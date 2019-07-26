Экономика
Акции «Яндекса» упали из-за законопроекта о значимых IT-компанияхИзвестия 06:22
Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.
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Акции «Яндекса» падают после внесения законопроекта о значимых интернет-ресурсах
Ведомостивчера в 15:31
Акции «Яндекса» упали на бирже Nasdaq на фоне законопроекта об интернет-ресурсах
Интерфаксвчера в 21:48
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 11:09, Вашингтон
Происшествия
В редакцию телеканала «Дождь» пришла полиция
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Обновлено в 10:54
Происшествия
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Отмечается, что медик применил травматический пистолет. В результате мужчине понадобилась медицинская помощь, добавили в МВД.
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Происшествия
В Южной Корее два человека погибли при обрушении в ночном клубе
В ночном клубе южнокорейского города Кванджу произошло обрушение навесного этажа, из-за чего погибли два гражданина страны.
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Происшествия
Экс-главу правительства Астраханской области арестовали
Суд арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.
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В крестном ходе в Киеве приняли участие около 300 тысяч человек
Около 300 тысяч человек приняли участие в крестном ходе Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в субботу, сообщил митрополит Бориспольский и Броварской, управляющий делами УПЦ Антоний.
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Президент России Владимир Путин в бастискафе погрузился на дно Финского залива, там глава государства осмотрит затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 «Семга».
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Энергетика
Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу
Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
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Происшествия
На акции протеста у мэрии Москвы распылили газ
На несанкционированной акции протеста у здания мэрии Москвы распылили газ, сотрудники полиции разыскивают тех, кто это сделал.
Обновлено в 09:05
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Происшествия
Тело популярного блогера нашли в коллекторе в Петербурге
Обновлено в 10:38
Экономика
Правительство выделит 4,3 млрд рублей на доплаты к пенсиям
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на собрании правительства заявил, что будет выделено 4,3 миллиарда рублей тринадцати регионам для обеспечения социальных доплат к пенсиям.
Обновлено 25 июля в 13:07
Политика
Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на одесском пляже
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Facebook фото, на котором он находится на одесском пляже.
Обновлено в 09:57
Кино
На Аляске погибла актриса из «Брестской крепости» Вероника Никонова
Белорусская актриса Вероника Никонова погибла на Аляске.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Российские разведывательно-дозорные машины добрались до Сербии
Десять бронемашин БРДМ-2 с комплектами запасных частей прибыли из России в Сербию в рамках военно-технического сотрудничества.
Обновлено в 07:48
Здоровье
Синоптики пообещали Алтайскому краю чистый воздух к концу июля
Синоптики пообещали Алтайскому краю чистый воздух уже в начале следующей недели.
Обновлено в 04:48
Здоровье
Брокколи и зелень снижают вероятность развития слабоумия
Диетологи рассказали, что для нормальной работы мозга необходимы определённые питательные вещества.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
Штатный носитель «Посейдонов» будет спущен на воду до конца года
Конструкторы провели работу над ее оптимизацией под беспилотные подводные аппараты «Посейдон» и спустили на воду в апреле 2019 года.
Обновлено в 05:52
Культура
«Союзмультфильм» выпустит «Чебурашку» и «Попугая Кешу» в 3D
Обновлено в 09:02
Культура
В Туле проходит фестиваль «Кремли России»
Клубы военно-исторической реконструкции из 10-ти российских городов собрались 27 июля 2019 года в Тульском Кремле, чтобы показать представление – историческую реконструкцию боя XVII века, а также продемонстрировать военное вооружение и костюмы русских стрельцов и иностранных наемников.
Обновлено в 07:38
Политика
Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины
Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.
Обновлено вчера в 06:58
Общество
Пятница в Москве стала самым теплым днем июля
К 11 утра пятницы, 26 июля, воздух на главной столичной метеостанции на ВДНХ прогрелся до 26,3 градуса, что стало рекордом для текущего месяца.
Обновлено вчера в 05:16
Общество
Путин ужесточил наказание для водителей, не пропускающих скорую
Владимир Путин подписал пакет законов, ужесточающих наказание за воспрепятствование работе медицинских работников.
Обновлено вчера в 10:18
Армия и оружие
Военные из Китая и Венесуэлы прибыли на конкурс «Морской десант»
Команды морских пехотинцев Народно-освободительной армии Китая и Республики Венесуэла прибыли в Калининградскую область для участия в международном конкурсе "Морской десант-2019", который состоится в рамках "Армейских международных игр - 2019" на полигоне Балтийского флота "Хмелевка", сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Минобороны.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Отец Мамаева отобрал у жены футболиста деньги от продажи автомобиля
По словам Аланы, отец игрока, Константин Мамаев, отобрал у Аланы деньги, вырученные с продажи и отказал сыну в просьбе вернуть деньги его жене.
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Ирина Агибалова обвинила врачей в избиении матери в больнице
Бывшая участница «Дом-2» Ирина Агибалова неделю назад потеряла мать.
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Музыка
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Телеведущая, певица Ольга Бузова рассказала, что, когда выступала на фестивале "Жара" в Баку, упала и разбила ногу.
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Общество
Названы распространённые ошибки в русском языке
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
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