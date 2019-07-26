Экономика

Акции Яндекса обрушились на фоне законопроекта об интернет-ресурсахГазета.Ru 00:24

Акции Yandex N.V. к концу торгов начали резко падать после данных о внесении в Госдуму законопроекта о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры страны. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости".
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Законопроект об интернет-ресурсах обрушил акции «Яндекса»

News.ru01:19

Акции Яндекса обрушились на фоне законопроекта об интернет-ресурсах

Газета.Ru00:24

Акции «Яндекса» рухнули на фоне внесения в Госдуму нового законопроекта

РБКвчера в 15:02

Акции «Яндекса» упали на американской бирже на 3,6% на фоне нового законопроекта

ТАССвчера в 16:44

Акции «Яндекса» и Mail.ru подешевели на новостях об ограничении иностранного владения сайтам

Дождьвчера в 16:27

Акции «Яндекса» падают после внесения законопроекта о значимых интернет-ресурсах

Ведомостивчера в 15:31

Акции «Яндекса» упали на бирже Nasdaq на фоне законопроекта об интернет-ресурсах

Интерфаксвчера в 21:48
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 02:19, Вашингтон
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С обысками пришли в штаб Гудкова и домой к Яшину

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Пять человек погибли во время землетрясения на Филиппинах

Пять человек погибли и 12 пострадали в время двух землетрясений на Филиппинах, сообщает 27 июля агентство «Синьхуа».
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Собянин осудил призывы выйти на несогласованный митинг

Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя запланированный на субботу несогласованный митинг оппозиционных политиков в столице, отметил, что попытка организации беспорядка ни к чему хорошему не приведет, порядок в городе будет обеспечен в соответствии с законом.
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Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию

Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
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В Киеве голые мужчины пробежали по Крещатику

Вечером в пятницу в Киеве на Крещатике прохожие заметили группу из шести голых молодых мужчин.
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Политика

Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией

Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.
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Месси может подписать бессрочный контракт с «Барселоной»

Обновлено в 00:15
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Гидрометцентр предупредил об аномально холодной погоде в Москве

Самым жарким днём с начала месяца в Москве стала пятница, 26 июля. Температура в столице достигла +27,7 °С.
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Теорию относительности Эйнштейна подтвердили ученые

Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
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Происшествия

Два человека погибли в Южной Корее при обрушении в ночном клубе

Два человека погибли и не менее десяти пострадали в результате обрушения конструкции в одном из ночных клубов южнокорейского города Кванджу в ночь на субботу, сообщило агентство "Рёнхап".
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Врачи рассказали, чем опасен алкоголь гипертоникам

Ранее KazanFirst писал, что вакцину от папилломы могут внести в национальный календарь прививок в России.
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Армия и оружие

Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой

В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
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Во время матча Зверева с Краиновичем болельщику стало плохо

На теннисном матче в ходе четвертьфинала турнира в Гамбурге между пятой ракеткой мира Александром Зверевым и Филипом Краиновичем на трибунах стала плохо болельщику.
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В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров

Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.
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Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России

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Американка забралась на Килиманджаро в 89 лет и установила рекорд

Жительница США Энн Лоримор установила мировой рекорд, поднявшись на высочайший вулкан Африки Килиманджаро в 89 лет.
Обновлено вчера в 22:19
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Вечер памяти солиста группы «Сектор газа» Юрия Хоя пройдет в Твери

27 июля Хою исполнилось бы 55 лет Вечер памяти солиста популярной группы "Сектор газа" Юрия Хоя (Клинских) пройдет в клубе BIG BEN в Твери.
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Авто

Названы топ-10 марок авто с наивысшим экологическим классом в РФ

В начале 2019 года в России насчитывалось 264 тыс. легковых автомобилей с наивысшим экологическим классом («Евро-6»), что составляет всего 0,6% от всего автопарка страны.
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Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии

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Игорь Крутой отметит 65-летие концертами с Нетребко и Бочелли

Народный артист России, известный композитор Игорь Крутой рассказал, что планирует серию концертов в честь своего 65-летнего юбилея с участием Анны Нетребко и Андреа Бочелли.
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Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника

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Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины

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«Реал» и «Атлетико» забили 10 голов в товарищеском матче

«Атлетико» и «Реал» в мадридском дерби на предсезонном турнире «Международный кубок чемпионов» забили 10 голов.
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МИД прокомментировал решение Ofcom оштрафовать RT до решения суда

В МИД России прокомментировали решение британского медиарегулятора Ofcom назначить телеканалу RT штраф в размере 200 тысяч до решения суда.
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С капитана севшего на мель корабля взыскали десять миллионов рублей

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