Экономика
Акции «Яндекса» упали из-за законопроекта о значимых IT-компанияхИзвестия 06:22
Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Акции «Яндекса» падают после внесения законопроекта о значимых интернет-ресурсах
Ведомостивчера в 15:31
Акции «Яндекса» упали на бирже Nasdaq на фоне законопроекта об интернет-ресурсах
Интерфаксвчера в 21:48
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 09:09, Вашингтон
Происшествия
Разбившийся в Подмосковье самолет попал на видео
Очевидцы сняли на видео упавший в карьер у деревни Дракино в Серпуховском районе Подмосковья легкомоторный самолет.
Обновлено в 08:20
Политика
В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров
Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.
Обновлено в 00:19
Происшествия
Популярный блогер погиб в коллекторе в Петербурге
Обновлено в 08:50
Кино
Погибла 24-летняя актриса из «Брестской крепости» Вероника Никонова
24-летняя актриса Вероника Никонова, сыгравшая Аньку, главную героиню военной драмы "Брестская крепость", трагически погибла в США.
Обновлено в 06:27
Общество
В Приамурье из-за паводка подтоплено более 100 линий электропередачи
«Подтоплены 103 воздушных линии электропередачи 0,4—35 кВ. Более 3 тыс. опор стоят в воде, одна подстанция 35/10 и 32 ТП 10/0,4 кВ», — приводит ТАСС сообщение.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Снятый с выборов в Мосгордуму Жданов сообщил о своем задержании
Ранее в субботу о задержании сообщил снятый с выборов в Мосгордуму кандидат Илья Яшин, а незарегистрированные кандидаты Дмитрий Гудков и Юлия Галямина сообщили об обысках.
Обновлено в 05:30
Политика
Председатель штаба «Слуги народа» рассказал, кто возглавит Минздрав и Минобраз
Новоизбранный депутат Рады Сергей Бабак («Слуга народа») ранее разрабатывал законопроекты в данной сфере, поэтому вполне способен возглавить ведомство, сказал Корниенко.
Обновлено в 08:31
Спорт
Загитова показала платье для новой короткой программы
Олимпийская чемпионка Алина Загитова в рамках шоу The Ice в Японии представила новую короткую программу, с которой будет выступать в предстоящем сезоне.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес
Аниту Цой с фестиваля «Жара» увезли на скорой помощи
Обновлено вчера в 13:36
Политика
Путин спустился в батискафе к месту гибели подлодки
Президент Владимир Путин начал погружение в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 06:58
Здоровье
Врачи рассказали, чем опасен алкоголь гипертоникам
Ранее KazanFirst писал, что вакцину от папилломы могут внести в национальный календарь прививок в России.
Обновлено в 01:59
Происшествия
В Башкирии врач выстрелил в мужчину из травматического пистолета
Отмечается, что медик применил травматический пистолет. В результате мужчине понадобилась медицинская помощь, добавили в МВД.
Обновлено в 07:18
Политика
Суд отклонил иск школьника к Washington Post на $250 млн
Учащийся католической школы обратился в суд с иском против газеты на $250 млн после того, как из-за публикации в WP он столкнулся с травлей в соцсетях и обвинениями в расизме.
Обновлено в 06:54
Общество
Собянин: порядок в Москве будет обеспечен в соответствии с законом
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о возможности провокаций в связи с призывами прийти на несанкционированную акцию в центре столицы в субботу и подчеркнул, что власти обеспечат порядок в городе в соответствии с действующим законом.
Обновлено в 01:27
Происшествия
В Японии число жертв поджога студии аниме выросло до 35 человек
Число жертв поджога, устроенного злоумышленником чуть более недели назад в здании студии аниме Kyoto Animation, выросло до 35 человек, сообщило агентство Киодо.
Обновлено в 08:40
Авто
Дизайнеры представили современный ВАЗ-2101
Независимые дизайнеры представили, как мог бы выглядеть отечественный ВАЗ-2101 сегодня, а затем опубликовали получившееся изображение в социальной сети «Вконтакте» на оценку поклонникам «классики».
Обновлено в 08:04
Политика
Поклонская уверена в скором возобновлении авиасообщения Киева с Крымом
Депутат Госдумы Наталья Поклонская выразила уверенность в "скорейшем" возобновлении авиарейса "Киев — Симферополь".
Обновлено в 07:21
Здоровье
В заведениях фастфуда не следует употреблять определенные блюда
Питание в заведениях фастфуда оказывает негативное воздействие на организм человека.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Андрея Пивоварова задержали в Петербурге
Сотрудники полиции днем 27 июля задержали координатора "Объединенных демократов" Андрея Пивоварова из-за заявления некой женщины.
Обновлено в 06:27
Гаджеты
Intel выпустит четыре модели дискретных видеокарт XE
Компания Intel намеревается выпустить четыре модели дискретных видеокарт XE.
Обновлено в 02:59
Общество
Названы распространённые ошибки в русском языке
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Политика
Пушков оценил стремление ФРГ сблизиться с Россией
По данным опроса, 72% жителей восточной ФРГ и 54% западной Германии выступают за сближение с Россией.
Обновлено в 04:49
Политика
Несанкционированный митинг оппозиции в Москве: что происходит у мэрии – трансляция
Ранее в Москве на площади Сахарова состоялся разрешенный митинг, на котором либералы выставили власти ультиматум — допустить их кандидатов до выборов.
Обновлено в 07:14
Политика
Москва призвала немецких дипломатов не вмешиваться в дела России
Министерство иностранных дел Российской Федерации призвало посольство Германии в Москве соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Обновлено в 03:23
Здоровье
Как волгоградцы могут связаться с доктором по скайпу
В работе со сложными пациентами сельские врачи могут оперативно обратиться за помощью к специалистам из лучших клиник региона.
Обновлено в 03:45
Транспорт
Хуснуллин назвал сроки сдачи пересадочной станции «Аминьевское шоссе»
Пересадочную станцию с Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) на станцию метро "Аминьевское шоссе" планируется построить к 2021 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 06:29
Экономика
Подписано соглашение о создании в Приамурье производства метанола
Корпорация развития Дальнего Востока выделила для нового завода и вспомогательных производств площадке Сковородино земельный участок площадью более 50 гектаров.
Обновлено вчера в 21:40
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29