Экономика

Акции «Яндекса» упали на 3% на фоне законопроекта о значимых сайтахРБК 04:12

На 21:50 мск снижение составляло 5,88%, до $36,15 за бумагу. Это произошло, после того как депутат от «Единой России» Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект, ограничивающий 20% долю иностранцев среди владельцев значимых сайтов.
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Акции «Яндекса» падают на фоне законопроекта об ограничении доли иностранцев в IT-гигантах

BFM.ru11:02

Акции «Яндекса» подешевели на 3,8%

News.ru03:59

Акции «Яндекса» дешевели в начале торгов на 4,6%

Интерфакс03:31

Акции «Яндекса» на Мосбирже упали в ответ на законопроект депутата Горелкина

DP.RU03:44

Акции «Яндекса» упали на фоне появления законопроекта о значимых интернет-ресурсах

Эхо Москвы27 июля в 03:00

Акции Яндекса обрушились на фоне законопроекта об интернет-ресурсах

Газета.Ru27 июля в 00:24

Акции «Яндекса» упали на фоне законопроекта о значимых информационных ресурсах

Znak.com26 июля в 23:59
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 19:39, Вашингтон
Общество

«Росконтроль» проверил зубные пасты

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Политика

Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма

Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
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Происшествия

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Экономика

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Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.
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Кино

Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы

Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
Обновлено в 14:39
Кино

«Однажды в Голливуде» стал самым кассовым фильмом Тарантино

Фильм «Однажды в Голливуде» стал рекордным для Квентина Тарантино, собрав в прокате 40 миллионов долларов за первый уикенд, сообщает Variety.
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Армия и оружие

Израиль испытал ракеты на Аляске

Военные из Израиля и США провели на Аляске испытания комплекса противоракетной обороны "Хец-3", которые могут поражать цели в космосе.
Обновлено вчера в 07:47
Общество

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила миллион гектаров

Обновлено в 14:38
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Порошенко с семьей покинул Украину

Обновлено в 14:24
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности

Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

Обновлено 27 июля в 20:08
Общество

Названы востребованные рабочие профессии в России

Рекрутеры сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием.
Обновлено в 04:52
Здоровье

Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака

Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 7 годам колонии

Прокурор просил для бывшего заместителя главы ФСИН девять лет колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб.
Обновлено в 13:12
Кино

Кинокомпания Disney побила мировой рекорд сборов

Обновлено в 07:24
Космос

Астронавт NASA заснял с борта МКС разрушение корабля «Прогресс»

Американский астронавт Ник Хейг сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-11", который разрушился в атмосфере.
Обновлено в 15:52
Футбол

«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Экономика

Банк России отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация»

Банк России приказом от 29 июля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Ассоциация" (Нижний Новгород), говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 01:51
Политика

Эсэсовцев с почестями перезахоронили на Украине

Во Львовской области со всеми почестями перезахоронили эсэсовцев, бойцов самой кровавой дивизии "Галичина".
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Политика

В партии Зеленского назвали будущего спикера Рады

Будущий народный депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, кто станет спикером Верховной рады Украины IX созыва.
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Авто

Audi выпустит «заряженную» версию внедорожника Audi Q8

Компания Audi намерена в скором времени выпустить усовершенствованную модификацию внедорожника Audi Q8, который получит «заряженные» параметры.
Обновлено в 09:00
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии

Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Происшествия

«Спартак» обратился в прокуратуру по поводу инцидента в Ростове

«Спартак» обратился в генпрокуратуру по поводу произошедшего после матча с «Ростовом» инцидента, сообщает Телеграм-канал «Мутко против».
Обновлено в 10:01
Происшествия

Двое мужчин погибли в Сочи, катаясь на гидроцикле

В Адлерском районе Сочи в понедельник двое мужчин погибли, катаясь на гидроцикле.
Обновлено в 12:01
Происшествия

В Тулуне закрыли федеральную трассу

Закрыта федеральная трасса Р-255 в городе Тулун Иркутской области, сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 18:16
Авто

Рынок автомобилей с пробегом в 1 полугодии снизился на 1,4%

Обновлено в 07:02
Политика

Япония хочет принять участие в программе F-35

Япония хочет стать полноценным партнером в программе по разработке истребителей F-35. Об этом сообщает издание Defense News.
Обновлено в 14:12
Политика

Трампа призвали ввести новые санкции против России

Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
Обновлено в 15:16
Происшествия

Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник

Обновлено в 07:28
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