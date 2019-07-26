Экономика

Акции Яндекса обрушились на фоне законопроекта об интернет-ресурсахГазета.Ru 00:24

Акции Yandex N.V. к концу торгов начали резко падать после данных о внесении в Госдуму законопроекта о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры страны. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости".
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