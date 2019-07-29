Экономика
Акции «Яндекса» подешевели на 3,8%News.ru 03:59
Стоимость ценных бумаг компании «Яндекс» снизилась на 3,8% во время торгов на МосБирже. Цена одной акции составила 2423 рубля на 10:15 по московскому времени 29 июля текущего года.
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Наука
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Обновлено в 10:27
Гаджеты
Разработчики TikTok выпустят собственный смартфон
Обновлено в 11:32
Армия и оружие
Россия и Иран расширят военное сотрудничество
Ханзади отметил, что этот документ является первым в своем роде между Россией и Ираном.
Обновлено в 17:16
Происшествия
Бывшего замминистра энергетики Владимира Милова арестовали на 30 суток
Симоновский районный суд Москвы арестовал на 30 суток бывшего замминистра энергетики и ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Владимира Милова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста».
Обновлено в 15:35
Политика
Трамп: Иран никогда не проигрывал в переговорах
По словам президента США Дональда Трампа, Иран «никогда не выигрывал войну», однако при этом иранцы «никогда не проигрывают переговоры».
Обновлено в 17:04
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Музыка
Медведев поздравил с юбилеем Игоря Крутого
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем народного артиста РФ, композитора и продюсера Игоря Крутого, отметив значимость его песен на современной российской эстраде.
Обновлено в 05:16
Экономика
Зарплата главы Фонда моногородов в 2018 г превышала бюджет некоторых моногородов – СП РФ
Зарплата генерального директора НК "Фонд развития моногородов" в 1 миллион рублей в месяц превышала расходы бюджетов некоторых моногородов в 2018 году, говорится в материалах проверки Счетной палаты РФ по реализации программы "Комплексное развитие моногородов".
Обновлено в 17:15
Политика
Эсэсовцев с почестями перезахоронили на Украине
Во Львовской области со всеми почестями перезахоронили эсэсовцев, бойцов самой кровавой дивизии "Галичина".
Обновлено в 10:18
Экономика
Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет»
Сбербанк и «Яндекс» не могут прийти к согласию в вопросах управления «Яндекс.Маркетом» В связи с разногласиями партнеры обсуждают возможные изменения в структуре капитала предприятия, которые дадут одной из сторон преимущественный контроль.
Обновлено в 11:58
Музыка
В «Лужниках» выступает группа Rammstein
Обновлено в 14:40
Космос
Астронавт NASA заснял с борта МКС разрушение корабля «Прогресс»
Американский астронавт Ник Хейг сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-11", который разрушился в атмосфере.
Обновлено в 15:52
Армия и оружие
Индия купит у России ракеты на 218 миллионов долларов
Сумма сделки составила 15 миллиардов рупий (218 миллионов долларов), сообщило агентство ANI со ссылкой на источник в индийском правительстве.
Обновлено в 16:42
Футбол
«Спартак» согласился продать Фернандо в Китай
Обновлено в 15:31
Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес
Чулпан Хаматова опубликовала фото со старшей дочерью Ариной
На актрисе надета жёлтая рубашка, на её наследнице - футболка такого же цвета.В комментариях поклонники отметили сходство матери и дочери.
Обновлено в 12:35
Футбол
«Реал» отдал Майораля в аренду «Леванте»
Нападающий «Реала» Борха Майораль перешел в «Леванте» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба.
Обновлено в 15:10
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено в 14:24
Кино
Шоураннер «Ведьмака» о подборе актеров: «Польская культура не привязана к „белой коже“»
Во время кастинга на роли в «Ведьмаке» от Netflix создатели сериала не обращали внимания на цвет кожи актеров.
Обновлено в 07:20
Теннис
Павлюченкова проиграла Макхэйл на старте турнира в Вашингтоне
Обновлено в 15:29
Политика
Против Порошенко завели еще одно уголовное дело
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило новое уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 16:26
Происшествия
Заведено первое уголовное дело после митинга 27 июля
Следственный комитет завел уголовное дело против участника несогласованного митинга за честные выборы в Мосгордуму 27 июля.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес
Максим Аверин осыпал розами поклонниц
Обновлено в 17:03
Кино
Александр Петров бросил Ирину Старшенбаум ради звезды сериала про 90-е
Знакомство пары состоялось на съемках фильма "Стрельцов", где Петров исполнил роль звезды советского футбола Эдуарда Стрельцова, а Милославская сыграла его супругу Аллу.
Обновлено в 09:34
Экономика
Росстат зафиксировал рост уровня бедности
Росстат зафиксировал рост уровня бедности. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 млн человек.
Обновлено в 13:27
Политика
В Киеве предложили привлечь Британию, США и Турцию, чтобы вернуть Крым
В администрации президента Украины придумали "новый" способ вернуть полуостров Крым.
Обновлено в 15:16
Футбол
Дзюба приступит к подготовке к матчу с «Краснодаром» в общей группе
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, замененный на 78-й минуте матча третьего тура с «Оренбургом» (2:0) из-за небольшой травмы, приступит к тренировкам вместе остальными игроками петербуржцев.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15