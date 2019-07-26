Экономика

Акции «Яндекса» упали из-за законопроекта о значимых IT-компанияхИзвестия 06:22

Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.
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«Яндекс» пострадал из-за иностранных владельцев

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Газета.Ru00:24
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 07:42, Ашберн
Армия и оружие

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