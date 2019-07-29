Экономика

Акции «Яндекса» упали на 3% на фоне законопроекта о значимых сайтахРБК 04:12

На 21:50 мск снижение составляло 5,88%, до $36,15 за бумагу. Это произошло, после того как депутат от «Единой России» Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект, ограничивающий 20% долю иностранцев среди владельцев значимых сайтов.
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Акции «Яндекса» падают на фоне законопроекта об ограничении доли иностранцев в IT-гигантах

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Акции «Яндекса» и Mail.ru подешевели на новостях об ограничении иностранного владения сайтами

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