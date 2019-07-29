Экономика
Акции «Яндекса» упали на 3% на фоне законопроекта о значимых сайтахРБК 04:12
На 21:50 мск снижение составляло 5,88%, до $36,15 за бумагу. Это произошло, после того как депутат от «Единой России» Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект, ограничивающий 20% долю иностранцев среди владельцев значимых сайтов.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 18:27, Вашингтон
Происшествия
Выписанный из больницы Навальный не исключил, что его отравили
Оппозиционер Алексей Навальный, доставленного из спецприемника в больницу с признаками острой аллергической реакции, не исключает возможности отравления.
Обновлено в 15:58
Здоровье
Минздрав России разработал правила доступа волонтёров в медучреждения
Министерство здравоохранения России совместно с некоммерческими организациями разработало порядок доступа волонтёров и добровольцев в медучреждения.
Обновлено в 08:22
Политика
Эсэсовцев с почестями перезахоронили на Украине
Во Львовской области со всеми почестями перезахоронили эсэсовцев, бойцов самой кровавой дивизии "Галичина".
Обновлено в 10:18
Хоккей
Никита Гусев станет игроком «Нью-Джерси»
Российский нападающий Никита Гусев станет игроком команды НХЛ "Нью-Джерси", передает ТАСС.
Обновлено в 15:51
Происшествия
В Москве закрыли клинику, где экономист под видом врача делал аборты
Росздравнадзор закрыл клинику в Москве, где экономист, представлявшийся врачом и использовавший УЗИ для вида, делал пациентам аборты на поздних сроках беременности, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 08:29
Экономика
Росстат зафиксировал рост уровня бедности
Росстат зафиксировал рост уровня бедности. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 млн человек.
Обновлено в 13:27
Игры
В шведском Media Markt открыли предзаказ на Sony PlayStation 5
Навряд ли компания Sony оценит PlayStation 5 в такую сумму даже с учётом того «железа», что там будет установлено.
Обновлено в 15:20
Политика
Киев создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы» жителей Донбасса
Киев создаст всемирный русскоязычный канал, чтобы усилить информационную борьбу как за умы украинцев, проживающих на территориях Донбасса и Крыма, так и россиян на территории России, заявил в интервью «Интерфакс-Украина» замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Обновлено в 17:36
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критические отметки
Уровень воды в реке Ия в Тулуне на 22.00 28 июля составил 708 см при критической отметке в 700.
Обновлено вчера в 10:22
Политика
Пушков прокомментировал протест Украины из-за визита Медведева в Крым
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил в своем Twitter реакцию украинского МИД на поездку главы правительства РФ Дмитрия Медведева в Крым.
Обновлено вчера в 16:59
Политика
Первый министр Шотландии назвала план Джонсона по Brexit катастрофой
Планы нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вывести страну из Евросоюза без соглашения с Брюсселем грозят стране огромной опасностью, передает телеканал Sky news со ссылкой на заявление первого министра Шотландии Николы Стерджен.
Обновлено в 09:03
Армия и оружие
Двух американских военных убили в Афганистане
Двое военнослужащих США были убиты в понедельник, 29 июля, на территории Афганистана.
Обновлено в 15:50
Политика
Опубликован прогноз результатов губернаторских выборов на Урале
Уральским кандидатам в губернаторы — Алексею Текслеру (Челябинская область), Вадиму Шумкову (Курганская область) и экс-председателю свердловского правительства Денису Паслеру (Оренбургская область) —прочат победу в первом туре выборов 8 сентября.
Обновлено в 17:46
Космос
Астрономы NASA открыли три экзопланеты
Космический телескоп TESS, запущенный в рамках исследовательской программы NASA, открыл сразу три экзопланеты.
Обновлено в 14:28
Кино
Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум
В 2015 году звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Александр Петров начал встречаться с коллегой по фильму «Притяжение» Ириной Старшенбаум.
Обновлено в 06:42
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Здоровье
5 неэффективных и устаревших лекарств назвали медики
Что касается анальгина, медики предупреждают, что лекарство может спровоцировать анафилактический шок.
Обновлено в 11:17
Политика
Эксперт оценил политику Зеленского в отношении России
Эксперт полагает, что новый президент Украины предложил провести в стране референдумы об отношениях с Россией и вступлении в НАТО, поскольку планировал проводить во власти другой подход.
Обновлено в 18:05
Армия и оружие
45 лет назад основана группа спецназа «Альфа»
45 лет назад была основана легендарная группа спецназа "Альфа", на боевом счету которой - десятки антитеррористических операций и сотни спасенных жизней.
Обновлено в 01:33
Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Происшествия
Фигуранта дела о нападении на сотрудника ОМОН на митинге арестовали
Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца 48-летнего Евгения Коваленко, которого обвиняют в нападении на сотрудника ОМОН 27 июля в ходе несогласованного митинга.
Обновлено в 12:26
Недвижимость
В России выросли объемы жилищного строительства
Обновлено в 12:24
Авто
В Сети появились первые снимки обновленной Lada Vesta
Как утверждает автор поста, на снимках представлен «промежуточный» вариант LADA Vesta, который поступит в продажу до полноценного фейслифта, т. е. осенью нынешнего года или в начале следующего года.
Обновлено в 04:12
Общество
Больше половины россиян не доверяют электронным паспортам
85 процентов россиян слышали об электронных паспортах. Из них 59 процентов пока не готовы к их оформлению.
Обновлено в 03:30
Экономика
Суд постановил признать банкротом медиахолдинг «Эксперт»
Прежде Транскапиталбанк уже выиграл у медиахолдинга два суда – на 20 млн и 15 млн руб.
Обновлено в 15:12
Авто
Новый Nissan Patrol показали без камуфляжа
Накануне автомобиль без какого-либо камуфляжа заметили на дорогах Дубая. Шпионские фотографии и видео с новинкой уже появились в Сети.
Обновлено в 12:18
Происшествия
В Германии мужчина столкнул ребенка под поезд
Неизвестный мужчина задержан на вокзале во Франкфурте-на-Майне, он подозревается в том, что столкнул под поезд ребенка, который в результате погиб, сообщил информационный портал Hessenschau.
Обновлено в 07:13
Политика
Помпео выступил за расширение диалога с Россией по нераспространению
Соединённые Штаты рассчитывают на расширение сотрудничества с Россией по нераспространению ядерного оружия, заявил госсекретарь США Майк Помпео в Экономическом клубе в Вашингтоне.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие
В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения
Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.
Обновлено в 07:44