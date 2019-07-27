Экономика
Акции Яндекса обрушились на фоне законопроекта об интернет-ресурсахГазета.Ru 00:24
Акции Yandex N.V. к концу торгов начали резко падать после данных о внесении в Госдуму законопроекта о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры страны. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости".
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Акции «Яндекса» падают после внесения законопроекта о значимых интернет-ресурсах
Ведомостивчера в 15:31
Акции «Яндекса» упали на бирже Nasdaq на фоне законопроекта об интернет-ресурсах
Интерфаксвчера в 21:48
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 03:37, Вашингтон
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