Экономика
Акции «Яндекса» упали на 3% на фоне законопроекта о значимых сайтахРБК 04:12
На 21:50 мск снижение составляло 5,88%, до $36,15 за бумагу. Это произошло, после того как депутат от «Единой России» Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект, ограничивающий 20% долю иностранцев среди владельцев значимых сайтов.
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Акции «Яндекса» упали на фоне появления законопроекта о значимых интернет-ресурсах
Эхо Москвы27 июля в 03:00
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 23:00, Вашингтон
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На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
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Сообщается, что с Минобороны РФ подписан контракт на поставку свыше 70 единиц Су-57.
Обновлено в 07:54
Политика
Обвиняемый по делу о терактах 11 сентября в США готов дать показания против Саудовской Аравии
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Обновлено в 22:28
Общество
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Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков не исключил своего возвращения в кино.
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Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
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В Госдуме предложили создать министерство водных ресурсов
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Футбол
«Зенит» предложил за игрока «Барселоны» €35 млн
Сине-бело-голубые предложили за него €35 млн, сообщает Sport.es. Еще €5 млн российский клуб предлагает еще в виде бонусов.
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В Кузбассе подросток утонул в реке на территории парка
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Армия и оружие
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Двигатель для вертолета Ми-38 испытали в условиях обледенения
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Происшествия
В США пять человек погибли в результате стрельбы
Пять человек погибли и два были ранены в результате стрельбы в американском штате Висконсин, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на полицию.
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