Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.

Армия и оружие В ЛНР обвинили ВСУ в размещении огневых позиций в жилых домах Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий обвинил украинских силовиков в размещении вооружения в жилых домах у линии соприкосновения в Донбассе.

Политика ЦАР отозвала признание независимости Косова Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.

Политика Трамп пригрозил Франции пошлинами на вино из-за «глупости Макрона» Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о 3-процентном налоге на доходы технологических гигантов, который, в частности, распространяется на американские Facebook и Amazon.

Происшествия В строящемся загородном доме хавбека «Арсенала» обнаружен труп В строящемся загородном доме египетского полузащитника лондонской команды «Арсенал» Моххамеда эль-Ненни в Египте обнаруженный неопознанный труп, сообщает 27 апреля арабский портал 24.ае.

Происшествия В Подмосковье самолет упал в карьер Самолет упал в карьер с водой и затонул. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, на борту находились пилот и пассажир.

Гаджеты Палки для селфи TM-2 и TM-3 предназначены для камер Ricoh Theta Компания Ricoh представила две палки для селфи, разработанные специально для использования с камерами серии Theta.

Политика Путин погрузился в батискафе к месту гибели подлодки В 2013 году в рамках экспедиции РГО Путин совершил погружение на батискафе к месту гибели парусно-винтового фрегата Балтийского флота "Олег".

Политика Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.

Спорт Австралийская пловчиха Джек сообщила о положительной допинг-пробе Пловчиха из Австралии Шайна Джек, покинувшая чемпионат мира по водным видам спорта за несколько дней до старта соревнований, заявила, что в её допинг-пробе был найден запрещённый препарат.

Политика Российские дипломаты посетили моряков с танкера Stena Impero Российские дипломаты встретились с гражданами России, задержанными властями Ирана в составе экипажа танкера Stena Impero.

Здоровье В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.

Политика В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.

Политика Большинство жителей Германии выступили за сближение с Россией 72% жителей регионов, ранее входивших в ГДР, хотят улучшения отношений с Россией - таковы результаты опроса, проведенного изданием Der Tagesspiegel.

Политика Соловьёв призвал к «жёсткому подавлению» оппозиции в России Телеведущий Владимир Соловьёв назвал провокаторами оппозиционеров, пытающихся провести несанкционированный митинг в Москве.

Происшествия В Дагестане трое детей погибли в Каспийском море Дети 12, 13 и 14 лет пропали после купания в Каспийском море. В последний раз их видели живыми, плавающими на надувном матрасе.

Политика Власти США затребовали налоги с обладателей криптовалюты Власти США начали массово рассылать письма обладателям криптовалют с требованием предоставлять отчет о доходах, а также справки об уплате налогов на транзакции с виртуальными валютами.

Общество Более 40% россиян не заметили усиления поддержки семей с детьми Большинство россиян (42%) уверены, что власти страны за последний год никак не увеличили поощрения рождаемости и поддержки семей с детьми, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса службы специальной связи и информации ФСО.

Политика Суд отклонил иск школьника к Washington Post на $250 млн Учащийся католической школы обратился в суд с иском против газеты на $250 млн после того, как из-за публикации в WP он столкнулся с травлей в соцсетях и обвинениями в расизме.

Кино Трагически погибла 24-летняя звезда «Брестской крепости» В 24 года трагически погибла главная героиня художественного фильма "Брестская крепость" Вероника Никонова, сыгравшая в кинокартине дочь лейтенанта Кижеватова, которую впоследствии расстреляли фашисты.

Общество В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.