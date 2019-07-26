Экономика
Акции «Яндекса» упали из-за законопроекта о значимых IT-компанияхИзвестия 06:22
Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.
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Акции «Яндекса» упали на бирже Nasdaq на фоне законопроекта об интернет-ресурсах
Интерфаксвчера в 21:48
Акции «Яндекса» падают после внесения законопроекта о значимых интернет-ресурсах
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 06:38, Вашингтон
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