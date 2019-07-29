Экономика

Акции «Яндекса» подешевели на 3,8%News.ru 03:59

Стоимость ценных бумаг компании «Яндекс» снизилась на 3,8% во время торгов на МосБирже. Цена одной акции составила 2423 рубля на 10:15 по московскому времени 29 июля текущего года.
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Крестовый поход против хайтека. Кто и зачем охотится на «Яндекс»

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ТАСС03:34

Хороший момент для покупки «Яндекса»

Finam.Ru07:30
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