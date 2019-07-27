Экономика
Акции «Яндекса» упали на 3% на фоне законопроекта о значимых сайтахРБК 04:12
На 21:50 мск снижение составляло 5,88%, до $36,15 за бумагу. Это произошло, после того как депутат от «Единой России» Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект, ограничивающий 20% долю иностранцев среди владельцев значимых сайтов.
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Акции «Яндекса» упали на фоне появления законопроекта о значимых интернет-ресурсах
Эхо Москвы27 июля в 03:00
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 22:44, Вашингтон
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