Экономика

Акции «Яндекса» упали на 3% на фоне законопроекта о значимых сайтахРБК 04:12

На 21:50 мск снижение составляло 5,88%, до $36,15 за бумагу. Это произошло, после того как депутат от «Единой России» Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект, ограничивающий 20% долю иностранцев среди владельцев значимых сайтов.
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Акции «Яндекса» падают на фоне законопроекта об ограничении доли иностранцев в IT-гигантах

BFM.ru11:02

Акции «Яндекса» падают на Мосбирже из-за законопроекта о значимых интернет-ресурсах

Ведомости04:39

Акции «Яндекса» дешевели в начале торгов на 4,6%

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Акции «Яндекса» подешевели на 3,8%

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Акции «Яндекса» на Мосбирже упали на 3,8%

ТАСС03:34

Акции «Яндекса» упали на 3% на фоне законопроекта о значимых сайтах

РБК04:12

Акции «Яндекса» и Mail.ru подешевели на новостях об ограничении иностранного владения сайтами

Дождь26 июля в 16:27
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Происшествия

Выписанный из больницы Навальный не исключил, что его отравили

Оппозиционер Алексей Навальный, доставленного из спецприемника в больницу с признаками острой аллергической реакции, не исключает возможности отравления.
Обновлено в 15:58
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Минздрав России разработал правила доступа волонтёров в медучреждения

Министерство здравоохранения России совместно с некоммерческими организациями разработало порядок доступа волонтёров и добровольцев в медучреждения.
Обновлено в 08:22
Политика

Эсэсовцев с почестями перезахоронили на Украине

Во Львовской области со всеми почестями перезахоронили эсэсовцев, бойцов самой кровавой дивизии "Галичина".
Обновлено в 10:18
Хоккей

Никита Гусев станет игроком «Нью-Джерси»

Российский нападающий Никита Гусев станет игроком команды НХЛ "Нью-Джерси", передает ТАСС.
Обновлено в 15:51
Происшествия

В Москве закрыли клинику, где экономист под видом врача делал аборты

Росздравнадзор закрыл клинику в Москве, где экономист, представлявшийся врачом и использовавший УЗИ для вида, делал пациентам аборты на поздних сроках беременности, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 08:29
Экономика

Росстат зафиксировал рост уровня бедности

Росстат зафиксировал рост уровня бедности. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 млн человек.
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Игры

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Навряд ли компания Sony оценит PlayStation 5 в такую сумму даже с учётом того «железа», что там будет установлено.
Обновлено в 15:20
Политика

Киев создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы» жителей Донбасса

Киев создаст всемирный русскоязычный канал, чтобы усилить информационную борьбу как за умы украинцев, проживающих на территориях Донбасса и Крыма, так и россиян на территории России, заявил в интервью «Интерфакс-Украина» замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Обновлено в 17:36
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критические отметки

Уровень воды в реке Ия в Тулуне на 22.00 28 июля составил 708 см при критической отметке в 700.
Обновлено вчера в 10:22
Политика

Пушков прокомментировал протест Украины из-за визита Медведева в Крым

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил в своем Twitter реакцию украинского МИД на поездку главы правительства РФ Дмитрия Медведева в Крым.
Обновлено вчера в 16:59
Политика

Первый министр Шотландии назвала план Джонсона по Brexit катастрофой

Планы нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вывести страну из Евросоюза без соглашения с Брюсселем грозят стране огромной опасностью, передает телеканал Sky news со ссылкой на заявление первого министра Шотландии Николы Стерджен.
Обновлено в 09:03
Армия и оружие

Двух американских военных убили в Афганистане

Двое военнослужащих США были убиты в понедельник, 29 июля, на территории Афганистана.
Обновлено в 15:50
Политика

Опубликован прогноз результатов губернаторских выборов на Урале

Уральским кандидатам в губернаторы — Алексею Текслеру (Челябинская область), Вадиму Шумкову (Курганская область) и экс-председателю свердловского правительства Денису Паслеру (Оренбургская область) —прочат победу в первом туре выборов 8 сентября.
Обновлено в 17:46
Космос

Астрономы NASA открыли три экзопланеты

Космический телескоп TESS, запущенный в рамках исследовательской программы NASA, открыл сразу три экзопланеты.
Обновлено в 14:28
Политика

Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа

Обновлено в 12:42
Кино

Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум

В 2015 году звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Александр Петров начал встречаться с коллегой по фильму «Притяжение» Ириной Старшенбаум.
Обновлено в 06:42
Экономика

Financial Times восхитилась российской системой налогообложения

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Здоровье

5 неэффективных и устаревших лекарств назвали медики

Что касается анальгина, медики предупреждают, что лекарство может спровоцировать анафилактический шок.
Обновлено в 11:17
Политика

Эксперт оценил политику Зеленского в отношении России

Эксперт полагает, что новый президент Украины предложил провести в стране референдумы об отношениях с Россией и вступлении в НАТО, поскольку планировал проводить во власти другой подход.
Обновлено в 18:05
Армия и оружие

45 лет назад основана группа спецназа «Альфа»

45 лет назад была основана легендарная группа спецназа "Альфа", на боевом счету которой - десятки антитеррористических операций и сотни спасенных жизней.
Обновлено в 01:33
Футбол

«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Происшествия

Фигуранта дела о нападении на сотрудника ОМОН на митинге арестовали

Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца 48-летнего Евгения Коваленко, которого обвиняют в нападении на сотрудника ОМОН 27 июля в ходе несогласованного митинга.
Обновлено в 12:26
Недвижимость

В России выросли объемы жилищного строительства

Обновлено в 12:24
Авто

В Сети появились первые снимки обновленной Lada Vesta

Как утверждает автор поста, на снимках представлен «промежуточный» вариант LADA Vesta, который поступит в продажу до полноценного фейслифта, т. е. осенью нынешнего года или в начале следующего года.
Обновлено в 04:12
Общество

Больше половины россиян не доверяют электронным паспортам

85 процентов россиян слышали об электронных паспортах. Из них 59 процентов пока не готовы к их оформлению.
Обновлено в 03:30
Экономика

Суд постановил признать банкротом медиахолдинг «Эксперт»

Прежде Транскапиталбанк уже выиграл у медиахолдинга два суда – на 20 млн и 15 млн руб.
Обновлено в 15:12
Авто

Новый Nissan Patrol показали без камуфляжа

Накануне автомобиль без какого-либо камуфляжа заметили на дорогах Дубая. Шпионские фотографии и видео с новинкой уже появились в Сети.
Обновлено в 12:18
Происшествия

В Германии мужчина столкнул ребенка под поезд

Неизвестный мужчина задержан на вокзале во Франкфурте-на-Майне, он подозревается в том, что столкнул под поезд ребенка, который в результате погиб, сообщил информационный портал Hessenschau.
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Помпео выступил за расширение диалога с Россией по нераспространению

Соединённые Штаты рассчитывают на расширение сотрудничества с Россией по нераспространению ядерного оружия, заявил госсекретарь США Майк Помпео в Экономическом клубе в Вашингтоне.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие

В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения

Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.
Обновлено в 07:44
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