Экономика
Акции «Яндекса» упали из-за законопроекта о значимых IT-компанияхИзвестия 06:22
Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.
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Акции «Яндекса» упали на бирже Nasdaq на фоне законопроекта об интернет-ресурсах
Интерфаксвчера в 21:48
Акции «Яндекса» падают после внесения законопроекта о значимых интернет-ресурсах
Ведомостивчера в 15:31
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 07:42, Ашберн
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Спорт
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Пловчиха из Австралии Шайна Джек, покинувшая чемпионат мира по водным видам спорта за несколько дней до старта соревнований, заявила, что в её допинг-пробе был найден запрещённый препарат.
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Российские дипломаты встретились с гражданами России, задержанными властями Ирана в составе экипажа танкера Stena Impero.
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Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.
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Происшествия
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Дети 12, 13 и 14 лет пропали после купания в Каспийском море. В последний раз их видели живыми, плавающими на надувном матрасе.
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Аниту Цой экстренно увезли на «скорой» с фестиваля «Жара»
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В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек
В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.
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