министерством науки в соответствии с новыми правилами Японии.
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Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский в шоу Евгения Савина «КраСава» рассказал об отношениях с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки.
Обновлено в 12:58
Футбол

Футболисты «Рубина» обыграли «Ахмат» в чемпионате России

Казанский «Рубин» победил грозненский «Ахмат» в матче третьего тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 16:33
Авто

Brilliance начинает продажи бюджетного аналога BMW X3

В начале августа будут запущены продажи спортивной версии Brilliance V7.
Обновлено в 07:25
Общество

В Госдуму внесли законопроект о передаче бесхозных животных в приюты

"С учетом изложенного Законодательное собрание Ленинградской области предлагает продлить срок действия переходного периода, по истечении которого передача животных без владельцев в приют для животных станет общеобязательной, до 1 января 2022 года", - говорится в документе.
Обновлено в 12:39
Армия и оружие

В ДНР зафиксировали 27 нарушений нового перемирия за неделю

Украинские силовики 27 раз нарушили режим прекращения огня за минувшую неделю с момента вступления в силу нового перемирия в Донбассе, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске разводится с мужем

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья сообщила, что она, вместе с мужем Сергеев Вшивковым, приняла трудное решение развестись.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие

45 лет назад основана группа спецназа «Альфа»

45 лет назад была основана легендарная группа спецназа "Альфа", на боевом счету которой - десятки антитеррористических операций и сотни спасенных жизней.
Обновлено в 01:33
Футбол

Роналду признал, что сожалеет об уходе из «Реала»

Надеюсь, что у «Ювентуса» получится. Роналду перешёл из «Реала» в «Ювентус» в 2018 году.
Обновлено в 14:37
Общество

Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 млн гектаров

Обновлено в 03:28
Политика

У Зеленского назвали способ возвращения Крыма

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал способ возвращения в состав Украины полуострова Крым.
Обновлено в 14:03
Происшествия

Более 50 человек погибли во время драки двух банд в бразильской тюрьме

Не менее 52 человек погибли во время бунта в понедельник в тюрьме города Альтамира в штате Пара на севере Бразилии, сообщает Associated Press.
Обновлено в 15:13
Происшествия

Выписанный из больницы Навальный не исключил, что его отравили

Оппозиционер Алексей Навальный, доставленного из спецприемника в больницу с признаками острой аллергической реакцией, не исключает возможности отравления.
Обновлено в 15:58
Политика

В партии Зеленского назвали будущего спикера Рады

Будущий народный депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, кто станет спикером Верховной рады Украины IX созыва.
Обновлено в 16:15
Кино

Райан Рейнольдс отметил пятилетие «слива» первого «Дэдпула»

Обновлено в 12:10
Происшествия

Экс-сотрудника Минобороны подозревают в получении взятки

Бывший начальник группы военного представительства Минобороны России подозревается в получении особо крупной взятки.
Обновлено в 16:10
Политика

Эстонский министр призвал президента отозвать приглашение Путину

Министр культуры Эстонии Тынис Лукас призвал президента Керсти Кальюлайд отозвать приглашение президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 14:00
Экономика

Financial Times восхитилась российской системой налогообложения

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Политика

Трампа призвали ввести новые санкции против России

Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
Обновлено в 15:16
Происшествия

В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком

Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено в 08:11
Политика

Киев отстранил Медведчука от переговоров в Минске

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Бессмертный считает, что Киеву удалось модифицировать Минский процесс.
Обновлено в 05:33
Авто

Новый Nissan Patrol показали без камуфляжа

Накануне автомобиль без какого-либо камуфляжа заметили на дорогах Дубая. Шпионские фотографии и видео с новинкой уже появились в Сети.
Обновлено в 12:18
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«Спартак» согласился продать Фернандо в Китай

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Политика

Порошенко с семьей покинул Украину

Обновлено в 14:24
Политика

В Совфеде оценили идею Киева создать канал для «борьбы за умы»

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT слова замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко о планах создать «русскоязычный телеканал» для ведения «борьбы за умы».
Обновлено в 13:02
Происшествия

Экс-замглавы ФСИН Коршунову назначили семь лет колонии за коррупцию

Обновлено в 13:20
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Ребенок с синдромом русалки родился в Индии

Обновлено в 02:54
Политика

Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
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