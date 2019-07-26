Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.

Политика Ведущий MSNBC назвал лидера республиканцев в сенате «московский Митч» Ведущий телеканала MSNBC Джо Скарборо назвал лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла «московский Митч».

Происшествия Четыре человека погибли при крушении гидросамолета в Канаде Гидросамолет потерпел крушение в Канаде, в результате чего погибли четыре человека.

Политика В ЕС назвали задержания на митинге в Москве нарушением свободы собраний Задержания более тысячи участников несогласованной акции протеста в Москве являются нарушением прав на свободу выражения мнения, ассоциаций и собраний.

Армия и оружие Два самолета США провели разведку у Крыма В июне сообщалось о том, что два военных самолета США провели разведку у берегов Крыма и границ Донбасса.

Происшествия Почти 90 жителей затопленного села в Приамурье отказались от эвакуации Почти 90 жителей затопленного дождевым паводком села Норск Селемджинского района отказались эвакуироваться и живут вместе с поросятами, собаками и домашней птицей на чердаках домов и на крыше местной школы, вместе с ними находятся спасатели, сообщается на сайте правительства Приамурья.

Футбол Кононов отказался отвечать болельщикам на призывы уйти в отставку Главный тренер «Спартака» Олег Кононов отказался отвечать болельщикам красно-белых на их призывы уйти в отставку.

Шоу-бизнес Максим Галкин поделился романтическим снимком с Пугачевой из Юрмалы Знаменитый российский шоумен Максим Галкин порадовал поклонников личной фотографией со своей любимой супругой Аллой Пугачевой из отпуска в Юрмале.

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.

Здоровье 5 причин каждый день есть яблоки Исследователи установили, что ежедневное употребление яблок намного снижает риск развития инсульта.

Наука Ученые выяснили, как каннабис создает эффективные обезболивающие Лишь потом было выяснено, что содержащиеся в каннабисе соединения обладают психотропными свойствами.

Экономика Подписано соглашение о создании в Приамурье производства метанола Производство метанола мощностью 1 миллион тонн в год появится в Амурской области.

Политика Лексус и Вован разыграли генерала полиции, которого потребовал уволить Зеленский Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) поговорили с главой полиции Днепропетровской области, генералом Виталием Глуховеря от имени украинского президента Владимира Зеленского, призвавшего главу МВД Украины Арсена Авакова уволить его.

Происшествия Землетрясение произошло у берегов Филиппин Подземные толчки у берегов Филиппин имели магнитуду 5,9. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.

Происшествия На акции протеста в Москве пострадали бойцы Росгвардии Двое сотрудников Росгвардии пострадали в ходе несогласованной акции оппозиции в центре Москвы.

Здоровье Находящаяся в очереди на психологическую помощь британка покончила с собой 21-летняя жительница Великобритании Николь Кей (Nicole Kaye) покончила с собой, не дождавшись своей очереди на психологическую помощь.

Армия и оружие Оппозиция окончательно отказалась от насилия в ЦАР Лидер Народного фронта возрождения ЦАР Нурредин Адам выступили с заявлением, в котором анонсировал отказ от ведения активных боевых действий против правительства.

Армия и оружие В Ливии уничтожили два украинских Ил-76 В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.

Общество Житель Канады сорвал джекпот национальной лотереи в размере $45,5 млн Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 60 млн канадских долларов ($45,5 млн) разыгран в Канаде.

Общество Путин подписал закон о наказании за препятствование работе медиков В пятницу, 26 июля, президент России Владимир Путин подписал закон, по которому предусмотрено ужесточение наказания для водителей, отказавшихся пропускать машины экстренных служб с включенными мигалками и сиренами.

Общество Девушка станцевала на шесте у крыльца мэрии В города Березники Пермского края девушка станцевала на шесте на крыльце мэрии. Соответствующее видео появилось в "ВКонтакте".

Армия и оружие Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы Американские самолеты-разведчики в очередной раз вторглись в воздушное пространство Венесуэлы, сообщается в Twitter стратегического командования Вооруженных сил республики.

Интернет Официальное приложение WhatsApp появится на iPad Согласно источнику, WhatsApp отложил выпуск приложения для iPad, потому что сначала разработчик хотел изначально построить мультиплатформенную систему.

Политика Посол Украины в Хорватии предлагает для Донбасса «хорватский сценарий» Посол Украины в Хорватии, и, одновременно в Боснии и Герцеговине Александр Левченко заявил в интервью политологу Юрию Романенко, что для урегулирования ситуации в Донбассе «более правильным» для Украины будет привлечение иностранных «миротворцев».