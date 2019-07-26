Экономика
Акции Яндекса обрушились на фоне законопроекта об интернет-ресурсахГазета.Ru 00:24
Акции Yandex N.V. к концу торгов начали резко падать после данных о внесении в Госдуму законопроекта о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры страны. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Акции «Яндекса» падают после внесения законопроекта о значимых интернет-ресурсах
Ведомостивчера в 15:31
Акции «Яндекса» упали на бирже Nasdaq на фоне законопроекта об интернет-ресурсах
Интерфаксвчера в 21:48
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 02:19, Вашингтон
Политика
С обысками пришли в штаб Гудкова и домой к Яшину
Ранее 26 июля сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в штаб Ильи Яшина и политикам, которые не были зарегистрированы на выборах в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия
Пять человек погибли во время землетрясения на Филиппинах
Пять человек погибли и 12 пострадали в время двух землетрясений на Филиппинах, сообщает 27 июля агентство «Синьхуа».
Обновлено вчера в 22:43
Общество
Названы десять самых позорных грамматических ошибок
Названы десять самых неприятных речевых ошибок, за которые людям должно быть стыдно.
Обновлено в 00:45
Футбол
Тарасов ответил на обвинения в неуплате алиментов
Обновлено вчера в 15:27
Общество
Собянин осудил призывы выйти на несогласованный митинг
Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя запланированный на субботу несогласованный митинг оппозиционных политиков в столице, отметил, что попытка организации беспорядка ни к чему хорошему не приведет, порядок в городе будет обеспечен в соответствии с законом.
Обновлено в 01:47
Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 05:14
Общество
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева
Обновлено вчера в 13:06
Происшествия
В Киеве голые мужчины пробежали по Крещатику
Вечером в пятницу в Киеве на Крещатике прохожие заметили группу из шести голых молодых мужчин.
Обновлено в 01:57
Политика
Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией
Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.
Обновлено в 01:43
Футбол
Месси может подписать бессрочный контракт с «Барселоной»
Обновлено в 00:15
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально холодной погоде в Москве
Самым жарким днём с начала месяца в Москве стала пятница, 26 июля. Температура в столице достигла +27,7 °С.
Обновлено в 01:46
Космос
Теорию относительности Эйнштейна подтвердили ученые
Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
Обновлено вчера в 03:33
Происшествия
Два человека погибли в Южной Корее при обрушении в ночном клубе
Два человека погибли и не менее десяти пострадали в результате обрушения конструкции в одном из ночных клубов южнокорейского города Кванджу в ночь на субботу, сообщило агентство "Рёнхап".
Обновлено вчера в 22:58
Здоровье
Врачи рассказали, чем опасен алкоголь гипертоникам
Ранее KazanFirst писал, что вакцину от папилломы могут внести в национальный календарь прививок в России.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие
Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой
В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
Обновлено вчера в 10:58
Теннис
Во время матча Зверева с Краиновичем болельщику стало плохо
На теннисном матче в ходе четвертьфинала турнира в Гамбурге между пятой ракеткой мира Александром Зверевым и Филипом Краиновичем на трибунах стала плохо болельщику.
Обновлено в 02:06
Политика
В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров
Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.
Обновлено в 00:19
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещаются лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено вчера в 08:25
Происшествия
Американка забралась на Килиманджаро в 89 лет и установила рекорд
Жительница США Энн Лоримор установила мировой рекорд, поднявшись на высочайший вулкан Африки Килиманджаро в 89 лет.
Обновлено вчера в 22:19
Музыка
Вечер памяти солиста группы «Сектор газа» Юрия Хоя пройдет в Твери
27 июля Хою исполнилось бы 55 лет Вечер памяти солиста популярной группы "Сектор газа" Юрия Хоя (Клинских) пройдет в клубе BIG BEN в Твери.
Обновлено вчера в 09:10
Авто
Названы топ-10 марок авто с наивысшим экологическим классом в РФ
В начале 2019 года в России насчитывалось 264 тыс. легковых автомобилей с наивысшим экологическим классом («Евро-6»), что составляет всего 0,6% от всего автопарка страны.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено вчера в 12:26
Музыка
Игорь Крутой отметит 65-летие концертами с Нетребко и Бочелли
Народный артист России, известный композитор Игорь Крутой рассказал, что планирует серию концертов в честь своего 65-летнего юбилея с участием Анны Нетребко и Андреа Бочелли.
Обновлено вчера в 03:10
Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины
Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено вчера в 12:29
Футбол
«Реал» и «Атлетико» забили 10 голов в товарищеском матче
«Атлетико» и «Реал» в мадридском дерби на предсезонном турнире «Международный кубок чемпионов» забили 10 голов.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
МИД прокомментировал решение Ofcom оштрафовать RT до решения суда
В МИД России прокомментировали решение британского медиарегулятора Ofcom назначить телеканалу RT штраф в размере 200 тысяч до решения суда.
Обновлено вчера в 13:33
Футбол
«Оренбург» арендовал Георгия Зотова у «Крыльев Советов»
Обновлено вчера в 12:10